Caída de la natalidad en el CHUS: 631 bebés menos en la última década

El número de nacimientos en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) se ha reducido casi una cuarta parte en la última década. En 2016 se contabilizaron 2.618 recién nacidos, mientras que el pasado año fueron 1.987, lo que supone una caída del 24,1% y 631 bebés menos.

La evolución no ha sido lineal, pero la tendencia general ha sido descendente. A lo largo de estos diez años se han registrado algunos repuntes, aunque sin recuperar los niveles del inicio de la serie. En 2017 fueron 2.448 los bebés nacidos en el CHUS, 2.375 en 2018, 2.022 en 2019, 2.121 en 2020, 2.017 en 2021, 2.002 en 2022, 2.006 en 2023 y 2.060 en 2024.

La fotografía más reciente mantiene esta tendencia a la baja, aunque con cierta estabilidad respecto al año anterior. Los partos del complejo se concentran en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, donde en el primer semestre de 2026 nacieron 942 bebés, exactamente la misma cifra que en el mismo periodo de 2025. Si se compara con los primeros seis meses de 2016, el descenso es más acusado: entre enero y junio se contabilizaron 1.294 nacimientos, un 27,2% menos.

Menos partos múltiples

La reducción del número de nacimientos también se refleja en los partos múltiples. En 2016 se registraron 2.439 partos de un solo bebé y 89 fueron múltiples. Entre estos últimos hubo un parto de trillizos.

Un año después se contabilizaron 2.375 partos, con 70 múltiples, tres de ellos de trillizos. Además, a lo largo de la última década solo se registró un parto de trillizos en 2020 y otro en 2021.

En 2025, los partos múltiples se redujeron hasta los 32, todos ellos de dos bebés, mientras que los nacimientos únicos fueron 1.923.

La maternidad se retrasa cada vez más

Mientras el número de nacimientos desciende, la edad de las mujeres que dan a luz se mantiene en niveles elevados. La edad media de las madres en el primer semestre de 2026 se situó en 34,7 años, más de un año por encima de la registrada a finales de 2016, cuando era de 33,4 años.

La mayor parte de las madres se concentra en las franjas de edad intermedias. En los seis primeros meses de este año, 310 mujeres tenían entre 34 y 38 años, el grupo más numeroso. Otras 269 tenían entre 29 y 33 años y 97 entre 24 y 28. En las edades más avanzadas, 184 madres tenían entre 39 y 43 años, otras 30 entre 44 y 48 y cuatro entre 49 y 53 años. En el extremo contrario, cuatro mujeres tenían entre 14 y 18 años y 33 entre 19 y 23.

La madre más joven registrada este 2026 tenía 18,3 años, frente a los 14,4 de 2025. La de mayor edad se situó en 50,1 años, mientras que el año pasado alcanzó los 54,7. En 2016, las edades mínima y máxima fueron de 14 y 50 años, respectivamente.

Hasta 11 bebés en un solo día

El descenso del número total de nacimientos no impide que determinadas jornadas concentren una elevada actividad en el área de partos. En lo que va de año, el máximo diario se ha situado en 11 recién nacidos, mientras que el récord del pasado año se registró el 24 de abril, cuando nacieron 14 bebés. En total, durante 2025 hubo once días en los que se superaron los diez nacimientos. En el extremo contrario, hubo cinco jornadas a lo largo del año pasado en las que no se registró ningún nacimiento.

El peso de los recién nacidos también presentó una amplia horquilla en 2025: el bebé de mayor peso alcanzó los 4,9 kilos, mientras que el de menor peso se situó en 685 gramos. El peso medio fue de 3.238,5 gramos.