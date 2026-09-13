Crónica social compostelana | Visita a Lourdes y Andorra de la mano de Viajes Tambre

Recientemente, un grupo de viajeros no dudó en visitar y conocer la ciudad de Lourdes, uno de los destinos de devoción mariana más importantes del mundo situado en los Pirineos franceses, así como el Principado de Andorra de la mano de la compañía compostelana Viajes Tambre. Una escapada, de cinco días de duración, que también permitió al grupo de viajeros conocer otras localidades de la geografía española como Santander, San Sebastián y Zaragoza.

Os irmáns Casais García, protagonistas da Función das Festas da Peregrina / Cedida

Os irmáns Casais García, protagonistas da Función das Festas da Peregrina

Os irmáns Casais García, acompañados das súas respectivas familias, foron os encargados de dar a Función das Festas da Peregrina, participando nos actos relixiosos e portando con orgullo o estandarte, o ramo e a Virxe. Finalizados os actos, todos puideron gozar dunha agradable comida en familia e con amigos na Carballeira da Parroquia, poñendo o broche de ouro a unha xornada moi especial, chea de tradición, devoción e momentos compartidos.

Los pioneros del fútbol sala compostelano se reúnen en el Paz Nogueira / Cedida

Los pioneros del fútbol sala compostelano se reúnen en el Paz Nogueira

El fútbol sala compostelano reunió a algunas de sus figuras de los primeros tiempos en una comida celebrada en el restaurante Paz Nogueira. Una cita entre amigos y antiguos compañeros que sirvió para recuperar recuerdos, anécdotas y momentos de los comienzos de este deporte en Santiago. Entre los asistentes se encontraban Manolo Souto, Víctor Casal, Miguel Montesgudo, Moncho Graña, José Domínguez, Jesús Santomil y Luciano Pérez, jugadores que forman parte de aquella generación que contribuyó a impulsar el fútbol sala en la capital gallega. Más allá de los años y de las pistas, la reunión volvió a demostrar que hay equipos y generaciones que permanecen unidos mucho tiempo después de haber colgado las botas.

Noticias relacionadas

Manolo Paredes entra en el club de los 50 a lo grande / Cedida

Manolo Paredes entra en el club de los 50 a lo grande

No todos los días se cumple medio siglo de vida. Por eso, Manolo Paredes no dudó en celebrar a lo grande su 50 cumpleaños. Lo hizo rodeado de los suyos con una comilona inolvidable que incluyó un espectacular cerdo y un cordero al espeto para brindar por todo lo alto.