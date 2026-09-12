Muere ahogado en una playa de O Grove Carlos Nieves, histórico concejal del PSOE de Santiago que estuvo 24 años en Raxoi

El histórico concejal del PSOE de Santiago Carlos Nieves Vicente (Madrid, 1949) falleció este sábado al mediodía a los 77 años cuando se bañaba en una playa de O Grove. Según confirmaron fuentes de Emerxencias 112 Galicia, el suceso ocurrió en la playa de Seixeliño, en San Vicente do Mar, donde la víctima tenía una casa y acostumbraba a pasar parte del año, especialmente en verano.

Según relataron algunos testigos, Carlos Nieves se fue a bañar y al poco tiempo apareció flotando, lo que alertó a otros bañistas que acudieron en su rescate. La Central de Emergencias tuvo constancia del suceso a través de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó a personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago. Además de los servicios sanitarios, participaron la Guardia Civil, la Policía Local y el GES de O Grove.

A pesar de que los efectivos trataron de reanimar en la arena a esta persona, finalmente falleció, una noticia que no tardó en conocerse en Santiago, donde cayó como un jarro de agua fría. En la capital era muy conocido por su trayectoria política, pero también como gerente de la asociación de hostelería de Santiago y la participación en colectivos sociales e iniciativas culturales de Compostela.

Seis mandatos en la corporación al frente de áreas como transportes, hacienda o seguridad

El de Carlos Nieves es uno de los rostros más conocidos de la corporación de Santiago, ya que estuvo seis mandatos, es decir 24 años, en Raxoi, donde ocupó distintas responsabilidades en los gobiernos socialistas de Xerardo Estévez y de Sánchez Bugallo. Eso sí, no fue una trayectoria continua ya que entró y salió varias veces del pleno, ya que en ocasiones accedió por elección directa en las urnas y otras veces por renuncias de compañeros que hicieron correr la lista. En otras épocas también fue asesor de la Alcaldía.

Fue Estévez quien lo metió en política en el año 1987, mientras que Bugallo lo mantuvo en puestos de responsabilidad hasta su salida definitiva en el año 2011, cuando ganó las elecciones Gerardo Conde Roa (PP). En aquella lista Carlos Nieves ya cerraba de forma simbólica la candidatura socialista, en puestos muy abajo.

Carlos Nieves se encargó de áreas muy diferentes en el Ayuntamiento, como Tráfico y Seguridad Ciudadana, Transporte, Hacienda y Presupuestos, Mercados o Movilidad. Entre sus gestiones, destacó su aportación al modelo de transporte urbano de Santiago o la gestión del tráfico en el Xacobeo 2010, uno de los primeros de gran masificación en la capital gallega.