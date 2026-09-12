Conciertos en Santiago para sábado y domingo: Samesugas, WOS, Troyanos de Compostela, Cabeza Cuadrada y mucho más

La agenda de cultura y ocio de este sábado 12 de septiembre en Santiago incluye a nivel musical un concierto de Troyanos de Compostela a las 21 horas en la Praza de Cervantes, con entrada libre. Su actuación es parte del programa Las Noches del Patrimonio. Esta formación ligada al Museo Casa de la Troya, da un concierto con un repertorio netamente compostelano para recordar al escritor y periodista Alejandro Pérez Lugín con motivo del centenario de su muerte. Y dentro de ese mismo ciclo, la Praza da Quintana ofrece a las 22 h., con entrada libre, la versión que Roger Bernat realizó en 2010 de "La consagración de la primavera", una de las grandes obras de la historia de la danza, creada por Pina Bausch en 1975 sobre la partitura de Igor Stravinski, estrenada en 1913.

Troyanos de Compostela. / Cedida

Y en la sala Capitol, la Kenny Blues Boss Wayne Band toca este domingo 13 de septiembre (25 €), dentro de un espacio que recibe luego al indie rock saltarín de Diamond Dogs el día 18 (24 €, en un show que incluye un homenaje a Little Richard) y al dúo de folk latino Perotá Chingo el martes 22 (24 €).

El festival Cabeza Cuadrada

Además, el primer fin de semana del festival Cabeza Cuadrada ofrece este sábado 12 de septiembre en la Sala Capitol una tacada de conciertos con LoraHacePam! (18 h.), Thee Blind Crows (19.15 h.), Jade4 (20:30 h.), Diego De La Church (21.30 h.); Lelli Kellys (21.45 h.), Diego de la Church de nuevo (22.45 h.) y Samesugas (23 h.) y el domingo 13 de septiembre en la Sala Moon: Circuncisión Total (17 h.), Pladür (18.15 h.), O Leo I Arremecághona! (19:30 h.), Rager (20:45 h.), Faul (22:00 h.) y Mascada (23.15 h.).

LoraHacePam!, grupo de Lugo que ya pasó hace unos meses por la Moon, tienen un buen directo en clave punk, como lo tienen los compostelanos Samesugas, referentes del punk rock de guitarras en la escena gallega.

Este sábado también hay conciertos de rock alternativo en la sala Moon, desde las 21 horas, con Europeos Pálidos, Las Prisas y Ágamo, y entradas desde 9 euros. En el Rock Café O Cum, con entrada inversa, tocan el sábado: Two OSunds (23 h.) con Helena Egea a la voz y Pucho (Jorge Álvarez) a la guitarra. Y en la Sala Fantástica (antes Cachán), ese mismo sábado desde 21 horas por 7 euros, hay actuaciones de 6LE y Graxa.

WOS

El WOS Festival X SON Estrella Galicia, evento anual centrado en la música electrónica, abrió este viernes su nueva edición, que dura hasta el domingo 13. Destaca en la agenda de conciertos de Santiago en septiembre y en su segundo día cuenta con Artur M. Puga & Sevi Iko Dømochevsky, Ben Vince, Blood of Aza, Eerie Enterprise (Piezo & upsammy), Grobas b2b Pumu, gyrofield, HHY & The Kampala Unit, Israa Shalaby, JASSS, Lee Gamble, Midori Hirano, Paul Jebanasam presents mātr, Polygonia, Saya, Shackleton, SKY H1, Space Afrika, Tujiko Noriko... y el día 13, cierra su vanguardista apuesta con Ana Roxanne y Juli Deák. El abono general parte de los 72 euros pero hay también tickets diarios.

No solo música

Y un año más, el ajedrez se convertirá en protagonista de Área Central este sábado 12 de septiembre, de 11 horas a 20 h. gracias al VIII Torneo de Ajedrez Ciudad de Santiago, "en el que participarán cerca de 200 jugadores", según detalle el propio centro comercial en sus redes. Organiza esta cita la Escuela de Ajedrez Compostela (con la colaboración del Concello de Santiago y la Federación Gallega de Ajedrez).