Artesanamente, el mercado con el que Santiago contrapone el talento y la creatividad al consumo compulsivo

La segunda edición del mercado Artesanamente, que se llevará a cabo en Santiago entre el 18 y el 20 de septiembre, se convertirá en todo un contrapunto a las compras compulsivas a golpe de clic, puesto que será una magnífica ocasión para conocer de cerca el talento y la creatividad de los cuarenta participantes con los que contará esta cita en la sede de Afundación de la Rúa do Vilar.

Así lo explicó este viernes la edil de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, quien destacó el éxito alcanzado el año pasado con una propuesta en la que "tiven ocasión de comprobar o coidado, esforzo en cada detalle, a calidade das propostas e o enorme talento dos artesáns".

"Un chute de orgullo e autoestima"

Tras asegurar que "foi un chute de orgullo, de autoestima", abogó por continuar con la colaboración entre instituciones en el apoyo a una iniciativa con la que se reivindican "a creatividade, o talento, a tradición, as identidades propias, os oficios tradicionais e os produtos gastronómicos de proximidade", invitando a un consumo más responsable y sostenible, y con "impacto na nosa economía local".

En una rueda de prensa en Raxoi en la que también participaron los directores xerais de Promoción de Turismo y Comercio e Consumo de la Xunta, Carmen Pita y Gabriel Alén, así como el jefe del Área de Calidade Alimentaria de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Ricardo Rivas, y Manuel Moledo, de Aquelando, la empresa organizadora de Artesanamente, Alén apostó también por mantener la cooperación entre administraciones en el apoyo al comercio local y a los oficios tradicionales, a la artesanía de Galicia incluyendo la alimentaria por "o valor que ten sobre o empleo, a recuperación dos nosos territorios, a promoción do consumo de proximidade e tamén polo valor turístico".

Más de 7.500 visitantes en la primera edición

Resaltó la oportunidad que representa para los visitantes, 7.500 en la primera edición según Manuel Moledo, "descubrir coas mans a artesanía".

Carmen Pita incidió a su vez en la alianza institucional con los propios artesanos y reivindicó el valor de la artesanía como "un recurso turístico de primer orden que complementa outros consolidados como o Camiño de Santiago, o turismo rural e o turismo urbano", subrayando que con iniciativas como esta "fomentan a dinamización da economía local e poñen en valor a riqueza do patrimonio local con citas en espazos singulares e icónicos como a sede de Afundación" en la que se desarrollará esta nueva edición.

Productos individualizados y con alma

Ricardo Rivas disculpó la ausencia del director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria en la presentación de un evento en el que aseguró que tienen mucho interés en colaborar porque "a artesanía é ese contrapunto ás compras compulsivas, se trata dunha produción responsable, cun artesán que poñe a súa alma nese produto para que sexa individualizado, singular, vinculado ao territorio", señalando que habrá seis representantes del sector alimentario participando en Artesanamente.

Por su parte, Manuel Moledo agradeció el apoyo del Concello y la Xunta a esta iniciativa, en la que señaló que de los 7.500 visitantes del año pasado, 4.500 procedían de fuera; calificó como "un luxo" poder desarrollar el mercado en un espacio como la sede de Afundación y ofreció unas pinceladas sobre una programación que incluye la realización del trabajo artesanal en directo en varios oficios, en horario de mañana entre las 11:00 y las 14:30 y de tarde entre las 16:00 y las 21:00 horas.

Trabajo artesanal en directo y desfile de traje gallego

En concreto, mostrarán su talento artesanal a los visitantes durante los tres días Santiago Besteiro (en cuero), Cristina Velasco (en papel), Jorge Eiroa (en forja), Ana Rosa Lista (en encaje), Álvaro Pin (en zuecos) y Paula Dacosta (en joyería).

Habrá asimismo una parte centrada en el traje gallego, con un desfile desde el Obradoiro y una actuación musical, y el domingo se dará continuidad al relatorio iniciado el año pasado, que protagonizarán los zoqueiros Elena Ferro y Álvaro Pin.

Nueve de cada diez artesanos son autónomos

A todo ello se sumarán los coloquios, showcookings y mesas redondas programados, entre los que Moledo mencionó la charla El rincón de Yobeida o las degustciones de platos elaborados con producto de proximidad de Alén Tarrío, del restaurante Pampín, la degustación de la mejor tapa creativa de Santiago (É) Tapas a cargo de Artesana y una muestra de la inclusión de los productos de proximidad en los menús de Airas Catering.

Un ambicioso escaparate para poner en valor "o traballo autónomo, posto que o noventa por cento dos artesáns son autónomos, e poñer en valor a economía de kilómetro cero e de facer as cousas con tempo", concluyó Manuel Moledo.