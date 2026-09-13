‘A Merced’ de Conxo brilla entre tradición, música y baile

Organizar un festejo en Galicia en septiembre es jugar a los dados con la meteorología y aunque todo el mundo pide sol hay que admitir que este reciente domingo, la sesión vermú de la tercera jornada final de la fiesta de A Merced en Conxo, tuvo temperaturas más propias de Canarias que de Santiago, bien llevadas, eso sí, gracias a la mezcla de tradición, música y reencuentros vecinales.

Tras la apertura de los festejos el pasado viernes, el domingo empezó con bombas y luego en al procesión se encargaron de llevar el estandarte Pablo Arufe Espiña, María Carmen Espiña Raindo y Daniel Martínez Laboráns durante una mañana con procesión hasta la Iglesia de la Mercéd llena (hubo gente de pie fuera de las bancadas) y las puertas abiertas un poco para favorecer el tránsito del aire y otro poco para romper la cuarta pared y unir los espacios del festejo.

La banda sonora del tercer día de Fesdas da Nosa Señora da Mercé contó además con la Banda de Veracruz y el grupo de música folclórica tradicional do Sar y en la eucaristía intervino el coro Crecente, dirigido por Xabier Freire, quien junto a varias personas integrantes de esta coral compostelana posó para EL CORREO GALLEGO junto a l alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

La alcaldesa Goretti Sanmartín junto a integrantes del coro Crecente. / Jesús Prieto

Y a las 14 horas, un clásico de José Luis Perales abrió la sesión vermú con Aires de Broña, dúo que igual interpretó temas latinos que otros de tempo bailongo más vintage, durante una jornada con David Rozados, presidente de la Comisión de Festas, y el resto de integrantes de la organización (como Pilar Reboredo o Antón Pérez Albariño, entre más partícipes) yendo de acá para allá para que todo se desarrollará de la mejor forma posible en un día con sol excesivo bien capeado con la gigantesca carpa-cantina situada a un lado de la plaza (no tan cerca del camión escenario), por el toldo de la pulpería García y por el tejado del centro sociocultural Aurelio Aguirre de Conxo.

En plena celebración también se pudo ver a concelleiros del Partido Popular de Santiago como José Antonio Constenla y José Ramón de la Fuente, igual que a lo largo de sus tres jornadas acudieron ediles del grupo no adscrito como son Mila Castro, Gonzalo Muíños o Mercedes Rosón.

«As festas da Nosa Señora da Mercé de Conxo comezaron coas verbas, sempre atinadas, do Kiko Fernández. Memoria, historia e retranca para abrir as festas dun barrio con identidade propia», dijo en redes Muíños sobre el pregonero Enrique Fernández Otero, Kiko, alma de la comparsa Os Conformistas de Conxo y con una larga trayectoria como activista social y deportivo en la capital gallega donde le conocen hasta los gatos y a quien igualmente saludó la concelleuira popular María Baleato el mismo día del pregón.

Mensaje de apoyo desde Suiza

El festejo de A Merced tiene eco también lejos.Desde Suiza con este mensaje en X (antes Twitter) de Alberto, padre de Brais y Anxo Vilariño Kennedy: «Chega setembro e Conxo sempre é referencia de festa na capital de Galicia. A pesar de estar lonxe son intres que un nunca quere esquecer e xuntarse con veciños que fai tempo non ves. Viva Conxo!». Y así, tras tres jornadas con música a cargo también de la batucada Prucupá, grupos indies como Xalundes o Chiskeiro, la disco móvil de e Chocolate, los grupos Eureka y Fussion, fue la orquesta Charleston Big Band s la que avivó la despedida dominical con ritmo hasta la madrugada.

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Por cierto, Tomás García Martín-Moreno recuerda en redes que la parroquia de A Merced juega en la Lotería de Navidad al número 32824 (precio del décimo: 20 euros, más donativo de 3 € para la parroquia), a la venta en la secretaría parroquial y como bien dijo una vecina:«Como toque a Lotería en Conxo, para o ano , imos traer á Olympus». Más allá de bromas, que las fiestas se hicieran este año ya es todo un logro.