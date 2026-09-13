Usuarios, familias y personal de Proxecto Home estrechan lazos en su Festa da Solidariedade en Santiago

La recuperación de una adicción y la reinserción social de quienes la padecen es una carrera de fondo llena de obstáculos en la que la ayuda profesional se convierte en una herramienta absolutamente indispensable para poder lograr el objetivo. Una carrera complicada y llena de obstáculos que de vez en cuando necesita un pequeño empujón de energía, como de la que este sábado se contagiaron los participantes en la XXXII Festa da Solidariedade de Proxecto Home Galicia.

Una jornada en Santiago con una intensa programación en la que usuarios, familiares, profesionales y voluntarios de la entidad intercambiaron experiencias e inquietudes desde que se congregaron a primera hora en la Praza da Quintana para asistir a la misa del peregrino, así como en la posterior comida y durante las actividades desarrolladas en el Multiusos Fontes do Sar.

Años de compromiso

El encuentro sirvió también para visibilizar la importante labor que Proxecto Home lleva realizando en nuestra comunidad con personas con adicciones desde hace décadas.

Así lo reconocieron tanto la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, como el director xeral de Inclusión Social de la Xunta, Antonio Parrado, quienes quisieron respaldar con su presencia ese fundamental trabajo.

En una publicación en redes sociales, la regidora municipal destacaba el compromiso de Compostela «cunha sociedade máis solidaria, que coide, acompañe e non deixe a ninguén atrás».

Contra el estigma social

Por su parte, Antonio Parrado destacó la importancia de esta cita solidaria en Santiago y garantizó el apoyo del Ejecutivo autonómico a Proxecto Home en su tarea de abordar y tratar las adicciones, y hacerlo eliminando los estigmas sociales y favoreciendo la inclusión social de las personas afectadas.

Aprovechó también para poner en valor la colaboración que la Xunta mantiene desde hace años con esta asociación. Una colaboración que en el ámbito de la inclusión social se materializa en la financiación de cursos y programas para el fomento de la inserción laboral o en inversiones para la mejora de los centros con los que cuenta la entidad.