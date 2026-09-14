Los niños del CHUS serán los grandes protagonistas del cóctel solidario de la Obra Social Pediatría el próximo sábado

En plena cuenta atrás para la tercera edición del cóctel solidario que organiza la Obra Social Pediatría, que se celebrará el próximo sábado, 19 de septiembre, en la sede de la Fundación Laboral da Construción de Santiago, los interesados todavía tienen la oportunidad de inscribirse para formar parte de una entrañable jornada de encuentro en la que profesionales sanitarios, pacientes pediátricos y sus familiares, así como colaboradores y voluntarios de esta iniciativa en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago podrán intercambiar experiencias y olvidarse en parte de las estancias hospitalarias.

Con entrada gratis para menores de cinco años, a un precio de 13 euros para personas de entre 6 y 13 años, y de 30 para los mayores de 14, se pueden adquirir hasta el próximo miércoles, 16 de septiembre, en los establecimientos compostelanos Juguetería Escondit, Kiosko del Hospital Clínico, Doña Camiseta y Secretaría de UCI Pediátrica del CHUS.

Aportaciones

Para quien prefiera no hacerlo de forma presencial, existe la opción de inscribirse a través del formulario https://forms.gle/r3qzouqka1KZujWg8.

Para quienes deseen colaborar, pero no puedan acudir, se pueden realizar aportaciones en la cuenta ES74 2080 0300 8530 4557 0054 o mediante BIZUM al código BIZUM 05015.

El cóctel, a cargo de @albarincatering, arrancará a las doce del mediodía y habrá un servicio Concilia para los niños con monitores y juegos de la mano de Biosbardos Animación.

Entre quienes ya han confirmado su participación en este evento solidario, Ramón Castro, Leti Taberna, los magos Iván Padín y Charly Braun, el Coro SonElas, Dance&Fit, la Banda de Música de Teo, los impulsores del Hospital de Osiños y miembros del Laboratorio de investigación para niños y adolescentes.

Regalos sorpresa de deportistas

Durante el cóctel, se llevarán a cabo diferentes juegos de estrategia con Sandra, de EscondiT, y habrá cabida para un espacio de Infantilandia con palomitas, Bico de Xeado con un carrito dulce y para Playmogalicia.

Entre todos los asistentes se sortearán diversos regalos, entre los que se incluye una noche de alojamiento en una casa rural, una sesión de spa familiar o regalos sorpresa de deportistas y clubes deportivos; además de vales regalo en supermercados y varios lotes de conservas, entre otros obsequios.