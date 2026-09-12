Homenaxe
Santiago nomea oficialmente a Lagoa de Cornes como ‘Espazo Natural Rosa Bassave’
O acto institucional estivo presidido pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e contou coa presenza doutros membros da Corporación, familiares e representantes do movemento feminista e do sindicalismo
O Concello de Santiago celebrou este venres o acto para nomear oficialmente a Lagoa de Cornes como ‘Espazo Natural Rosa Bassave’, en recoñecemento a "unha muller linda, louca e libre" referente do movemento feminista, en palabras da alcaldesa compostelá, Goretti Sanmartín.
Á homenaxe acudiron tamén Alberte de Esteban, viúvo de Rosa Bassave; Sabela Losada, en representación do movemento feminista; e Pancho Valle – Inclán, da CNT; e os concelleiros Pilar Lueiro, Xesús Domínguez, Manuel César, Xan Duro, Mercedes Rosón e María Baleato. Tamén participaron a filla, Iris, e os dous fillos, Gael e Brais, interpretando varios temas musicais.
Referente do movemento feminista
Sanmartín fixo fincapé no papel de Rosa Bassave como "un referente do movemento feminista que foi capaz de buscar consenso co vizoso tecido social e que, para alén de ser pioneira nas reivindicacións sobre o corpo das mulleres ou sobre o aborto, tamén tivo un papel destacado na fundación da Marcha Mundial das Mulleres e nos inicios que congregaron os distintos feminismos".
A alcaldesa comezou facendo referencia aos estatutos da fundación da Marcha Mundial das Mulleres asinados no ano 2000, dos que amosou unha copia, nos que figura a sinatura de Rosa Bassave xunto a outras como a de Begoña Caamaño. Tamén relatou a viaxe que nquela altura fixeron 400 mulleres galegas a Bruxelas, indicando que "fora un momento fantástico, sensacional, que partía de meses de conversas e de debates e máis debates entre mulleres que pertenciamos a organizacións mixtas, mulleres do feminismo independente, mulleres cristiás ou mulleres anarquistas".
Lembranzas emotivas
Pola súa banda, Alberte de Esteban lembrou os momentos vitais compartidos, desde a súa voda civil (tras apostatar), pasando polos sucesivos embarques, Rosa como camareira e Alberte como oficial da Marina Mercante, a militancia desde Londres ou os estudos na USC mentres traballaban, ata a vida familiar xunto coa súa filla e fillos. "Unha historia plena de acontecementos que sinalan o seu compromiso persoal coa causa proletaria", afirmou.
Sabela Losada lembrou varios momentos que cualificou de "especialmente emotivos". Por un lado, rescatou a conmemoración en Madrid do 60 aniversario da creación de Mujeres Libres coa participación dalgunhas "históricas da agrupación que seguían a emocionar e emocionarse lembrando a revolución do 36 a súa avanzada idade", ou "a ilusión coa que un día Rosa nos contou que unhas mulleres canadianas estaban a organizar unha acción global protagonizada só por mulleres, unha marcha mundial de mulleres de todos os continentes a Bruselas", da que Rosa formou parte, resaltando a "súa ledicia e enerxía desbordante".
Pancho Valle-Inclán, que se centrou na súa faceta sindicalista, puxo o foco na idea de que "Rosa Bassave era unha persoa solidaria non só cos que compartiamos as súas ideas, tamén con xentes que ficaban lonxe das nosas finalidades e precisaban axuda porque sufrían persecución por parte do Estado".
Acordo da Comisión de Honras e Condecoracións
O nomeamento da Lagoa de Cornes co nome ‘Rosa Bassave’ foi acordado na Comisión de Honras e Condecoracións en recoñecemento a unha figura fundamental do movemento feminista, destacando a súa participación activa no proceso que daría lugar ao nacemento da Marcha Mundial das Mulleres, e cunha importante traxectoria no ámbito do sindicalismo, formando parte da refundación da CNT en Compostela e sendo a primeira muller en asumir a secretaría deste sindicato en Galicia.
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