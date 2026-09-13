Dos proyectos de Santiago son premiados por su innovación empresarial y biotecnológica: éxito de nosDeu y DIVERSA Technologies
La cooperativa nosDeu logró el galardón Proxecto do Ano 2026 y el de TIC, mientras la spin-off DIVERSA Technologies recibió el de Saúde e Benestar en el Pont-Up Store
L.Rey
Dos proyectos empresariales de Santiago se alzan con varios de los principales reconocimientos de la 13ª edición del Pont-Up Store, clausurada este sábado en Pontevedra. nosDeu se llevó el máximo galardón del encuentro, Proxecto do Ano 2026, además del premio en la categoría de TIC, mientras que DIVERSA Technologies fue distinguida en Saúde e Benestar por su proyecto SPHIRENCE.
Los dos reconocimientos ponen en valor dos vías diferentes de innovación surgidas desde Compostela: la de nosDeu, basada en nuevas fórmulas de cooperación y organización profesional, y la de DIVERSA Technologies, vinculada a la transferencia al mercado de conocimiento científico y biotecnológico.
nosDeu, Proxecto do Ano
nosDeu es una cooperativa de datos e intraestructura informática nacida de más de una década de colaboración profesional entre las personas que la integran, que decidieron dotarse de una estructura compartida y horizontal para desarrollar proyectos con mayor autonomía. Su actividad principal incluye el procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas con las telecomunicaciones y la tecnología.
La propuesta consiguió el premio al Proxecto do Ano del Pont-Up Store 2026, el principal galardón del encuentro, y fue también reconocida como mejor iniciativa en la categoría de TIC.
DIVERSA Technologies lleva la nanotecnología a la cosmética avanzada
El segundo premio compostelano fue para DIVERSA Technologies, spin-off biotecnológica del IDIS y del Sergas, reconocida en la categoría de Saúde e Benestar por el proyecto SPHIRENCE. DIVERSA desarrolla tecnología basada en nanosistemas lipídicos y constituye un ejemplo de transferencia al mercado del conocimiento generado desde la investigación pública.
Con SPHIRENCE, la empresa traslada esta tecnología al ámbito de la cosmética avanzada, mediante sistemas de encapsulación destinados a mejorar la estabilidad, absorción y liberación de los ingredientes activos.
El proyecto tuvo una presencia especialmente destacada en el Pont-Up Store 2026, ya que participó con un estand y también en el Pont-Up Venture, la modalidad destinada a conectar startups innovadoras con inversores.
Más de una treintena de proyectos de emprendimiento
Los premios a nosDeu y DIVERSA refuerzan precisamente dos de las tendencias identificadas en esta edición del Pont-Up: el avance de nuevos modelos empresariales basados en la cooperación y el creciente peso de las spin-offs y de la transferencia de conocimiento desde universidades y centros de investigación hacia el tejido empresarial.
El Pont-Up Store 2026 reunió en esta edición 35 emprendimientos participantes en 48 modalidades, procedentes mayoritariamente de Galicia, en una selección marcada por la creciente presencia de la tecnología, la biotecnología, la sostenibilidad y los proyectos surgidos de la investigación.
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