Segunda Residencia ArtLab IGFAE: arte y ciencia se unen con 8.000 euros para el proyecto seleccionado

La USC y la Xunta de Galicia han abierto la segunda edición de las Residencias ArtLab IGFAE, una convocatoria que busca unir ciencia y creación artística y que ofrece al proyecto seleccionado una ayuda de 8.000 euros, alojamiento gratuito y asesoramiento científico y artístico. El plazo para presentar candidaturas permanecerá abierto hasta el 1 de febrero de 2027.

La iniciativa está dirigida a artistas o colectivos de cualquier disciplina vinculados al contexto artístico gallego que quieran desarrollar propuestas inspiradas en la investigación científica que se realiza en el Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE). La residencia se desarrollará entre el 22 de marzo y el 30 de mayo de 2027 en las instalaciones del instituto, en el Campus Vida de la USC, y en la Cidade da Cultura de Galicia.

Una pieza final que se expondrá en el Gaiás a finales del próximo año

La estancia en el IGFAE podrá prolongarse entre tres y ocho semanas, mientras que los espacios de residencia del Gaiás podrán utilizarse durante un periodo de entre una y tres semanas. El proyecto seleccionado contará además con los recursos técnicos y humanos necesarios para su desarrollo y presentará la pieza resultante en una exposición en el Gaiás a finales de 2027.

La propuesta artística es de formato totalmente abierto y podrá desarrollarse a través de disciplinas como las artes plásticas, la fotografía, las artes de acción, el arte sonoro, las artes digitales o el arte participativo. También podrá consistir en una obra completamente nueva o en la ampliación de un trabajo que ya esté en curso.

Durante su estancia en el IGFAE, la persona o colectivo seleccionado podrá conocer las principales áreas de investigación del instituto, sus objetivos, métodos y enfoques experimentales, y poner estos conocimientos en diálogo con el proceso de creación artística. En el Gaiás dispondrá de los espacios, equipamientos y recursos necesarios para materializar la propuesta.

Entre las áreas científicas que podrán servir de inspiración figuran el estudio de los elementos fundamentales de la materia y de los primeros instantes del Universo, la astrofísica, la teoría de cuerdas, la física nuclear, los rayos cósmicos, los neutrinos y las ondas gravitacionales. También podrán abordarse cuestiones relacionadas con el desarrollo de detectores y aceleradores de partículas o con los avances en ciencia y tecnología cuánticas.

La segunda edición de las Residencias ArtLab IGFAE es una iniciativa conjunta del IGFAE, dirigido por Carlos Salgado, y de la Fundación Cidade da Cultura, dirigida por Ana Isabel Vázquez.

En la primera edición fue seleccionado el proyecto ‘Outro e sobre si’, del compostelano Andrés Rivas Rodís. A través de la pintura, el artista exploró el concepto de superposición en la teoría y la computación cuánticas. El resultado de esta residencia se presentará al público el próximo mes de octubre en una exposición en el Museo Centro Gaiás.