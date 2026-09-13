Dónde repostar más barato este domingo en Santiago: hasta 42 céntimos de diferencia por litro de gasóleo

Repostar gasóleo este domingo 13 de septiembre en Santiago puede costar hasta 41,9 céntimos más por litro en función de la gasolinera elegida. El precio más elevado se registra en las estaciones de Cepsa de la rúa do Amio y la rúa do País Vasco, donde el litro se sitúa en 2,148 euros. En el extremo contrario, Petroprix, en la rúa do Amio, en la zona del polígono de Costa Vella, y las dos estaciones de Plenergy de la capital, en la rúa Polonia y la rúa do País Vasco, ofrecen el gasóleo más barato, a 1,729 euros el litro. Esto supone pagar hasta 20,95 euros más por llenar un depósito de 50 litros en la estación más cara.

EL CORREO GALLEGO, a partir de los datos del comparador de precios Komparing.com, muestra dónde resulta este domingo más caro y más barato repostar en la capital gallega.

Esta comparativa se produce además en un mes en el que el Gobierno de España ha reforzado la rebaja fiscal aplicada al gasóleo. Desde este martes 1 de septiembre, el gasóleo de automoción cuenta con un descuento de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos, el doble de los 10 céntimos aplicados durante agosto. En el caso de la gasolina, la rebaja se reduce de los 10 céntimos de agosto a 5 céntimos por litro durante el mes de septiembre.

En el caso de la gasolina 95, el precio más bajo se sitúa en 1,769 euros por litro, de nuevo en las estaciones de Petroprix y Plenergy situadas en la rúa do Amio, la rúa Polonia y la rúa do País Vasco. La tarifa más elevada asciende a 2,029 euros, en cinco estaciones de Repsol ubicadas en la avenida de Romero Donallo, la avenida do Cruceiro, Restollal, la avenida de Pontevedra y Vía Edison. La diferencia alcanza así los 26 céntimos por litro, lo que supone 13 euros más por un depósito de 50 litros.

Por su parte, la gasolina 98 presenta también una diferencia de 26 céntimos por litro. El precio más barato es de 1,889 euros por litro, en la estación de GV Oil de la rúa do Castiñeiriño, mientras que el más caro alcanza los 2,149 euros en las cinco estaciones de Repsol anteriormente citadas. En este caso, llenar un depósito de 50 litros en la estación más cara supone igualmente pagar 13 euros más.