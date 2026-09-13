Un tobogán gigante, karts, un toro mecánico y más de 30 actividades gratis: la gran fiesta que llega a As Cancelas

El próximo 19 de septiembre, As Cancelas volverá a llenar de actividad sus diferentes espacios con motivo de una de las citas más especiales de su calendario: el cumpleaños de Celi, su mascota infantil. La celebración arrancará a las 12:00 horas y se prolongará hasta las 21:00, con una programación diseñada para disfrutar en familia y que reunirá más de 30 actividades gratuitas.

La fiesta comienza en la planta 0

La entrada principal de As Cancelas será el punto de partida para los asistentes. Allí se instalará el stand de información y recogida de pulseras, desde donde se facilitará el acceso a las diferentes actividades. Los más pequeños también podrán llevarse un libro de Os Bolechas como regalo.

El recorrido continuará por la planta 0, con propuestas repartidas por diferentes establecimientos y zonas del centro. Delante de Kiwoko estará la Vacaruleta de Xanceda, acompañada de una degustación de productos de la granja.

En el pasillo de Carrefour habrá globoflexia y batidos, mientras que frente a CentroXogo acogerá una zona de juegos tradicionales. Delante de Décimas se desarrollará además un taller de robótica.

La nota dulce llegará al pasillo de Arenal, donde se repartirá algodón de azúcar entre las 16:00 y las 20:00 horas.

El cumpleaños de Celi forma parte de las grandes citas del calendario de As Cancelas / CEDIDA

Atracciones y actividades en la primera planta

La celebración continuará en la planta 1, donde varias tiendas se transformarán durante la jornada en escenarios para diferentes actividades.

Frente a Bershka se instalará el Wipe Out, mientras que delante de Stradivarius acogerá una pista americana. En el pasillo de Zara habrá un tobogán gigante de dos rampas y frente a Mango participará la Federación Gallega de Squash.

La programación también tendrá espacio para la magia y las actividades creativas. Delante de Cortefiel se repartirán palomitas de 16:00 a 20:00 horas y se desarrollará la actividad de la Escuela de Magia, con sesiones de 13:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

Por su parte, frente a Primark acogerá un taller de pulseras y tatuajes, con sesiones de 12:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas.

El cumpleaños de Celi forma parte de las grandes citas del calendario de As Cancelas / CEDIDA

Música y espectáculos en la planta 2

Delante de La Rinconada se instalará un hinchable multiaventuras, mientras que el hinchable La Selva estará instalado en el espacio donde se realiza el show de Celi, programado entre las 12:00 y las 17:00 horas.

La música y las actuaciones tomarán el relevo durante la tarde. A las 18:00 horas, el Club Gym Viravolta ofrecerá una actuación, mientras que a las 19:00 horas llegará la propuesta musical de la Escuela En Clave Método Suzuki.

A las 20:00 horas, los asistentes podrán disfrutar del Musical de los Payasos de la Tele, uno de los grandes espectáculos incluidos en la programación de este año.

El cumpleaños de Celi forma parte de las grandes citas del calendario de As Cancelas / CEDIDA

Un parking exterior convertido en zona de aventura

La celebración también saldrá al exterior de As Cancelas. En el parking exterior se concentrarán algunas de las propuestas de mayor formato, con actividades pensadas para poner a prueba la habilidad y disfrutar de la aventura.

Entre ellas están el toro mecánico, el simulador de surf, La Barredora, el rocódromo y el jumping acrobático. También habrá una supergyncana de 60 metros de largo, la atracción Tragabolas, un circuito de karts, un circuito de choppers y otro de vehículos a pedales.

La zona exterior contará además con diferentes actividades deportivas, como american football, basket 3x3, fútbol 3x3, minigolf y diana de puntería.

La Escuela de Esgrima estará presente de 12:00 a 14:00 horas y la Escuela de Boxeo ofrecerá actividades de 16:30 a 20:30 horas. A ellas se sumarán las propuestas de la Federación Gallega de Bádminton.

El gran momento: cantar el cumpleaños feliz a Celi

La jornada se acercará a su final con la celebración del cumpleaños de la mascota de As Cancelas. A las 21:00 horas, todos los asistentes están invitados a reunirse para cantar el cumpleaños feliz y acompañar a Celi en el momento de soplar las velas.

Después llegará el reparto de chuches, poniendo el broche final a una jornada especialmente pensada para compartir en familia.

El cumpleaños de Celi forma parte de las grandes citas del calendario de As Cancelas, reforzando la apuesta del centro comercial por generar experiencias que vayan más allá de la actividad comercial y que tengan como eje el ocio y el encuentro entre las familias.