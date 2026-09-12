Ecos Begoña Caamaño en Santiago: de Belvís a la Rúa de San Pedro

De todas las personas que han protagonizado el Día das Letras Galegas un 17 de mayo, pocas hay tan presentes en Compostela como Begoña Caamaño (Vigo, 14 de octubre de 1964-Santiago, 27 de oct. 2014) y no solo por el hecho de que la efeméride recordase su trayectoria literaria durante la pasada primavera. Desde su llegada en 1992, ella habitó como nadie la capital gallega. Sin que se enfaden en el barrio vigués del Calvario, hay ecos de Begoña en la memoria y conversación de quienes habitan la ciudad lejos del bum turístico y se juntan en O Dezaseis, O Currucho, Crechas, Tarasca o el parque de Belvis, lugares evocados este viernes en la ruta en su recuerdo.

Rincones especiales "de Begoña"

Amanda Álvarez, Purificación Cabido, Marta Dacosta y Marga do Val guiaron un recorrido por varios rincones de Santiago vinculados a la vida de la añorada escritora y periodista, «gran activista e feminista» (Álvarez dixit), un paseo promovido por la agrupación cultural O Galo que preside María Antonia Pérez, cita que reunió a una treintena de personas.

Parte del grupo de participantes de la ruta en recuerdo de Begoña Caamaño, iniciada ayer delante de O Dezaseis, en la Rúa de San Pedro. / Antonio Hernández

En un original formato con intervenciones de 15 minutos en cada parada y preguntas cortas tras cada intervención, el viaje empezó en el restaurante O Dezaseis con, «a segunda casa de Begoña» según explicó Amanda Álvarez, periodista recién jubilada que compartió «30 anos» de amistad y vivencias con aquella vecina de la rúa Belvis.

«Era cariñosísima e moi alegre. Unha gran activista e feminista as 24 horas do día.... O primeiro que facía despois de ver unha película, unha obra de teatro ou acudir a unha conferencia, era facer unha lectura en clave feminista... Era unha gran defensora do galego, da sanidade pública, do ensino público, dos medios públicos...», recordó sobre quien, desde 1989, trabajó en Radio Galega, primero en la delegación de Vigo y desde 1992 en la sede central en Santiago. Y añadió: «Collendo prestada unha frase da súa irmá Eva Caamaño, Bego era... consistencia no pensamento e coherencia na vida». Aludió después al gusto «de Bego» por cantar y bailar en mil noches compostelanas compartidas: «Eramos canallas pero boas...» «E ela cantaba, mal pero cantaba, gustáballe cantar de todo, igual unha canción de Rocío Jurado que temas en inglés, en francés o en portugués». En la parada del recorrido realzada en el patio adyacente al convento de clausura de Santa María de Belvís, Amanda resaltó también su «gran formación», su querencia por la lectura y su facilidad para escribir pese a debutar de forma tardía la literatura, como explicó la escritora y docente Marga do Val, la primera en intervenir en este paseo caamañano.

As Literatas

«A publicación da súa primeira novela Circe ou o pracer do azul, chegou en 2009 e tres anos despois, a segunda, Morgana en Esmelle... Begoña era feminista e unha persoa universalmente comprometida que abraza a loita antimilitarista cando chega a Santiago pero tamén era unha gran escritora», subrayó Do Val. E insistió en la calidad literaria de los citados libros editados por Galaxia y en subrayar la influencia de «María Xosé Queizán» , directora de la colección As Literatas (con narrativa internacional escrita por mujeres), en el desarrollo como autora de Begoña Caamaño que, según Amanda Álvarez, publicó tarde porque siempre dijo: «Eu escribirei cando teña algo que dicir». Y lo dijo y, desde entonces, el eco crece en cada lectura de sus libros y en cada conversación compostelana donde se alude a ella.