La USC crea una Cátedra de Memoria Democrática con 50.000 euros anuales del Gobierno

La USC contará con una nueva Cátedra de Memoria Democrática, que nace con una financiación de 50.000 euros anuales del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para impulsar la investigación, la docencia, la divulgación y la transferencia de conocimiento sobre el pasado democrático. La iniciativa quedó formalizada este sábado con la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

El convenio fue suscrito por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y por la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, en un acto celebrado en Santiago en el que también participaron la vicerrectora de Cultura, Lingua e Patrimonio, Ana Cabana, el subdelegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela. La nueva cátedra estará dirigida por el historiador Emilio Grandío Seoane, especialista de referencia en el estudio de la Guerra de España, la represión franquista y las políticas de memoria.

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, firmaron el acuerdo que permitirá la puesta en marcha de la nueva cátedra / Santi Alvite

La colaboración entre ambas instituciones se centrará en la elaboración de materiales para la difusión de la memoria democrática, publicaciones científicas y divulgativas, así como en la organización de jornadas, seminarios, conferencias y congresos. También contempla la producción de documentación y materiales audiovisuales, además de la promoción de iniciativas destinadas a reconocer y dignificar al personal de la Universidade de Santiago de Compostela que fue depurado con ocasión de la Guerra de España y la posterior represión.