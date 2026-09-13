Beatriz Romero, intérprete de signos de Rozalén, en Santiago: "Cada vez más personas sordas se interesan por la música»

Que una albaceteña y una castellonense se conozcan en Bolivia en un proyecto de cooperación internacional es casi tan poco frecuente como el eclipse total de Sol del pasado 12 de agosto pero aquel día de 2008, el encuentro entre la cantautora Rozalén y la intérprete de signos Beatriz Romero, hizo que el mundo de la cultura sea ahora más accesible e inclusivo en una España con 1,2 millones de personas con discapacidad auditiva, según el INE. «No conozco a nadie en ninguno de los países por los que hemos viajado que lleve tanto tiempo con una intérprete al lado. La generosidad y el compromiso de Rozalén no se lo he visto a ningún otro artista en ningún sitio de Latinoamérica, Europa...», explica en Santiago la citada Beatriz Romero en charla con EL CORREO GALLEGO. Aludimos de partida a esa colaboración de 15 años, detenida por el parón temporal anunciado por la cantante manchega, que anunció hace días que será madre.

Superar prejuicios

Beatriz Romero visitó este sábado Santiago para dar una master class en el edificio Fontán de la Cidade da Cultura titulada Cantar en lengua de signos. «Hay gente todavía que piensa que la lengua de signos dificulta el aprendizaje de la lengua oral de las personas sordas y la realidad es que se trata justamente de lo contrario. Si tú tienes una lengua que te llega cien por cien, a partir de ahí tú puedes entender el mundo y aprender todo lo demás... la lengua de signos suma, te hace llegar a más gente. En los conciertos se está viendo que cada vez se está apostando más por la accesibilidad y también yo veo cada vez a más personas sordas que se interesan por la música igual que lo hacen por otros ámbitos artísticos, y eso es muy bonito porque se nota también teatros y en Galicia veo bastante movimiento en ese sentido y eso me alegra mucho...», aclara quien aparte de dicha preparación tiene también formación como payasa, rasgo interpretativo que suma dotes de gestualidad.

"En los conciertos se está viendo que cada vez se está apostando más por la accesibilidad y también yo veo cada vez a más personas sordas que se interesan por la música igual que lo hacen por otros ámbitos artísticos" Beatriz Romero — Intérprete de signos que trabaja con Rozalén

«Antes de dedicarme en exclusiva a estar con Rozalén, yo trabajaba en el mundo de la educación y veía que algunas personas que decían: ‘Como hay ayudas técnicas no hace lenguaje de signos’. Y ahí me da un poco de envidia la ONCE, porque ante cierta enfermedad y la posibilidad de que pierdas visión, te enseñan el braille que, a lo mejor ahora no te hace falta, pero ya te lo enseño y eso que te has llevado de cara al futuro. Sin embargo, la lengua de signos no se ve así, hay quien cree que si se enseña, la persona que lo aprende se va a hacer cómoda y luego no va a querer aprender castellano y yo creo que la lengua de signos suma y te permite utilizar el cerebro de otra manera. El lenguaje de signos suma, es una buena herramienta buena que se puede usar o no....»

Inicios con Rozalén

«La primera canción que canté con Rozalén fue ‘Al amanecer’, de Fresones Rebeldes. La cantábamos medio en broma en Bolivia ya hace 18 años. Y luego la primera que hice en un concierto suyo fue ‘Las hadas’, después la cosa avanzó como sin querer y a partir del videoclip de ‘80 veces’, todo creció mucho y, de ser una cosa puntual, ella paso a decir que me tenía que ir con ella de continuo. Al inicio, de lunes a viernes yo estaba en un instituto y me iba con ella los fines de semana y, desde 2015 pedí una excedencia y estoy con ella al cien por cien.», señala Beatriz Romero.

Abajo, primera por la izquierda, Romero y alumnas dicen: ‘I love you’. / Jesús Prieto

Durante el pasado mes de abril, recorrió el Camino de Santiago con todas sus hermanas: «Hicimos el Camino desde A Coruña hasta Santiago, No nos llevamos la compostela pero volveremos, es una experiencia que vamos a repetir porque Galicia me da mucha calma, el paisaje es una locura y personalmente soy muy fan de la comida, así que... ¡Galicia Calidade!», suelta entusiasta antes de dar paso a la media docena de alumnas en su reciente curso en Santiago.

"La primera canción que canté con Rozalén fue ‘Al amanecer’, de Fresones Rebeldes, en Bolivia ya hace 18 años. Y luego la primera en un concierto suyo fue ‘Las hadas’, después la cosa avanzó mucho a partir del videoclip de ‘80 veces’" Beatriz Romero — Intérprete de signos que trabaja con Rozalén

Alumnas en Santiago

Laura Lema, que trabaja como intérprete en Santiago, acude a esta clase con Beatriz en el Gaiás «para aprender dentro de este ámbito gracias a una profesional como Beatriz». «Es una oportunidad que no se podía rechazar». De hecho, la sesión empezó a las diez de la mañana y duró hasta las dos de la tarde.

Iria Márquez, también intérprete de lengua de signos, es además organizadora de un festival «Tu voz en mis manos», que celebró su quinta edición el pasado junio en Tui y es de los pocos eventos en España dedicados a las canciones en dicho formato. «Ser parte de un grupo de compañeras como este que nos juntamos en este curso hace que escuchar a Beatriz sea doblemente positivo», asegura esta orgullosa tudense con veta artística.

Otra intérprete, Gemma Santos, añade: «Las oportunidades en teatro y el circuito de conciertos son cada vez mayores pero no hay muchas oportunidades de aprender, por eso es tan importante trabajar con profesionales de experiencia y así fomentar una mayor accesibilidad en la cultura. Además, es una profesión bastante solitario y este tipo de formaciones permiten conocernos y compartir experiencias».

«Silvia Penide, Marcos Mella o Brais Morán», son parte de la escena musical en conexión con Natalia Navaza, que, a otra escala, trabaja como Beatriz para agrandar el eco de canciones que ganan en accesibilidad con su labor interpretativa. «Tamén na poesía interpreto as veces en recitais de poesía e penso que fai moita falta formación neste eido porque estamos como moi soas e fai moita falta información sobre qué recursos empregar e debate para compartir experiencias e coñecementos sobre diferentes técnicas».

Por su parte, Pilar Fernández, llegada desde Asturias, «desde Oreño, junto a Oviedo», cree que este curso (en colaboracióncon la firma coruñesa Mada Producións) «es un lujazo y un placer» porque «hay poco tipo de formaciones».

«Estas clases suponen un crecimiento profesional y personal, una parte da apoyo a la otra porque ayuda a perderle el miedo al escenario en todos los sentidos. Ellas y Pilar Fernández (rehuyó opinar, hilaron la tacada de discípulas de Beatriz Romero para que, desde ya, el mundo de la cultura sea algo más accesible y respetuoso.