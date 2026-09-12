Compostela como escenario de vanguardismo cultural
WOS Festival convierte el parque de Bonaval, la sala Capitol o la Igrexa da Universidade en una experiencia única
Tres jornadas de música electrónica que llegan mañana domingo a su fin lograron traer, por noveno año consecutivo, el festival de música electrónica WOS, que logra convertir, cada año Compostela en un escenario vivo, integrando desde diferentes puntos de la ciudad salas de conciertos (como la sala Capitol), teatros (como el Teatro Principal y la sede Afundación), iglesias (como la Igrexa da Universidade), parques (Bonaval) y otros espacios (como El Muelle 1931 Shop, en la rúa de San Pedro, la Fundación Eugenio Granell, el Centro Galego de Arte Contemporánea o la Fundación Laboral da Construción), para conformar una experiencia cultural que une de forma única a público, música, dj, cine, performance y pensamiento.
Según explica Acacia Ojea, que forma parte del equipo de dirección artística y programación del festival, realizar este evento en Santiago tiene un simbolismo muy importante. «Compostela es un lugar emblemático, patrimonio de la humanidad, que está repleto de espacios muy especiales que se prestan a ser explorados como lugares vivos donde sucedan activaciones artísticas y culturales debido a su potencial y su carga histórica», señala Ojea.
Perfiles de todo tipo se pueden ver entre los dj y los encargados de transmitir las diferentes performances de este festival.
Uno de esos perfiles es el de la dj Saya Long, hija de palestinos asentados en Compostela, que hace tres años se mudó a la ciudad de Oporto, en Portugal, para poder expandir su profesión. Durante el Wos Festival estuvo pinchando en el parque de Bonaval, cumpliendo un sueño. «Es un festival en el que llevo soñando con pinchar toda la vida», comenta Saya.
El hecho de poder trabajar en el parque de Bonaval le produce muchísima «gratitud», porque «parto de una comunidad que quiero que sea accesible, con la mayor parte posible», señala la dj.
Según Saya Long, un festival como WOS permite que Compostela se abra a experiencias distintas. «Trae muchísima solidaridad, algo más místico. Es una oportunidad interesante que permite que Santiago, que está más enfocada en otras cosas prioritarias como los universitarios o los peregrinos, tenga un momento para meter otras disciplinas y experiencias como la pintura, la música y la diversidad», explica la compostelana.
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