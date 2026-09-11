Vueling cumple 20 años en Lavacolla: "Somos la aerolínea de Santiago y queremos seguir siéndolo"

Vueling cumple veinte años en el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro con la intención de seguir ganando peso en una plaza que considera estratégica y en la que es el principal operador desde el cierre de la base de Ryanair y la drástica reducción de su actividad el pasado otoño. La compañía, que comenzó a volar desde la capital gallega en abril de 2006 con una única conexión a Barcelona, ha transportado desde entonces cerca de 12 millones de pasajeros y mueve actualmente a más de la mitad de los viajeros que pasan por la terminal compostelana.

"Los hechos demuestran nuestra apuesta estratégica por Santiago, es una base muy importante", sostiene Sandra Hors, directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling, que destaca la evolución registrada desde aquella primera ruta con Barcelona hasta una programación que este verano alcanza 17 destinos. La compañía ha reforzado además su base operativa en Lavacolla con un cuarto avión y ya ha anunciado la incorporación de un quinto aparato a partir del verano de 2027.

Ese crecimiento, explica Hors, no solo permite ampliar la capacidad, sino mejorar los horarios y frecuencias. "Tener aviones basados en Santiago facilita que los pasajeros puedan tomar el primer vuelo de la mañana y regresar en el último del día", destaca, una posibilidad especialmente relevante para el tráfico corporativo. "Esto favorece a la gente que viaja por negocios, porque permite salir muy pronto y volver a casa y dormir en casa", señala. Desde 2022, Vueling supera cada año el millón de pasajeros transportados en Santiago.

Rutas incorporadas en 2026

La aerolínea ha ampliado además su oferta durante esta temporada con nuevas conexiones a Ibiza, Marrakech y Jerez de la Frontera, junto con la recuperación del enlace directo con Valencia a partir del 15 de septiembre. En total, su red desde Santiago incluye este verano destinos nacionales como Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Canarias o Baleares e internacionales como Ámsterdam, Londres, París, Marrakech y Zúrich.

Hors, por el momento, prefiere esperar para valorar el funcionamiento de las nuevas rutas. "Cuando abrimos una ruta, nuestra vocación es que perdure en el tiempo. No nos gusta abrir para cerrar", afirma. La directiva reconoce que cada conexión debe analizarse y demostrar que puede sostenerse, pero insiste en que la voluntad de la compañía es consolidar la red. "Cuando miras el mapa de Santiago y ves todas las líneas que salen hacia distintos destinos, creo que es un motivo de orgullo".

Sandra Hors, directora de Asuntos Corporativos, Marca y Sostenibilidad de Vueling / Cedida

Expansión en el aeropuerto de Santiago

La expansión de Vueling en Santiago contrasta con la reducción de capacidad de otros operadores en los últimos tiempos. Preguntada por las razones que llevan a la compañía a reforzarse en un aeropuerto en el que Ryanair decidió cerrar su base alegando, entre otros motivos, el impacto de las tasas, Hors recalca que Vueling analiza numerosas variables antes de decidir desde dónde y hacia dónde vuela. "Nuestra apuesta es clara: somos la aerolínea de Santiago y queremos seguir siéndolo", resume.

La caída de pasajeros en el Rosalía de Castro durante este año, condicionada por las obras en la pista que obligaron a un cierre de 35 días, tampoco ha sido motivo de preocupación para la aerolínea, según indica Hors. "Los aeropuertos a veces tienen que actualizarse y esto sucede. Nosotros tenemos una capacidad operativa muy grande y nos hemos adaptado bien", apunta.

La compañía considera además que el número de destinos no es el único indicador relevante. Hors subraya la importancia de las frecuencias y de disponer de horarios que respondan realmente a las necesidades del pasajero. "Puedes tener mucha conectividad en una ruta específica, pero lo que la gente quiere es que salga a una hora que le permita hacer lo que tiene que hacer", explica. A ello suma la puntualidad como uno de los elementos diferenciales de la aerolínea, que, según señala, fue en julio la compañía low cost más puntual de Europa.

Un nuevo avión en 2027

Con la incorporación del quinto avión en 2027, Vueling admite que se abrirán nuevas posibilidades de crecimiento, aunque por ahora no concreta destinos. Una de las demandas históricas del tejido empresarial compostelano es disponer de una conexión con Madrid a primera hora de la mañana. Cuestionada por esta posibilidad, Hors recuerda que la principal base de la compañía es Barcelona y que Madrid no forma parte de los aeropuertos donde Vueling concentra su conectividad. "Estamos constantemente analizando cuáles podrían ser nuevos destinos", apunta, sin cerrar la puerta a futuras incorporaciones.

El próximo Año Xacobeo aparece también como una oportunidad para el tráfico aéreo en Santiago, aunque la compañía insiste en que sus decisiones no responden únicamente a acontecimientos puntuales. "Cuando tomamos decisiones de conectividad, la intención siempre es de largo plazo. Puede haber eventos puntuales especialmente relevantes en determinados territorios, pero nuestras decisiones de conectividad no se toman únicamente porque un año suceda algo concreto", afirma Hors. "Nuestra intención es que la conectividad que vamos construyendo sea estructural y que pueda quedarse en el tiempo".

Campaña en el Ensanche de Santiago

La celebración de estas dos décadas se ha materializado este jueves con el despliegue de una lona en el Ensanche de Santiago bajo el lema 20 años creando morriña, acompañado de una declaración de intenciones: A por 20 años más juntos. Para Hors, el mensaje resume la relación que la compañía quiere mantener con la ciudad: "Queremos seguir creciendo con el territorio, seguir apostando por el y seguir viendo cómo podemos ofrecer más conectividad y mejores horarios".