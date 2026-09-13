Laura Souto, jefa de Ginecología y Obstetricia del CHUS: "Cada vez tenemos menos partos, pero son más complejos"

P. Los recién nacidos en el Hospital Clínico de Santiago en el primer semestre han pasado de 1294 en 2016 a 942 este año, aunque con algunos repuntes intermedios. ¿Cómo interpreta esta evolución?

R. Es una evolución que refleja fielmente la realidad demográfica de Galicia y de nuestra área sanitaria. Esta caída de la natalidad no es una anomalía de nuestro hospital, es la expresión de la crisis de natalidad que vive el pais. Los profesionales lo percibimos con total claridad, y aunque hay picos con un mayor numero de partos diarios, la tendencia es esa.

No obstante y quiero subrayarlo bien, aunque haya menos partos, no significa menor complejidad, al contrario, cada vez son partos de mayor complejidad, con más primeras gestaciones de mujeres de más de 35 años, más patología asociada (hipertensión, obesidad, alteraciones tiroideas, diabetes, prematuridad...), más cesáreas y más necesidad de seguimiento en consultas de alto riesgo.

P. ¿ Considera que estamos ante una tendencia estructural de descenso o todavía pueden producirse y volver a superar los 2.000 partos anuales?

R. Estamos, sin duda, ante una tendencia estructural de descenso. Las pequeñas oscilaciones siempre van a existir. En 2024 tuvimos un ligero repunte debido al cierre de la maternidad de La Rosaleda y estos partos tuvieron lugar en el Hospital Clínico, lo que hizo que aumentáramos, pero la tendencia no cambia.

Los determinantes son estructurales y conocidos por todos: retraso de la edad de la maternidad, menor número de mujeres en edad reproductiva en nuestra área sanitaria, inestabilidad socio laboral, acceso a la vivienda, etc. Mientras no cambien estos factores de base, es difícil que volvamos a cifras cercanas a los 2.500 partos de hace 10 años. Posiblemente nos estabilicemos en torno a los 2.000 partos anuales.

P. Los partos triples son excepcionales: desde 2017 solo se han registrado 5 episodios. ¿Es hoy menos frecuente que se produzcan estos embarazos?

R. Sí, es menos frecuente y es una excelente noticia. Hace 15 o 20 años los embarazos triples eran casi siempre fruto de técnicas de reproducción asistida con transferencia de múltiples embriones y con una estimulación ovárica menos controlada. La medicina de la reproducción ha evolucionado de manera responsable.

Hoy el estándar es la transferencia de un único embrión con protocolos de estimulación mucho más controlados y seguros. El objetivo de la reproducción asistida ya no es conseguir un embarazo a cualquier precio, sino conseguir un recién nacido sano a término y esto se logra evitando los múltiples.

P. ¿Qué particularidad y riesgos presenta desde el punto de vista asistencial atender un embarazo múltiple?

R. Un embarazo múltiple nunca es un embarazo de bajo riesgo y un triple siempre es de muy alto riesgo. Desde el punto de vista materno hay un mayor riesgo de hipertensión y preeclampsia, diabetes gestacional, anemia, hemorragia postparto y parto pretérmino. Desde el punto de vista fetal, el principal riesgo es la prematuridad y el bajo peso, con todo lo que implica en términos de necesidad de UCI neonatal y, en el caso de gemelos monocoriales, el riesgo añadido de síndrome de transfusión feto-fetal. En un triple, la edad gestacional media al parto está en torno a las 32 semanas.

Asistencialmente implica un seguimiento mucho más estrecho: ecografías cada 2 semanas a partir del segundo trimestre, control en consulta de alto riesgo, ingresos más prolongados y un parto que casi siempre va a ser con cesárea, lo que requiere de la presencia de un equipo compuesto por 2 o 3 obstetras, anestesista, equipos de pediatria y neonatología y matronas. Es un gran esfuerzo de coordinación.

Laura Souto acompañada de Consuelo Vázquez, matrona del Hospital Clínico de Santiago. / Antonio Hernández

P. La edad media de las madres que dieron a luz en el primer semestre se sitúa en 34,7 años. ¿Está aumentando el número de mujeres que afrontan la maternidad a edades más avanzadas?

Esta cifra de 34,7 años es muy significativa y confirma lo que vemos a diario, cada vez nuestras gestantes son de mayor edad, y va en consonancia con que Galicia es una de las comunidades de España con gestantes con edad materna más elevada. De hecho, en Galicia, el 14-15% de las mujeres gestantes tienen más de 40 años (la tasa más alta de España).

Esto tiene dos lecturas, por un lado habla de mujeres con mayor madurez, información y control de su embarazo. Por otro, desde el punto de vista médico, la edad materna avanzada, por encima de los 35 años, incrementa algunos riesgos: mayor tasa de anomalías cromosómicas, mayor necesidad de recurrir a técnicas de reproducción asistida, más hipertensión, más diabetes gestacional, mayor número de inducciones y una tasa de cesáreas más elevada.

No es en sí misma una patología o no significa que un embarazo a los 35 o 39 años no pueda ser perfectamente normal, pero sí son embarazos que requieren un seguimiento más especializado.

Para nosotros es el gran cambio de paradigma de los últimos años: menos partos, pero más complejos. Como servicio, el reto es adaptarnos a este nuevo perfil de gestante. Es una realidad asistencial, no una excepción. Nuestro papel es acompañar esa realidad e informar sin alarmar.

P. Entonces, ¿retrasar la maternidad no implica necesariamente embarazos con más complicaciones?

R. La edad es un factor de riesgo independiente, pero no determinante por sí solo. A partir de los 35 años y de forma más marcada a partir de los 40 años , aumenta la probabilidad de anomalías cromosómicas, hipertensión, diabetes, prematuridad, alteraciones del crecimiento fetal, más tasas de inducciones y mayor tasas de cesáreas.

Ahora bien, depende enormemente de cada caso, de la salud basal de cada mujer y del control prenatal. Con un seguimiento adecuado en nuestras consultas de alto riesgo, la gran mayoría tiene un resultado materno fetal excelente.

P. En lo que va de año ha habido jornadas con 10 y 11 partos. ¿Cómo se organiza el servicio?

R. La actividad obstétrica es por definición impredecible y esto lo tenemos muy presente en el paritorio, pero no evita que sean situaciones complejas y de máxima exigencia.

No solo es “más trabajo”, sino que coinciden en el tiempo varias gestantes pariendo a la vez, cesáreas urgentes, inducciones al mismo tiempo o urgencias. Así que priorizamos por gravedad o urgencia y redistribuimos el personal o solicitamos aumento de personal, con la finalidad de garantizar la seguridad, pero es indudable que supone un sobreesfuerzo enorme de todo el equipo, matronas, TCE, enfermería, anestesia, pediatría y, por supuesto, obstetras de guardia.

P. ¿Qué cambios tecnológicos o asistenciales han transformado más la atención al embarazo y el parto en los últimos años?

R. Diría dos. Por una parte, el avance en el diagnóstico prenatal no invasivo, lo que ha hecho disminuir de manera considerable la realización de Amniocentesis, la ecografía de alta resolución que permite una detección precoz más precisa y el cribado de la preeclampsia, que permite un tratamiento preventivo y el uso de paneles de enfermedades genéticas antes de la concepción.

Por otra parte, está la mejora en la monitorización fetal, en la seguridad al parto y en la comodidad (monitores inalámbricos), junto con una atención más respetada y menos intervencionista cuando es posible, pero con una capacidad de respuesta inmediata si es necesario, tanto en partos vaginales como en cesáreas. En nuestro servicio disponemos de un protocolo de cesárea acompañada. Esto se traduce en acciones como piel con piel, favorecer la lactancia materna, pinzamiento tardío de cordón, libertad de movimientos, acompañante continuo o menos tasas de episiotomias.

P. ¿Cuál es la tasa actual de cesáreas y cómo se sitúa respecto a años anteriores?

R. Nuestra tasa de cesáreas se sitúa en los últimos 2 o 3 años en torno a un 24-25%, en línea con los estándares en hospitales de nuestro nivel, Sergas y el resto de España. La edad materna influye de manera importante. Es un factor que incrementa la tasa de cesáreas, tanto por patología asociada durante la gestación, con un mayor número de inducciones, como por una mayor proporción de gestaciones obtenidas por técnicas de reproducción asistida o presentaciones anómalas.

P. Después de casi tres años al frente del servicio, ¿qué es lo que más le ha sorprendido y qué le gustaría mejorar o cambiar en los próximos años?

R. Desde luego, lo que más me ha sorprendido en estos casi 3 años que llevo al frente del servicio no es ningún aspecto asistencial como ginecóloga porque esta labor ya la conocía, sino los aspectos organizativos y de gestión que conlleva el cargo, ya que se pasa de gestionar pacientes a gestionar personas que son mis colegas de profesión. La gestión del desgaste emocional del equipo es lo más duro y lo que nadie te enseña, comprender que esto no consiste solo en organizar, sino en cuidar a quien cuida, “la soledad del cargo”, la cantidad de burocracia (pelear por un contrato, responder a una reclamación, etc.) o que la responsabilidad no desconecta nunca.

Pero también sorprende lo bueno: el poder para cambiar pequeñas cosas que cambian mucho, como conseguir que un compañero tenga un contrato, que nos doten con un nuevo ecógrafo o colposcopio, o comprobar que la verdadera fuerza del servicio está en las personas. Me alegra ver la inmensa vocación, compromiso y la generosidad del equipo para seguir mejorando día a día, lo que hace que me diga que merece la pena.

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De cara al futuro me gustaría reforzar y estabilizar plantilla para poder trabajar con mayor seguridad y calidad, pero también potenciar ciertas subunidades de la especialidad, como el suelo pélvico o la endometriosis, que a veces están un poco olvidadas por la sobrecarga asistencial de la oncologia ginecológica y, por supuesto, mejorar o renovar tecnologías que mejoren la calidad asistencial a nuestras pacientes ginecológicas y obstétricas.