Almudena Hospido, vicerrectora de Investigación de la USC: «La nueva financiación debe reconocer no solo el tamaño de cada universidad, sino también su intensidad y sus resultados en investigación»

P. La USC quiere poner en valor su potencia investigadora, pero mantener laboratorios, equipamientos y personal investigador supone un coste elevado. ¿Cuánto cuesta realmente sostener cada año esta estructura?

R. La USC sostiene una capacidad científica que genera conocimiento, atrae talento y financiación competitiva y produce un importante retorno económico y social para Galicia. Y esa capacidad no se sostiene únicamente con los proyectos que conseguimos. Detrás de cada proyecto competitivo hay laboratorios, equipamientos, servicios científico-técnicos, personal de apoyo, gestión especializada, edificios y costes de mantenimiento que tienen que estar disponibles antes de conseguir el proyecto y continuar después de que este finalice. Por eso resulta difícil reducir todo ese ecosistema a una única cifra anual. Lo importante, desde mi punto de vista, es que el modelo de financiación estructural reconozca adecuadamente la intensidad investigadora y de transferencia de conocimiento de cada universidad y una visita rápida a nuestro portal de investigación permite obtener una idea de la dimensión de la estructura que hay que sostener: 1.861 investigadoras e investigadores, 282 grupos de investigación, 5 centros singulares pertenecientes a la red CIGUS, 12 institutos de investigación, 3 centros interuniversitarios y 2 centros mixtos.

P. ¿La financiación que recibe actualmente la USC es suficiente para mantener su capacidad investigadora al nivel que se le exige?

R. La financiación ha mejorado y es importante reconocerlo. El actual Plan de Financiación Universitaria supuso un avance significativo y reforzó expresamente los recursos destinados a investigación, recursos que se complementan a través de convenios específicos con la secretaría general de universidades como el convenio para el desarrollo de acciones estratégicas de I+D+i o el convenio para el refuerzo de personal de gestión de la transferencia y la innovación y consolidación de estructuras de investigación, ambos en trámites de redefinición ahora mismo pues terminan en diciembre de 2026. Aun así, creemos que el modelo todavía no refleja plenamente la intensidad investigadora de la USC ni su contribución al conjunto del SUG.

La USC representa aproximadamente el 40 % del PDI del SUG, pero su contribución a la investigación del sistema se sitúa, dependiendo del indicador que utilicemos, en torno al 50 % o incluso por encima. Lo vemos en captación competitiva de talento, proyectos, producción científica, consolidación de grupos o estructuras de excelencia (por ejemplo, 5 de los 10 centros de la Red CIGUS están en la USC y 3 cuentan además con acreditación María de Maeztu), un hecho muy singular pues solo la Universitat Pompeu Fabra tiene también tres unidades reconocidas con esta exigente distinción. Por eso, lo que defendemos es que el futuro modelo de financiación reconozca no solo el tamaño de cada universidad, sino también su intensidad y sus resultados en investigación. Si Galicia quiere preservar y hacer crecer sus capacidades científicas más competitivas, tiene que garantizar también su sostenibilidad.

P. ¿Qué parte de ese coste tiene que asumir la propia universidad con fondos estructurales porque no queda cubierta por proyectos o convocatorias competitivas?

R. Una parte relevante, aunque resulta imposible dar una cifra única pues depende mucho del tipo de infraestructura, del equipamiento o de la actividad. Los proyectos competitivos financian fundamentalmente la ejecución de investigación durante un período determinado, pero no necesariamente cubren todos los costes estructurales que hacen posible esa investigación. La universidad tiene que garantizar espacios, mantenimiento, servicios científico-técnicos, personal de gestión y apoyo, cofinanciaciones, renovación de determinados equipamientos y, en muchos casos, continuidad entre proyectos. Nuestro personal investigador es realmente exitoso en conseguir financiación externa y eso es un gran orgullo para esta universidad, pero creo que todas somos totalmente conscientes de que esos recursos financian investigación, pero no siempre financian el ecosistema que permite hacerla. Y este es uno de los retos que tenemos por delante es trasladar con claridad, también en el diálogo con la Xunta de Galicia, la diferencia entre financiar acciones de investigación y financiar la capacidad estructural para poder seguir compitiendo por esas acciones. Son dos cosas diferentes, aunque complementarias, y ambas son necesarias.

Pero plantear este reto exclusivamente en términos de más financiación sería una aproximación parcial; también tenemos deberes que hacer. El enorme crecimiento de la actividad investigadora de la USC exige revisar, simplificar y sistematizar nuestros procesos y procedimientos para avanzar hacia una gestión más eficiente, con mayor digitalización e interoperabilidad entre nuestros sistemas, que facilite el trabajo del personal técnico de gestión y administración de servicios que sostiene diariamente la gestión de esa investigación y reduzca también cargas administrativas para el personal investigador. Por tanto, necesitamos recursos adecuados, sí, pero también tenemos la responsabilidad de gestionarlos cada vez mejor, y esa transformación de la gestión de la investigación es una de las prioridades de esta Vicerrectoría.

P. En el caso del personal investigador, ¿la financiación actual permite garantizar equipos estables o sigue existiendo una dependencia excesiva de contratos temporales y vinculados a proyectos?

R. Hemos avanzado mucho, pero sigue existiendo una dependencia importante de financiación competitiva y, por tanto, temporal. Y esto genera una paradoja: somos muy competitivos captando talento, pero esa misma capacidad nos obliga después a disponer de mecanismos que permitan retenerlo y estabilizarlo. Por ejemplo, durante el pasado 2025-2026 se incorporaron (o lo harán durante este mes) un total de 42 personas investigadoras mediante los principales programas competitivos de recursos humanos: 5 acciones Marie Skłodowska-Curie, 3 contratos ATRAE, 17 contratos Ramón y Cajal, 2 contratos Beatriz Galindo, 9 contratos Juan de la Cierva, y 6 contratos postdoctorales de la Xunta de Galicia; a lo que se suman investigadoras e investigadores en formación mediante los programas FPU (29), FPI (23) y contratos predoctorales de la Xunta de Galicia (57), y 8 personas beneficiarias de proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC) que escogieron la USC como institución de acogida para desarrollar 3 Starting Grants, 3 Consolidator Grants, 1 Advanced Grant y 1 Synergy Grants.

El Vicerrector de Profesorado e Innovación Docente fue investigador Ramón y Cajal (de la primera convocatoria si no recuerdo mal) y yo fui investigadora Isidro Parga Pondal (de la primera convocatoria también) por lo que conocemos bien los programas de capación de talento y la complejidad asociada a la consolidación de la carrera investigadora que los acompaña. Estamos comprometidas con ofrecer una perspectiva de carrera a quienes demuestran excelencia y capacidad para generar nuevos recursos y nuevas líneas de investigación. Una muestra de ese compromiso es el trabajo que venimos realizando desde nuestra incorporación para dar respuesta, en la medida de nuestras posibilidades, a la situación derivada de la convocatoria RYC2025.

P. ¿Qué riesgo existe de que, si no aumenta la financiación estructural, la USC tenga que renunciar a parte de su capacidad investigadora?

R. La investigación necesita continuidad. Si no puedes renovar equipamientos, retener talento, mantener servicios científicos competitivos o disponer de estructuras de apoyo capaces de acompañar proyectos cada vez más complejos, acabas perdiendo capacidad para concurrir a nuevas convocatorias. Y ahí puede generarse un círculo negativo: menos capacidad estructural significa menor capacidad competitiva y, por tanto, menor captación de recursos externos.

Nuestra respuesta tiene que ser justamente la contraria: reforzar nuestra capacidad para competir, especialmente en el ámbito internacional. En esa línea, desde el pasado mes de julio la USC coordina la Red de Oficinas Europeas de CRUE, que trabaja para mejorar la participación de las universidades españolas en las iniciativas europeas de I+D+i. Hemos querido que la USC asuma esa responsabilidad porque tenemos el convencimiento de que debemos estar allí donde se construyen las estrategias de participación en la investigación europea, y aprovechar ese conocimiento y esas redes para reforzar también nuestra propia capacidad de captación de fondos. Ocuparé la coordinación, otro reto sumado al que representa esta vicerrectoría, y agradezco la confianza que han depositado en mí y en nuestra universidad desde la conferencia de rectores.

De hecho, Galicia ya ha demostrado que apostar por la excelencia y la internacionalización produce resultados. A través de iniciativas como el programa Oportunius, financiado por GAIN, se ha posicionado en el mapa científico internacional, y la USC ha desempeñado un papel fundamental, concentrando actualmente el 65 % de estos contratos. Preservar y reforzar esa capacidad no es únicamente una necesidad de la USC; es una inversión estratégica para el sistema gallego de I+D+i, del que la USC es sin duda un motor importante.

P. ¿Puede cuantificar cuánto tendría que aumentar la financiación anual de la USC para mantener y reforzar su actual estructura investigadora durante el próximo lustro?

Dar ahora una cifra cerrada sería prematuro y, sobre todo, poco riguroso. No creo que fuese responsable por mi parte plantear una cifra aislada. Esa cuantificación debe hacerse en el marco de la negociación del próximo Plan de Financiación Universitaria. Creo que es más relevante discutir cómo se financia, como señalaba antes, que limitarnos a discutir cuánto se financia. El próximo plan debería reconocer adecuadamente la intensidad investigadora, los resultados obtenidos, las estructuras de excelencia, la capacidad de captación de recursos externos y los costes reales asociados al mantenimiento de infraestructuras científicas. Si conseguimos que esos elementos tengan un peso adecuado en el modelo, estaremos construyendo un sistema más justo y, sobre todo, estaremos incentivando aquello que queremos que hagan nuestras universidades: investigar mejor, captar talento, competir internacionalmente y transferir conocimiento a la sociedad.

P. ¿En qué áreas considera que la USC tiene ahora mismo mayor potencial para crecer y convertirse en referente?

R. Una de las grandes fortalezas de la USC es precisamente que resulta difícil reducir su potencial a dos o tres ámbitos. Las políticas seguidas hasta ahora han permitido consolidar internacionalmente capacidades en biomedicina y ciencias de la vida, en química biológica, en física fundamental y física nuclear, en inteligencia artificial y ciencia de datos, o en medio ambiente. Contamos también con una notable proyección en ámbitos como los estudios sobre patrimonio y cultura, las transformaciones sociales y económicas, el territorio y los retos demográficos, o el lenguaje y la comunicación, que debemos seguir impulsando. Pero, más allá de identificar ámbitos concretos, creo que una parte muy importante de nuestro potencial de crecimiento está precisamente en sus intersecciones, en esa investigación inter y transdisciplinar que impulsa la LOSU y en la que la USC ya ha dado pasos importantes. Me refiero, por ejemplo, a la inteligencia artificial aplicada a la salud y también a las humanidades, al desarrollo de nuevos materiales, a soluciones para una transición energética justa y sostenible o al impulso de las tecnologías cuánticas. En definitiva, a nuestra capacidad para abordar problemas complejos desde perspectivas diferentes y generar conocimiento y soluciones con impacto social. Nuestro reto es, por tanto, seguir favoreciendo los espacios y los instrumentos adecuados para que esos conocimientos se encuentren, dialoguen y se potencien.

P. ¿Qué infraestructuras o capacidades investigadoras necesitarían un mayor refuerzo en los próximos años?

R. Tenemos que pensar menos en comprar equipamiento de forma aislada y más en garantizar infraestructuras científicas sostenibles durante todo su ciclo de vida. Un gran equipo científico no termina de financiarse cuando se compra: necesita personal especializado, mantenimiento, actualizaciones y capacidad de renovación. Y necesitamos también reforzar infraestructuras que hoy son transversales a prácticamente todas las disciplinas. En ese sentido y complementando la labor que desde el Vicerrectorado de Innovación y Transferencia de Conocimiento se está realizando a través del diseño de un catálogo de infraestructuras actual de la USC que permita optimizar nuevas inversiones con un modelo estable de mantenimiento y renovación de las infraestructuras que ya tenemos, me gustaría destacar algunas infraestructuras singulares que sí dependen de mi vicerrectoría y que precisan ese refuerzo por el que preguntas para maximizar su capacidad de desarrollo que es mucho; como son el Centro de Biomedicina Experimental (CEBEGA) y la red de estaciones biológicas, por citar solamente dos.

P. ¿Qué papel debe jugar la colaboración con las empresas para conseguir que la investigación tenga un mayor impacto económico y social?

R. Un papel fundamental, pero no como sustituto de la financiación pública de la investigación. Universidad y empresa tienen funciones diferentes y complementarias. Precisamente, una de las razones por las que este equipo cuenta con dos vicerrectorías estrechamente coordinadas en investigación e innovación y transferencia de conocimiento es reforzar esa conexión con el tejido productivo, a través de proyectos conjuntos, contratos, doctorados industriales, valorización de resultados o creación de empresas de base tecnológica. En ese esfuerzo contamos también con el apoyo del Consejo Social de la USC, que desempeña un papel importante de conector clave con nuestro entorno económico y social. Compartimos, en definitiva, la idea de que el objetivo no es simplemente aumentar el número de colaboraciones, sino conseguir que el conocimiento generado en la USC contribuya a transformar el tejido productivo gallego y que sus retos alimenten, a su vez, nuevas preguntas para nuestra investigación.