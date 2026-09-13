Entrevista | Goretti Sanmartín Alcaldesa de Santiago
Goretti Sanmartín, alcaldesa de Santiago: “Se non mudamos os horarios da vida pública, non haberá unha verdadeira conciliación”
A rexedora compostelá reclama recuperar a igualdade como contido transversal nas aulas, alerta dunha «involución» entre parte da mocidade e pide unha maior implicación dos homes nos coidados
Revisar os horarios laborais e de participación pública, que dificultan a conciliación, e levar ao sistema educativo a igualdade como contido transversal desde as primeiras etapas. Son dúas das reformas que a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, apunta como fundamentais para avanzar cara a unha sociedade que lle plante cara ao machismo e onde mulleres e homes teñan os mesmos dereitos e oportunidades.
Na apertura do Foro Mulleres de Primeira, organizado por EL CORREO GALLEGO, a rexedora compostelá, primeira muller en acceder á Alcaldía da capital galega, recoñeceu a súa preocupación ante a «involución» que se detecta nun sector da mocidade en relación ao feminismo, polo que reclama máis coeducación e unha presenza continuada dos valores de igualdade nas aulas. Sanmartín tamén defende a necesidade dunha maior corresponsabilidade dos homes nos coidados e salienta a importancia de contar con referentes femininos visibles.
Cando chegou á Álcaldía dixo que a súa folla de ruta era dun mandato feminista e nacionalista. Tres anos despois, que balance fai desas políticas enfocadas na perspectiva de xénero?
Creo que houbo cuestións que clarísimamente marcaron un referente e é a aposta por todo o que ten que ver con política social, con crear servizos e sermos capaces de que esa rede de apoio que teñen que ter as mulleres e as familias, que teñen que ter tamén os homes, pero que aínda hoxe, infelizmente, seguen sendo redes fundamentalmente para as mulleres, teñan moito maior investimento. Se duplicamos o orzamento que lle dedicamos ao servizo de atención ao fogar, ao SAF, ou incrementamos os servizos de conciliación e facemos que sexan anuais para que as mulleres poidan poidan facer unha planificación e saber cales son os espazos en que poden deixar as crianzas ao longo de todo o ano, estamos favorecéndoas tamén.
Pero, ademais, incrementamos as dotacións e as políticas feitas desde a Casa Xohana Torres para que o asociacionismo, sobre todo feminista ou LGBT, poida ter aí un espazo onde desenvolver as súas actividades; apoiamos deportes e feministas que son referentes, e mesmo incluimos no regulamento de honras e condecoracións o recoñecemento institucional a oito mulleres o 8 de marzo, de xeito que quede fixado como calquera outra honra ou distinción do Concello.
Están chegando esas políticas feministas a todas as áreas de goberno?
Hai políticas absolutamente transversais, como poden ser o deseño dun servizo de autobuses que ao final van empregar moitísimas mulleres ou de políticas culturais que apostan pola visibilización de mulleres e de referentes con presenza en tódolos ámbitos. O fundamental é que as políticas feministas teñen que ser transversais, non estar reducidas ao servizo de Igualdade. Cando repensas o modelo urbano e como queres deseñar unha cidade para as persoas, para que poidan vivila e socializar, para poder reducir o tránsito, cando integras a perspectiva de xénero na xestión urbanística... sen ningunha dúbida, estás facendo algo a favor das mulleres.
En todo o caso, cando vostede era rapaza pensou nalgún momento que podería chegar a ser alcaldesa de Santiago? Cales eran os seus referentes como mulleres?
Evidentemente nunca o pensei. Absolutamente non. En ningún momento se me pasou iso pola cabeza. Sendo nena, os meus referentes eran as mestras. Polo menos as que eu tiven eran moi modernas, moi avanzadas, mulleres que facían de todo e, para nós, significaban un mundo de liberdade que ao mellor non era o que tiñas na casa. É certo que, como Begoña Caamaño, dixo moitas veces non tiñamos tantos referentes femininos na literatura que liamos. Iso veu despois. Pero había alguén que daquela foi un referente para todas as mulleres, porque poñía o mundo ao revés, que era Pipi Calzaslargas, Pipi Langstrump, que representaba a incapacidad de opoñerte ao sistema e aos corsés en que tiñas que vivir.
"Un home con carácter é visto coma un home forte, capaz..., mentres que dunha muller con carácter dise que é muller antipática ou difícil"
E agora en pleno século XXI, cre que a muller aínda ten que demostrar máis as súas capacidades ca un home para que se lle recoñeza autoridade?
Sen ningunha dúbida. Calquera persoa que teña ademais os lentes violeta ve que ás mulleres se nos esixe máis e nos custa máis exercer ese poder. Esas diferenzas, infelizmente, continúan existindo. Un home con carácter é un home forte, un home capaz, mentres que unha muller con carácter pode acabar sendo vista como unha muller antipática, unha muller difícil. Parece que as mulleres sempre temos que estar sorrindo e ser doces. Pero tamén se pode mirar no sentido de que algunhas mulleres acaban pensando: "Vivo mellor se non estou tan tensa e tamén río chistes machistas". É unha presión que nós mesmas tamén temos que interiorizar.
Hai moitos momentos sendo alcaldesa en que pense: "Isto non pasaría se fora un home"?
Por suposto. Hai exemplos relacionados coa vestimenta. Non se nos mide exactamente igual por como vestimos. Os homes téñeno todo moi fácil. Poñen traxe e o que se discute é se levan garavata ou non. Coas mulleres hai unha presión constante a ese respecto.
Percibe entón persoalmente esa presión que fai que as mulleres con responsabilidades públicas sexan xulgadas pola roupa, o físico, a idade ou a súa vida persoal?
Si, por suposto que si. Creo que é algo que a estas alturas debería estar máis que superado. E, ao final, a maior parte das mulleres que se dedican á política teñen xa unha determinada idade ou non teñen cargas familiares. Para o resto é moito máis complicado.
Cambiou o machismo? É agora menos explícito e, polo tanto, máis difícil de detectar?
Eu creo que non. Houbo algún momento en que puidemos pensar que o machismo era menos explícito e máis sutil. Agora estamos nunha época en que a xente presume case de ser machista. Vémolo na involución que houbo entre parte da xente nova, que non ve nada malo nalgúns estereotipos e prexuízos que se repiten. Mesmo a propia palabra "feminista" é empregada como insulto en moitas ocasións. E isto procede, creo, de mensaxes que deron persoas ligadas á estrema dereita e acabou estendéndose en determinados ámbitos. E vexo que se instalou unha idea que lles chega ás rapazas máis novas de que o feminismo xa non é necesario.
"Falta transmitir que a coeducación é o valor máis democrático, revolucionario e transformador que hai na sociedade actual"
As redes sociais trouxeron tamén novas formas de machismo?
Eu creo que nas redes sociais tras ese anonimato dos comentarios prodúcense ataques, humillacións, ameazas, descualificacións que non son de recibo. Hai que poñerlle algún couto a iso porque realmente é terrible. E tamén aí se ven esas diferenzas. No caso dos homes entrando en temas relacionados coas súas decisión e, no caso das mulleres, indo a cuestións que teñen que ver co aspecto físico ou coa súa condición de mulleres. As redes teñen un risco de fomentar unha violencia e agresividade que no mundo fóra delas non se consentiría.
Soubose explicar ben que é o feminismo?
Houbo algo que fallou na base e é que no sistema educativo desaparecera o poder dar a igualdade como un contido transversal desde os primeiros anos aos últimos. Se non cambiamos as conciencias e as mentalidades da xente nova, non avanzaremos. E hoxe resulta que é a xente máis nova a que cuestiona que sigan existindo, por exemplo, diferenzas salariais entre homes e mulleres. Pero é que temos xeracións de xente nova formada sen ter os canons da coeducación. Falta transmitir este valor como algo fundamental, como o máis democrático, revolucionario e transformador que hai na sociedade actual. Quizais de ter algo así estaría máis asentada a idea de que os coidados se reparten.
"Temos que avanzar na procura das novas masculinidades, de homes que entendan como se goza da familia, da crianza, dos coidados..."
Unha responsabilidade que segue recaendo maioritariamente nas mulleres...
As mulleres movéronse moito para conciliar e chegar onde chegaron nas súas profesións, pero os homes non se moveron igual. Temos que avanzar na procura das novas masculinidades, de homes que entendan como se goza da familia, da crianza, dos coidados... e como iso tamén ten que ser algo importante nas súas vidas. E despois hai un tema que, para min, é frustración persoal, que é o tema dos horarios. Hai que conseguir mudar os horarios da participación pública. Que non haxa horarios interminables en determinadas profesións, como, por exemplo, a de ser alcaldesa. Se non mudamos os horarios da vida pública, non imos ser capaces de facer verdadeiras políticas de conciliación.
E neses horarios tardíos, ás oito ou ás dez da noite, moitas veces se deciden cousas importantes, nesa copa despois do traballo na que non están moitas mulleres...
Algunhas mulleres podemos asistir, pero a moitas élles absolutamente imposible, a menos que renuncien á vida familiar e ao coidado dos nenos ou dos maiores. Se vivira a miña nai, que faleceu moi nova, non sei se estaría eu hoxe aquí, porque poder pasar a vellez á beira dos maiores cun cargo como o meu é complicadísimo. Na universidade, hai que dicilo, si que houbo avances moi importantes para que a maternidade non penalice a carreira investigadora.
Que lle gustaría que pensara unha rapaza da alcaldesa da súa cidade?
O que me gustaría é que non tivese que pensar nada porque fose o normal e que ninguén tivera que dicirme: "Moitas felicidades porque es a primeira alcaldesa de Santiago", porque fose algo do máis natural.
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