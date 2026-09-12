De investigar sobre el ictus en un laboratorio del IDIS a concienciar a pie de pista en el Gaiás

Consolidado como todo un referente investigador a nivel estatal por sus relevantes proyectos científicos, tanto en el ámbito de la prevención como del diagnóstico o el tratamiento del ictus, el equipo que coordina Francisco Campos en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago invita cada año a participar en una Carrera de Orientación Solidaria por el Ictus, convencido de que "el mejor tratamiento, más allá de todos los cuidados médicos, es el propio cuidado que pueda adoptar cada uno". "La vida saludable es el mejor tratamiento para el ictus", resume el investigador al frente del Grupo Ictus Traslacional (Treat) del IDIS, quien en conversación con EL CORREO GALLEGO destaca que "lo que buscamos es motivar a la gente y que al mismo tiempo lo pase bien" a través de una iniciativa que tendrá lugar el último domingo de septiembre en la Cidade da Cultura, abierta a público de todas las edades.

Organizada por dicho grupo y el Club Aromon de Pontevedra, explica que la idea partió de los propios investigadores como una herramienta para "sensibilizar sobre la patología del ictus, especialmente en Galicia con una población tan envejecida, promoviendo esa vida saludable, pero también visibilizar nuestra labor investigadora, difundir la investigación activa que se está llevando a cabo desde nuestro grupo fundamentalmente con fondos públicos, aunque también tenemos algunas vinculaciones privadas".

Invitación al disfrute al aire libre

Un grupo con una larga trayectoria en el estudio de todo lo relacionado con el ictus desde diferentes enfoques, "tanto del diagnóstico como del tratamiento o el pronóstico", y que se ha propuesto traspasar las barreras del laboratorio para trasladar de una forma distendida a la ciudadanía parte de todo ese trabajo. Para ello, han optado por una carrera de orientación "en la que todo el mundo puede participar porque hay diferentes niveles" y sobre todo porque, como subraya, "de lo que se trata es de disfrutar de una mañana de domingo muy agradable, más allá de ver quién llega primero a la meta".

Participantes en la Carrera de Orientación Solidaria por el Ictus del año pasado en la Cidade da Cultura. / Cedida

Tanto para la tercera edición que tendrá lugar a partir de las 10:30 horas de la mañana del 27 de septiembre en la Cidade da Cultura, como para las dos citas previas, agradece "el apoyo del Concello, del IDIS y de la propia Cidade da Cultura, así como de los comercios que realizan las aportaciones que se entregan a los ganadores a modo de recompensa", y pone en valor el trabajo de la técnica de laboratorio del grupo, "Lara Pérez porque ella es la verdadera artífice y la que se encarga de todo" lo relacionado con una propuesta solidaria cuyos fondos recaudados en esta ocasión irán también destinados a la asociación Dano Cerebral Galicia, al igual que en 2025.

Colaboración a través de un simple QR

La elección obedece, según Francisco Campos, a que "creemos que lo mejor es que lo recaudado repercuta directamente en los pacientes" y, tras aclarar que en ningún caso se trata de recaudar fondos para sus investigaciones, señala que la forma de colaborar es muy sencilla, "a través de un código QR mediante el que los participantes aportan la cantidad que consideran oportuna", y al que pueden sumarse aquellas otras personas interesadas en respaldar las diferentes actividades que llevan a cabo desde Dano Cerebral Galicia con afectados y sus familias, pero que por las razones que sea no puedan estar presentes en el Gaiás el día de la carrera.

Cartel de la nueva edición de la Carrera de Orientación por el Ictus en Santiago. / Cedida

Aunque admite que por problemas de organización no puede ser una convocatoria presencial excesivamente masiva, avanza que ya hay inscritos 240 participantes frente a los 200 que concurrieron el año pasado, y que quienes formalicen su inscripción en https://forms.cloud.microsoft/e/sGwX9wgjNt antes del 15 de septiembre recibirán una camiseta.

Factores de riesgo prevenibles

Volviendo a los objetivos de esta propuesta de ocio solidaria, el coordinador del Grupo Ictus Traslacional incide en la necesidad de concienciar sobre la prevención porque "aunque la edad es un factor de riesgo y no hay forma de evitarlo, al margen de los tratamientos médicos, sí que podemos evitar una vida sedentaria y apostar por el deporte y los alimentos saludables, por cuidarnos en aquellos factores que uno puede controlar y modificar". Señala que también existen tratamientos médicos preventivos para controlar la diabetes o ante algunos problemas cardíacos y, "cuando se tiene la desgracia de que ocurre un ictus, ahí es fundamental el componente médico, la atención inmediata; de ahí el famoso código ictus, que se centra en las 3 F -Fala, Forza, Faciana- para que ante cualquier sintomatología relacionada los clínicos puedan intervenir lo más rápido posible".

"El siguiente paso sería el ensayo clínico que nos permita demostrar la eficacia de un fármaco en el que llevamos investigando diez años" Francisco Campos — Coordinador del Grupo Ictus Traslacional del IDIS

Francisco Campos recuerda en este sentido que "el cerebro es un órgano que necesita un aporte inmediato y constante de sangre, y ante cualquier alteración en la sangre, las consecuencias son inmediatas y se mantienen a lo largo de los años porque el tejido cerebral tiene muy poquito margen de recuperación", y apunta que "lo que intentamos los investigadores es ayudar a esos clínicos, que también participan en la investigación, buscando herramientas de imagen, tratamientos, marcadores, que ayuden tanto a la prevención, como al tratamiento, pronóstico y diagnóstico.

La ciencia de calidad no depende del sitio, sino del esfuerzo

Doctor en Biología y perteneciente al IDIS desde que en 2009 entró como investigador postdoctoral en el laboratorio que entonces lideraba José Castillo, explica que "con todos los que crecimos bajo su paraguas se han ido consolidando diferentes líneas de investigación, desde las centradas en el alzhéimer a la migraña o el ictus", y añade que "aunque yo coordine el grupo de traslacional, también hay otros compañeros que trabajan en este campo" y que han hecho posible que Santiago sea hoy un referente en el estudio del ictus, tanto a nivel nacional como internacional. Algo aparentemente más complicado de conseguir en una pequeña ciudad, pero que él justifica asegurando que "la ciencia de calidad sale cuando los investigadores y los clínicos ponen mucho interés en estudiar una patología determinada".

Varias compañías analizan si invierten en su fármaco patentado

Ciencia de alto nivel de exigencia que ha llevado a su grupo a ser reconocido por el desarrollo de un fármaco que protege el cerebro tras un ictus isquémico y que han patentado tras años de trabajo en los que investigaron un tratamiento en la fase más crítica tras el ictus "que permita actuar en esas primeras horas en las que el tejido cerebral aún tiene capacidad para revertir ese daño, reduciendo el deterioro neuronal en el paciente".

Con "resultados experimentales muy favorables, estamos ahora en contacto con varias empresas que están valorando si invierten en ese fármaco", dentro de un proceso en el que el siguiente paso sería "la fase de seguridad, de comprobar que no es tóxico, lo que calculamos que puede tardar un año, y luego ya dar el siguiente paso con el ensayo clínico que nos permita demostrar la eficacia de un fármaco en el que llevamos investigando diez años".