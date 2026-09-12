María Galiana llega a Santiago: la actriz de ‘Cuéntame cómo pasó’ está de gira con su nueva obra de teatro

La premiada actriz andaluza María Galiana, famosa por la exitosa serie de TVE "Cuéntame cómo pasó", vuelve a Santiago el 3 de octubre. Llega con "Yo sólo quiero irme a Francia", obra de teatro escrita y dirigida por Elisabeth Larena que se interpreta el 3 de octubre en el Auditorio de Galicia, con entradas a 14 euros. Idea de la compañía Contraproducións, completa su elenco con María Galiana, Nieve de Medina, Anna Mayo y Alicia Armenteros.

Es una comedia con deje amargo. La historia comienza en el velatorio de Pilar (interpretada por la propia Galiana), una anciana que asiste simbólicamente a su propio funeral. Durante el velatorio de es anciana en un pueblo cualquiera, dos desconocidas descubren que están unidas por una herencia inesperada y una historia familiar llena de secretos. “Yo sólo quiero irme a Francia” es una comedia amarga sobre lo que se hereda, lo que se calla… y lo que queda por decir.

En su trama, Inés asiste al velatorio de Pilar, quien decide dejarle su casa en herencia sin haberla conocido nunca y sin avisar a Leo, su nieta. Juntas descubrirán un pasado que no conocían, abriendo viejas heridas familiares que se remontan hasta la niñez de la propia Pilar durante los últimos meses de la Guerra Civil y su juventud en la Sección Femenina, detalla el equipo promotor de la obra, en gira pro toda España con fechas que incluyen otro próximo paso por Galicia:el 13 de noviembre en el Pazo da Cultura de Narón.

Carrera notable

María Galiana es licenciada en Filosofía y Letras, trabajó como profesora de Historia del Arte en institutos de Sevilla antes de su vocación como intérprete, En 1999 protagonizó "Solas", la ópera prima de Benito Zambrano, que le valió el Premio Goya a Mejor Actriz de Reparto. Y desde 2001, saltó a la fama con la mencionada "Cuéntame cómo pasó", serie de Televisión Española (TVE).

Entre sus galardones, destaca la Medalla de Andalucía en el año 2000 o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por el Ministerio de Cultura en 2004.