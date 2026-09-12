Santiago abre a nova edición do Encontro Artes pola Integración cunha actuación no Teatro Principal
A proposta para o vindeiro martes é 'Arte en escena', un espectáculo de danza contemporánea que reúne a 15 intérpretes con e sen diversidade, acompañados pola música en directo da creadora Su Garrido
L.R.
O Teatro Principal acollerá o próximo martes 15 de setembro o espectáculo de danza contemporánea Arte en Escena, co que bota a andar o XV Encontro Artes pola Integración. O Concello de Santiago, a través dos departamentos de Dereitos Sociais e Capital Cultural, colabora neste certame, que utiliza as artes escénicas como vehículo de integración social e como ferramenta para darlle visibilidade a persoas con diferentes capacidades, moitas veces excluídas socialmente.
Como nas edicións anteriores, o Encontro Artes pola Integración desenvolverase en Santiago e na Coruña, tanto en espazos escénicos como na propia rúa ou en sedes institucionais. O primeiro, o espectáculo Arte en escena, reúne a 15 intérpretes con e sen diversidade, que estarán acompañados pola música en directo da creadora Su Garrido.
O sábado, 19 de setembro, o XV Encontro Artes pola Integración traerá dúas citas de interese a Santiago, desta vez ao Centro Xove da Almáciga. Ás 18.30 terá lugar unha mostra/obradoiro de danza contemporánea a cargo de Sol Picó, concebida como un espazo de investigación, adestramento físico e emocional, e activación do corpo e da creatividade. Ao seu remate, o escenario do Centro Xove acollerá unha nova sesión do espectáculo Arte en Escena. Por último, no mesmo equipamento da Almáciga, está prevista a actuación de Julio César Iglesias e Carlota Pérez, coa súa proposta “Antes de desaparecer”.
Outras actividades do certame na Coruña
A programación do XV Encontro Artes pola Integración complétase con outras actividades que se van celebrar na Coruña. Alí desenvolveranse a quinta edición das xornadas de pensamento “Asamblea Diversa” e a actuación da Nova Banda do Rural Flumen, na Fundación María José Jove; unha nova sesión de Experimentadanza, no Centro Agora; ou a participación de Su Garrido e Palomica Lloca Producciones.
Toda a información e o calendario está dispoñible na web artespolaintegracion.gal
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