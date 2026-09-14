Plans
Axenda cultural: Que facer este martes, 15 de setembro, en Santiago?
Música, teatro, cine e un acto académico, entre os eventos destacados da xornada
Aquí recollemos algúns dos mellores plans para este martes 15 de setembro en Santiago.
Concerto do coro do Queen's College de Oxford
A igrexa de San Martiño Pinario acolle ás 20:00 horas, un concerto a cargo do recoñecido coro do Queen’s College, da Universidade de Oxford, en Inglaterra, dirixido por Owen Rees. A entrada é gratuita, previa retirada de invitacións na web de venta de entradas do Museo Catedral ou no despacho de billetes do Museo Diocesano.
O concerto, que forma parte da xira que está a realizar a formación por Galicia e Portugal, estará formado por varias composicións centradas no culto á Virxe María, principalmente dos séculos XVI e XVII, xunto con outras máis contemporáneas. Ademais, o coro participará na Misa do Peregrino das 12:00 horas na catedral.
O Coro do Queen’s College de Oxford conta cunha rica tradición musical e é amplamente recoñecido como un dos mellores coros universitarios do país. Está composto por arredor de trinta cantantes, procedentes da propia universidade, doutros centros e membros profesionais.
Entre as citas musicais do día, destacan tamén o concerto inaugural Escola Berenguela, a cargo de Eriko Ishimoto ás 20h con entrada de balde; a actuación no Momo ás 21.30h de Oro y Niebla, con entrada inversa; e a jam session do HolaNola Fest no Modus Vivendi ás 21h (gratis).
'Arte a escena' no Teatro Principal
No Teatro Principal, ExperimentaDanza e Colectivo Diversos presentan ás 20.30 horas Arte a escena, un espectáculo interdisciplinar e inclusivo que reúne persoas con e sen discapacidade nunha creación na que conflúen danza, teatro, música en directo e linguaxes audiovisuais. A proposta, impulsada por Carlota Pérez, percorre as vangardas artísticas dos séculos XIX e XX a través do corpo, a música e a imaxe, coa participación en directo de Su Garrido e A Nova Banda Rural. A entrada é de balde ata completar a capacidade da sala.
Numax proxecta o documental 'Xeneral Idi Amin Dada' con coloquio posterior
Numax proxecta ás 19.25 horas o documental Xeneral Idi Amin Dada sobre o ditador ugandés responsable da morte de 300.000 compatriotas seus entre 1971 e 1979, e que saltou á actualidade internacional cando ordenou a expulsión do país de todos os habitantes de orixe asiática. Co beneplácito do propio Amin, a cámara ségueo nun safari, unha competición de natación e outros eventos organizados para demostrar a súa popularidade, pero que en realidade deixan patentes a súa loucura e paranoia. O pase foi programado polo director de fotografía Juan Meseguer, que tamén ofrecerá presentación e coloquio do mesmo.
Dez anos da creación da Cátedra de Educación Médica USC-Semergen
A Cátedra de Educación Médica USC-Semergen cumpre 10 anos e para celebralo organiza ás 12.00 horas na Aula Castelao da Facultade de Medicina, un acto académico no que participarán a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras; o conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Antonio Gómez Caamaño; o decano da Facultade de Medicina e Odontoloxía, José Martín Carreira; a vicepresidenta de Semergen Galicia, Paula Antelo Pais; e os co directores da Cátedra Daniel Rey Aldana e Víctor Arce.
Ás 12.30 horas terá lugar a conferencia ‘Dez anos de colaboración en formación e investigación coa Medicina de Familia’ a cargo do catedrático de Cardioloxía da USC José Ramón González Juanatey, asesor ad honorem da reitora e presidente de honra da Sociedade Española de Cardioloxía. Xa ás 12.50 horas, faráselle entrega do Premio Cátedra de Educación Médica USC-Semergen a Juan Jesús Gestal Otero, ex decano da Facultade de Medicina e Odontoloxía. A cerimonia remata coa presentación, ás 13.00 horas, do plan estratéxico da Cátedra de Educación Médica USC-Semergen a cargo de Daniel Rey Aldana.
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