Foro Mulleres de Primeira
Liderar e abrir camiño sendo muller: avances, resistencias e teitos de cristal
A científica Mabel Loza, a xuíza Sandra Iglesias, a inspectora Diana Parente e a xornalista Raquel C. Pico reflexionan sobre as barreiras que aínda impiden a igualdade, dende a falta de conciliación ata os nesgos que cuestionan a autoridade feminina
Catro profesións moi diferentes e unha realidade que, con distintos matices, atravesa todas elas. A catedrática de Farmacoloxía e directora científica do Cimus (Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas) da USC, Mabel Loza; a xuíza decana da cidade e responsable do Tribunal de Instancia de Santiago, Sandra Iglesias; a inspectora principal da Policía Local compostelá, Diana Parente; e a xornalista e escritora Raquel C. Pico puxeron en común no Foro Mulleres de Primeira, organizado por EL CORREO GALLEGO e inaugurado pola alcaldesa da capital galega, Goretti Sanmartín, as barreiras que teñen atopado nas súas carreiras e os cambios que aínda ven necesarios para alcanzar unha igualdade real.
As súas experiencias debuxan un escenario que evolucionou, pero no que persisten obstáculos menos evidentes. A maternidade e os coidados continúan marcando puntos de inflexión nas carreiras profesionais; a autoridade masculina segue asumíndose con maior naturalidade en determinados ámbitos; as mulleres dubidan máis á hora de optar a postos de responsabilidade e aínda se ven obrigadas, en ocasións, a demostrar que merecen ocupar espazos nos que os homes estiveron historicamente sobrerrepresentados. Fronte a iso, as catro coincidiron na importancia da educación, dos referentes, das redes de apoio e dunha maior implicación de toda a sociedade.
A conciliación como punto de inflexión
Sandra Iglesias accedeu á carreira xudicial en 2007, nun momento no que as mulleres xa tiñan unha presenza moi importante na profesión. As xeracións anteriores, lembrou, abriran un camiño que lle permitiu non atoparse coas situacións máis explícitas vividas por outras xuízas.
«Hai quince anos había compañeiras que contaban que estaban co secretario e a xente faláballe a el. Ela era a xuíza, pero dirixíanse a el. Eu iso xa non o vivín porque houbo xente que abriu paso», explicou.
Para Iglesias, a diferenza comeza a facerse máis visible cando aparecen as responsabilidades familiares. «Eu vin claro un punto de inflexión, e é o momento en que precisas conciliar». É entón cando, explicou, esa carreira profesional compartida en aparente igualdade comeza a presentar dificultades distintas para homes e mulleres.
A xuíza puxo tamén o foco nas barreiras que poden poñerse as propias profesionais á hora de aspirar a postos de maior responsabilidade. Citou estudos da Comisión de Igualdade do Consello Xeral do Poder Xudicial nos que a exposición pública e o temor a ser xulgadas aparecen entre os principais motivos para non optar a determinados cargos. «Ese medo a non estar á altura, a non ter confianza suficiente, está aí», apuntou. A dificultade para compatibilizar a vida profesional coas cargas familiares aparece tamén, segundo indicou, entre as razóns expresadas polas propias xuízas.
Esa presión alcanza igualmente a forma de exercer a autoridade. Iglesias recoñeceu que ás veces se «automodula» para non resultar nin demasiado seria nin demasiado doce, unha procura do equilibrio que relaciona cos estereotipos que seguen asociando o liderado ao masculino. Tamén lembrou unha frase que lle escoitara a unha deportista de elite e que reivindicou:«Se non hai unha categoría na que ti caibas, non entres: crea unha categoría. Mulleres e xente moza, creade a vosa categoría e tratade de facelo o máis en sintonía posible coa vosa esencia».
«Canto máis arriba, máis difícil»
A experiencia de Diana Parente parte dun ámbito moito máis masculinizado. Cando entrou na Policía Local, primeiro en Caldas de Reis, era a única muller, aínda que asegura que foi ben recibida. A súa primeira reacción foi tratar de demostrar constantemente que podía facer o mesmo traballo. «Na escala básica estamos na rúa, onde a forza física e a virilidade che outorgan unha autoridade de cara ao cidadán. Nun primeiro momento quixemos mimetizarnos e demostrar para ser aceptadas», relatou.
As dificultades fixéronse máis perceptibles cando comezou a ascender. «Cada vez que fun escalando na escala de mandos pensei que canto máis arriba sería máis doado, e foi ao revés». Parente converteuse ademais nunha excepción dentro da estrutura: muller, máis nova que boa parte dos seus compañeiros e sen referentes femininos nos que mirarse para construír a súa maneira de exercer o mando.
A inspectora recoñeceu que aínda sucede que persoas que chegan á xefatura «preguntan polo xefe» e que, cando está acompañada por homes de menor rango, ás veces se dirixen primeiro a eles. Tamén dentro do corpo percibe resistencias, aínda que cre que moitas responden a nesgos inconscientes.
A súa aposta pasa por construír outro modelo de liderado. «Intento manter a miña esencia e non replicar determinados roles que a min non me gustan», afirmou. Quere exercer o mando dunha maneira «consciente» e próxima, aínda que admite que facelo nun corpo fortemente xerarquizado supón enfrontarse tamén á presión dunha cultura determinada construída durante décadas.
Parente deixou unha das experiencias máis persoais da mesa ao lembrar o proceso no que preparou un ascenso pouco despois de ser nai. O apoio familiar resultou fundamental, pero non evitou comentarios sobre a súa decisión de estudar mentres tiña un bebé.
«Dicíanme: “Como es capaz de deixar un bebé para estudar?”», recordou. A iso sumábase a súa propia culpa por non estar cos fillos. Esa presión acabou funcionando no seu caso como un estímulo: «Cantos máis desafíos se me presentaban e cantos máis comentarios aparecían, eu máis pensaba: “non, é que eu o teño que conseguir”».
Non todas as mulleres, advertiu, reaccionan do mesmo xeito. Para algunhas, ese cuestionamento pode converterse precisamente nun freo. Parente sinalou tamén que coñece compañeiras con cualidades para ascender que decidiron non facelo porque priorizaron os coidados.
Na actualidade, indicou, as mulleres representan aproximadamente entre o 10% e o 12% da escala básica das policías locais galegas, segundo os datos que manexou durante a mesa, unha infrarrepresentación de partida que dificulta que cheguen en maior número aos postos de mando.
Ambición que se cuestiona
Mabel Loza tampouco percibiu un machismo especialmente explícito nos primeiros anos da súa carreira universitaria. A ciencia e a universidade contaban xa con numerosas mulleres en etapas formativas, pero las diferenzas apareceron de maneira máis clara cando chegou a maternidade.
Loza preparaba unha oposición a cátedra estando embarazada cando escoitou un comentario que aínda lembra: «A estas alturas da vida, que estás esperando un fillo, por que es tan ambiciosa de querer promocionar, de querer ser catedrática?». A pregunta fíxoa reparar na diferente valoración que tería esa mesma ambición se quen agardase un fillo fose un home. «Se fose o meu marido ou un home, dirían: “Vai crear unha familia e ten que loitar por unha promoción”», reflexionou.
Considera que actualmente sería máis difícil escoitar unha afirmación tan explícita, e destacou os avances introducidos para que os períodos asociados á maternidade non penalicen as carreiras académicas. Con todo, advertiu de que poden permanecer xuízos similares cando unha profesional solicita medidas de conciliación ou unha redución de xornada.
A directora científica do Cimus defendeu tamén que acceder a un posto de responsabilidade non debe obrigar ás mulleres a reproducir un modelo tradicionalmente masculino de autoridade. «Moléstame esa idea de que para asumir o liderado teñas que asumir á vez un rol que moitas veces é tipicamente masculino, esa idea do que manda», sinalou. Para a catedrática, unha persoa pode exercer a responsabilidade desde as súas propias características: «Se non, tes que acabar facendo de actriz para exercer o liderado».
Na súa carreira houbo, ademais, un elemento que considera decisivo: contar desde o principio cun referente feminino. Incorporouse en Santiago a un grupo dirixido por unha muller que foi a primeira catedrática de Farmacoloxía no seu ámbito nunha facultade de Farmacia en España. «Ter un referente axuda moitísimo», incidiu, comparándoo coa naturalidade coa que unha nena pode empezar a imaxinarse nun determinado posto simplemente porque ve a outra muller ocupándoo.
A importancia de elixir que historias se contan
Raquel C. Pico abordou a desigualdade desde un sector moi feminizado na base como é o xornalismo, pero no que esa presenza non se traslada aos postos de decisión. Lembrou que nos seus primeiros anos xa se atopou con micromachismos, como cando un xefe lle dixo que «non tiña ningún problema con que eu fose unha muller». Tamén relatou o caso dunha responsable excluída das reunións informais do seu propio equipo: «Para min foi un golpe de realidade. Non estaba falando dos anos setenta, senón de 2008 ou 2009».
A xornalista puxo ademais o foco na maneira na que os medios contan o éxito feminino e na escasa presenza de mulleres nas direccións. Segundo os datos que levou á mesa, entre 25 medios de gran audiencia só un 16 % tiña directoras, mentres as mulleres representan arredor do 40 % das redaccións pero só o 27 % das xefaturas. «Cando escollemos que historias contamos e como as contamos, partimos dos nosos propios nesgos», advertiu. Tamén sinalou o peso das redes profesionais masculinizadas e da precariedade, que agravan outras fendas de xénero.
A educación, no centro do cambio
As catro participantes coincidiron na importancia de actuar sobre as novas xeracións. Sandra Iglesias lembrou unha mesa con estudantes na que un mozo cuestionou se as medidas de igualdade non supoñían «privilexiar as mulleres». «Pensei: non fomos capaces de comunicar», recoñeceu, defendendo máis educación, referentes e acompañamento.
Diana Parente engadiu o papel das familias e advertiu de que, aínda que hoxe unha moza que ingrese na Policía atopará máis ferramentas e protección legal, seguen existindo «nesgos invisibles».
Mabel Loza pechou cunha idea clara: prescindir do talento das mulleres non é só inxusto, senón tamén irracional. «Non podemos renunciar a nada», afirmou, antes de engadir que «renunciar a algo que ti es como home ou como muller para poder exercer un cargo, no fondo, está empobrecendo esa realidade». n
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