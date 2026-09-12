Llegan de Gran Canaria con sus dos hijos de 3 y 4 años para hacer el Camino tras una depresión y acaban siendo "el aliento" de otros peregrinos

Hacer el Camino de Santiago con dos niños de 3 y 4 años puede parecer, a primera vista, una auténtica aventura. Para Alejandro Artiles, su mujer Nayara y sus dos hijos, Lucas (4 años) y Rodrigo (3 años), acabó siendo mucho más que eso. La familia llegó desde Gran Canaria para recorrer el Camino Francés entre Sarria y Santiago y, durante los seis días y 111 kilómetros, los pequeños terminaron convirtiéndose en unos inesperados protagonistas entre los peregrinos.

Salieron de Sarria el pasado miércoles 2 de septiembre y llegaron a Compostela el lunes día 7. Los niños hicieron todo el recorrido en sus carritos, mientras sus progenitores se encargaban de empujarlos por todo tipo de caminos, cuestas y tramos de piedra. Pero lo que comenzó como un simple reto o aventura en familia terminó generando una pequeña historia paralela entre los peregrinos que compartían la ruta con ellos.

"Nos comentaban que éramos como el aliento para ellos. Que vernos con los carritos era como un aliciente para todas esas personas que simplemente iban con su mochila y sus dos piernas", cuenta Alejandro.

Un Camino que llegó después de un año complicado

La idea de hacer el Camino no surgió de un día para Otro. Alejandro y Nayara llevaban mucho tiempo queriendo vivir esta experiencia: "Era algo que teníamos apuntado desde hace mucho porque nos llamaba muchísimo la atención".

El momento elegido también tuvo un significado especial. El último año había sido especialmente complicado para la familia. Tenían un negocio en Gran Canaria que tuvieron que cerrar, una situación que afectó personalmente a Alejandro y que desembocó en una depresión.

“De alguna forma, a nivel familiar necesitábamos algo como para salir de ese bache y recordarnos que los baches y las cuestas y los problemas son para superarlos”, relata. El Camino se convirtió así en una metáfora para la familia incluso antes de ponerse la mochila en la espalda.

Alejandro y Nayara con sus dos hijos, Lucas y Rodrigo, en la Praza do Obradoiro / Cedida

Más de 100 kilómetros con dos niños en un carro

Era la primera vez que los cuatro hacían el Camino y tampoco eran precisamente deportistas experimentados. Eligieron el tramo entre Sarria y Santiago porque era el que más habían visto en redes sociales y el que consideraban más sencillo.

La realidad, sin embargo, fue diferente: “Te lo venden como que es una cosa de color de rosas, que es un camino ultra fácil y para nada”, asegura Alejandro.

Los niños fueron durante todo el recorrido en el carro. La familia salía temprano, entre las 6:00 y las 7:00 horas, para aprovechar las primeras horas del día y evitar las horas de mayor calor. Hacían tres paradas durante cada etapa: desayunaban, descansaban y aprovechaban para que Lucas y Rodrigo pudieran correr, jugar, ir al baño y estirar las piernas.

Porque para ellos el Camino no era exactamente lo mismo que para sus padres. “Para ellos era un juego”, explica Alejandro. La familia intentó convertir cada etapa en una aventura para los pequeños: mirar animales, observar insectos, recoger hojas y flores y disfrutar de la naturaleza. Una forma, además, de alejarlos durante unos días de las pantallas y los estímulos de la vida cotidiana.

Nayara junto a los dos pequeños en Portomarín / Cedida

La etapa en la que estuvieron a punto de tirar la toalla

No todo fue sencillo. Hubo momentos de cansancio extremo y etapas especialmente duras. Uno de los peores momentos llegó en la segunda jornada, cuando el calor apretaba y la familia llevaba ya muchas horas caminando. Alejandro recuerda especialmente un tramo de Portomarín, alrededor de las dos y media de la tarde.

Los niños estaban incómodos y Nayara llegó a decirle entre lágrimas que no podía más. Él tampoco estaba en las mejores condiciones: le dolían los pies y tenía molestias en la espalda. Pero decidieron continuar. “En ese momento es donde tienes que apechugar y sacar el valor”, explica Alejandro.

Los dos pequeños que todos conocían como “los niños del Camino”

A medida que avanzaban las etapas ocurrió algo que la familia no esperaba. Lucas y Rodrigo comenzaron a hacerse conocidos entre los peregrinos. Su particular tarjeta de presentación era sencilla: un “¡Buen Camino!” acompañado de una pregunta: “¿Cómo te llamas?”. “Llegamos a conocer a 25.000 Fernandos”, bromea Alejandro.

Los peregrinos se detenían para hablar con ellos y los pequeños se quedaban con sus nombres. Algunos incluso volvieron a encontrarse con la familia más adelante. La escena llegó a repetirse tantas veces que los niños terminaron siendo reconocidos en distintos puntos de la ruta.

En O Pedrouzo, por ejemplo, la familia recuerda llegar relativamente temprano y encontrarse con personas en una terraza que comenzaron a aplaudirles y a animar a los pequeños. “Nos gritaban ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Lucas! Era como si fueran estrellas”, recuerda Alejandro.

Aquello hizo que la familia empezase a sentir que ya no hacía el Camino únicamente por ellos mismos.

“Si lo podemos hacer nosotros, ellos también”

La relación con otros peregrinos terminó convirtiéndose en una parte fundamental de la experiencia. Algunos caminantes les contaban que habían oído hablar de ellos durante etapas anteriores. Otros les confesaban que ver a dos niños tan pequeños avanzando por el Camino les daba fuerzas cuando ellos mismos estaban cansados.

Para Alejandro, ese intercambio fue uno de los aspectos más emocionantes de la experiencia: “Algunos estaban ya reventados, con la lengua afuera, y ese ‘Buen Camino’ para ellos era como: me están dando un poquito de fuerza”.

La familia también empezó a sentir cierta responsabilidad. Si ellos conseguían llegar al siguiente punto, había peregrinos que parecían utilizarlo como referencia para convencerse de que ellos también podían hacerlo.

Alejandro y Nayara con los pequeños Lucas y Rodrigo / Cedida

“Las personas como que de alguna forma confiaban en que si lo podíamos hacer nosotros, ellos también”, relata.

La experiencia incluso cambió la idea que Alejandro y Nayara tenían inicialmente sobre cómo querían vivir el Camino.

“No somos personas a las que nos encante quedar con muchísima gente”, explica. Por eso pensaban recorrerlo de una manera relativamente individual. Ocurrió justo lo contrario.“Acabamos almorzando con gente, desayunando con gente, conociendo a gente”, cuenta.

De ahí que Alejandro defina lo ocurrido como un “aprendizaje circular”: los padres ayudaban a los niños, los niños ayudaban a sus padres, los peregrinos ayudaban a la familia y, de alguna manera, los pequeños también ayudaban a otros peregrinos. “Creo que sin ellos parte del Camino no hubiese sido tan llevadero”, reconoce.

Una llegada a Santiago entre lágrimas

La llegada a Santiago fue el momento más emocionante para los padres. Alejandro ya conocía Galicia y había visitado la Praza do Obradoiro en varias ocasiones. Precisamente por eso decidieron no pasar por delante de la Catedral el primer día que llegaron a la ciudad en avión: querían reservar ese momento para el final.

La emoción fue creciendo durante los últimos kilómetros. “Vas viendo que te quedan menos kilómetros y es como algo que no quieres que se termine”, cuenta. “Llegar ahí fue como un abrazo, un abrazo reconfortante de alguien que te quiere mucho. Nayara y yo llegamos llorando porque es algo único”, recuerda.

Los niños, sin embargo, vivieron aquel momento de una manera muy diferente. Para Lucas y Rodrigo, después de seis días jugando, cantando, saludando a peregrinos y viajando en el carro, aquello simplemente era el final de una jornada más.

Tanto es así que aquella noche, ya en el hostal, preguntaron a sus padres a dónde iban al día siguiente y cuánto tenían que caminar. “Nos miramos y fue como: mañana no tenemos nada que caminar”, recuerda Alejandro.

Cuatro Compostelas y una decisión: repetir el próximo año

La familia consiguió las cuatro compostelas al completar el recorrido. Pero Alejandro considera que el verdadero aprendizaje va mucho más allá del documento que acredita haber realizado el Camino.

La familia consiguió las cuatro compostelas / Cedida

Quiere que sus hijos se queden con una idea: que las cosas importantes requieren esfuerzo. “Las cosas en la vida no son fáciles y todo cuesta y las cosas no vienen solas”, explica.

Para él, esa es precisamente una de las razones por las que quiso que sus hijos vivieran esta aventura pese a su corta edad. “Para llegar a un punto hay que esforzarse y continuar y perseguir lo que quieren”.

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Y aunque apenas habían terminado el Camino, la familia ya tiene clara la siguiente aventura: “Ya estamos planeando el Camino del año que viene, otra vez los cuatro juntos”.