El secreto del Convento del Carmen de Santiago: un confesionario oculto durante siglos

Cumplidos ya 41 años de la declaración de Santiago como Patrimonio Mundial de la Humanidad, distinción de la Unesco que reconoce el gran valor histórico, artístico y cultural de Compostela, no se acaban los rincones por descubrir. Este viernes concluye la Semana del Patrimonio Invisible y este jueves incluyó una visita a áreas del Convento del Carmen (Rúa Santa Clara) restringidas durante siglos cuando acogía a una comunidad de monjas de clausura. Fundado en el siglo XVIII por la madre María Antonia de Jesús como el primer monasterio de Carmelitas Descalzas en Galicia, abrió al público en la citada Semana impulsada por el Concello de Santiago en colaboración con la Deputación da Coruña y Trivium, empresa compostelana dedicada a la gestión cultural. A las cinco de la tarde, citaron a dos grupos de 20 personas cada uno, lleno sobre el aforo previsto como en muchos de los 35 recorridos ideados desde el pasado lunes hasta este viernes (acceso gratuito e inscripción online).

2024, nueva etapa

Esta visita al citado convento fue posible gracias a la colaboración de los monjes colombianos que componen la comunidad de los Hermanos Carmelitas Contemplativos que en 2024 relevaron a las carmelitas descalzas. «Va ya para tres años de nuestra llegada a Santiago. Estamos muy agradecidos por lo bien que fuimos recibidos», detalla a EL CORREO GALLEGO el afable Padre Héctor Adrián.

Opinan visitantes

Tutelado por el guía Juan Alonso, el grupo al que acompañó este diario incluyó, por cierto, al concelleiro de Urbanismo en Santiago, Iago Lestegas, con vaqueros y zapatillas Nike como uno más entre la veintena de visitantes, la mayoría de la ciudad, como Sofía Caamaño: «É moi interesante poder ver sitios que habitualmente non podes visitar. Gustoume moito a parte exterior e o detalle de saber que a chegada da facultade de Maxisterio da USC afectou á vida das monxas de clausura xa que podían ser vistas cando antes diso non...».

Belén Senín añade: «Gústoume porque aprendín moito do barrio e de Santiago e do cambio do convento. E o guía falaba moi ben informado». Y Alejandro Carreras completa la tacada de opiniones: «Moitas veces pasas camiñando diante do convento sen saber a historia que hai dentro e é moi bo facer visitas como esta. Agardo que a repitan no vindeiro ano».

Belleza austera y piezas de valor

La visita al Convento del Carmen, que concluyó con aplausos tras una hora de didáctico paseo para el disfrute de los cinco sentidos, permitió apreciar la belleza «austera» del convento, que preside una imagen de la Virgen del Carmen, obra del escultor gallego Fabeiro (con labor escultórica durante el XVII y XIX) e incluye varios trabajos atribuidos al imaginero José Gambino (1719, Santiago - 1775) y esculturas dedicadas a Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, referentes en la Orden del Carmelo con un común talento para la poesía mística.

Vimos también el confesionario de las monjas de clausura, un armonio de hace dos siglos de la firma vasca Eleizgaray y Cía («funciona y tiene teclas de marfil»), pinturas, el huerto situado frente a Magisterio, un patio interior... y varios detalles y piezas menos invisibles desde 2024 gracias a sus actuales moradores los carmelitas contemplativos, quienes suman más de 34.000 followers en Instagram.

En agosto, los hermanos convocaron algunas visitas guiadas y el pasado 3 de septiembre "llenaron" la iglesia durante la organización de un concierto de entrada libre llamado Noche Musical Carmelitana, "una velada especial donde la música y la oración" se unieron "a través de cantos inspirados en los escritos de los santos del Carmelo".