Seguridade
Verea esixe a Raxoi que aclare se houbo quendas con só seis policías locais en xullo e agosto
O líder do PP reclama saber se se incumpriron os mínimos establecidos e quen tomou a decisión
O líder do Partido Popular de Santiago, Borja Verea, esixiu este venres ao goberno municipal explicacións públicas ante as informacións recibidas polo grupo popular sobre a existencia, durante os meses de xullo e agosto, de varias quendas nas que a cidade tería quedado con só seis policías locais. "Seis policías para atender toda a cidade non son simplemente unha cifra. Os mínimos existen para garantir que, cando ocorre unha incidencia, haxa capacidade suficiente para responder e protexer as persoas e tamén os propios policías", advertiu.
O PP presentou unha pregunta formal na que reclama que o executivo municipal confirme ou desminta estes datos, e aclare se chegaron a incumprirse os mínimos de efectivos establecidos polo propio Concello. "Pode ocorrer que a información non sexa correcta e que todas as quendas estivesen perfectamente cubertas. Pero levamos varios días pedindo unha resposta e o goberno segue sen confirmar, desmentir nin ofrecer ningunha explicación", sinalou Verea.
Denuncia a ausencia de oficiais e a non habilitación de horas extra
Segundo a información que lle chegou ao PP, ademais de existir quendas con unicamente seis policías, nalgunhas delas non tería estado garantida a presenza obrigatoria dun oficial. Ademais, a situación viría da pola suposta decisión de non habilitar ou asumir as horas extraordinarias necesarias para completar as quendas, cun cadro de persoal da Policía Local que o líder da oposición considera "completamente insuficiente para Santiago". "Queremos saber por que se permitiu esta situación, quen tomou esa decisión e que medidas se van adoptar para que non se repita", reclamou Verea.
O dirixente popular relacionou esta petición de explicacións coas queixas por inseguridade que asegura recibir de veciños de diferentes zonas da cidade. Como exemplo, lembrou a súa recente visita a un edificio de Vite no que os residentes denuncian problemas arredor dun narcopiso. Verea asegura que durante ese encontro foron gravados "de maneira intimidatoria" desde a vivenda duns inquilinos conflitivos e defende que, cando un veciño afirma que non se sente tranquilo na súa propia casa, a administración debe "escoitar, actuar e ofrecer solucións".
Reclama máis efectivos de policía e medidas adicionais
Neste contexto, o PP volve reclamar máis efectivos para a Policía Local, a posta en funcionamento das cámaras de videovixilancia xa existentes, a instalación de novos dispositivos en puntos que considera sensibles e melloras na iluminación. Verea criticou ademais as prioridades do executivo municipal, situándoas na contratación de asesores por diante da dotación de máis axentes.
Os populares solicitan finalmente que, no caso de confirmarse que houbo quendas por debaixo dos mínimos, o Concello identifique quen adoptou esa decisión e aclare se abrirá unha investigación ou inspección interna para determinar o ocorrido. "Estamos falando dunha cidade de máis de 100.000 habitantes que, segundo as informacións que recibimos, puido quedar con seis policías locais en varias xornadas de xullo e agosto", concluíu Verea.
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