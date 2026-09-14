Nuevo susto en la rotonda del Orbital en Santiago: pierde el control de su vehículo y acaba estrellado contra el muro

Una persona ha sufrido un accidente este lunes por la tarde en Bando, en Santiago de Compostela, después de perder el control del vehículo que conducía y acabar impactando contra el muro de una rotonda situada sobre la A-54, en el enlace que conecta con el polígono de Costa Vella.

El suceso se produjo alrededor de las 16.27 horas, cuando un particular alertó a los servicios de emergencias de lo ocurrido. Al parecer, el conductor habría perdido el control del turismo, que terminó saliéndose de la trayectoria y chocando contra el muro de la rotonda.

El ocupante salió del vehículo por su propio pie

Afortunadamente, el accidente no habría dejado heridos de gravedad. Cuando se dio el aviso, el ocupante ya se encontraba fuera del vehículo, aunque estaba nervioso por lo sucedido y, aparentemente, no presentaba lesiones.

Pese a que en un primer momento no se apreciaban heridas, el 112 Galicia movilizó un amplio dispositivo de emergencias para atender el accidente y comprobar el estado de la persona implicada.

Hasta el lugar fueron avisados Urxencias Sanitarias, la Policía Local de Santiago, Protección Civil, la Guardia Civil y los Bomberos de Santiago.

No es el primer accidente en esta rotonda de Santiago

El suceso de este lunes no es el primero que se produce en la rotonda del Orbital (SC-30), que ya fue escenario de un grave accidente en noviembre de 2025.

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En aquella ocasión, una vecina de Santiago de 47 años resultó herida grave después de sufrir una salida de vía cuando circulaba por el Orbital (SC-30) y terminar despenándose en la rotonda sobre la A-54.