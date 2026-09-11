De la vivienda al refuerzo policial: Rosón y Muíños fijan diez prioridades urgentes para “salvar o mandato”

Diez prioridades para lo que resta de mandato municipal con el objetivo de evitar que los próximos meses continúen "marcados pola falta de xestión e de proxecto propio do Goberno de Goretti Sanmartín". Esta es la idea que han lanzado este viernes las concelleiras non adscritas Mercedes Rosón y Gonzalo Muíños, quienes aseguran no pretender "facer balance desde o desánimo nin entrar xa en precampaña", pero sí "poñer enriba da mesa o que Santiago necesita e ofrecer a nosa colaboración para que se faga", han afirmado en rueda de prensa en Santiago.

Los asuntos prioritarios sobre lo que versan la decena de medidas que han presentado son la vivienda, el transporte urbano, el contrato del agua, el refuerzo de Bomberos y Policía Local, el pago de los proveedores y la conservación y limpieza del término municipal.

Muíños hizo balance de los tres años de gobierno del Bipartito y cuestionó que, más allá de actuaciones que ya estaban comprometidas o encaminadas por el Ejecutivo anterior, exista algún proyecto de especial relevancia que pueda identificarse como propio del BNG. “Hai que preguntarse se nos últimos tres anos pasou algo importante en Santiago grazas ao BNG ou se tería pasado igualmente”, señaló. En ese sentido, recordó que actuaciones como la remodelación del campo de fútbol de Santa Isabel, la reurbanización del Pombal, la renovación del alumbrado público, la transformación de Amor Ruibal, la renovación de los parques infantiles de Rubios y Sar o la finalización de la estación de mercancías ya contaban con financiación, proyecto o contratación antes del actual mandato.

Por el contrario, Muíños puso como ejemplo proyectos que "poderían estar xa executados e que continúan pendentes" como la Casa de las Personas Mayores del Ensanche, para la que ya estaba garantizada la aportación del Ministerio; la modernización de la Praza de Abastos, que perdió una ayuda millonaria de fondos europeos, o el complejo deportivo de Santa Marta, con un proyecto preparado para salir la licitación.

“O noso obxectivo non é quitar valor ao que se está facendo. Nós defendemos a continuidade institucional e sabemos que os proxectos das cidades non pertencen a un goberno concreto. Pero despois de tres anos tamén hai que dicir que seguimos agardando por moitas das promesas feitas ao comezo do mandato”, ha afirmado.

La vivienda

Sobre la vivienda, Rosón apuntó la necesidad de elaborar un censo de vivienda vacía y construir la empresa pública de vivienda y suelo, así como impulsar definitivamente la operación Peleteiro. “Nós cumprimos aprobando a modificación puntual do Plan Xeral que BNG e CA bloquearon no pasado mandato e agora, dous anos despois, seguimos agardando a que chegue un proxecto de construción para crear vivenda protexida”, señaló.

Rosón consideró “difícil de entender” que el Concello reclame fondos para desarrollar políticas de vivienda mientras no pone en marcha la herramienta municipal que permita movilizar suelo, construir o rehabilitar vivienda pública. A esta cuestión añadió la necesidad de impulsar de manera decidida la operación de Peleteiro, después de que el anterior mandato aprobara la modificación del PGOM necesaria para hacerla posible. “Dous anos despois seguimos sen ter un proxecto de construción de vivenda protexida. Isto require traballo, cooperación institucional e liderado municipal”, afirmó.

Las non adscritas exigen también un plan intensivo de limpieza viaria para todo el municipio, ante el deterioro que, aseguran, presentan numerosas calles, y la contratación de un nuevo servicio de mantenimiento de las zonas verdes, después de que el contrato actualmente vigente rematara en el mes de agosto. “Non pode falarse de Compostela como unha cidade boa para vivir se o día a día dos barrios e parroquias transmite abandono”, señaló Rosón.

En el ámbito de la movilidad, Muíños situó como prioridad la efectiva puesta en marcha del nuevo contrato de autobús urbano, apostando por la prudencia y dejar a un lado “os anuncios precipitados do goberno local”. La propuesta de las non adscritas incluye también la municipalización de los aparcamientos de Praza de Galicia y Praza de Vigo, así como la licitación de la Casa das Persoas Maiores del Ensanche -en el antiguo local de la Seguridad Social en San Pedro de Mezonzo- y del complejo deportivo de Santa Marta, dos equipamientos que consideran prioritarios y que continúan sin avances suficientes. Muíños reclamó además que se afronte la situación de los servicios municipales de emergencias y seguridad, con una apuesta decidida por la incorporación de más bomberos y policías locales.

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“Sabemos que existen límites legais á contratación pública e que non se poden incorporar cen policías dunha vez. Pero unha cousa é ter limitacións e outra ter as mans nos petos”, afirmó.