El biólogo compostelano que se fue a Perú por dos años y ya lleva trece: «Todos os meus recordos de neno son en Santiago e non se subtitúen»

El biólogo compostelano Ian Vázquez Rowe llevaba un tiempo trabajando en Luxemburgo, a punto de finalizar su doctorado. Al acabarse su contrato, allá por el 2013, en vez de buscar un lugar en Europa le apeteció dar un salto radical y postularse en un posdoctorado en otro continente. El elegido fue América, y el país, Perú, y la ciudad, Lima.

«Non o vivín como unha marcha definitiva. Era un contrato de dous anos e eu tiña a cabeza posta en volver. Trece anos despois sigo aquí, así que algo debeu de saír ben», señala riendo Vázquez Rowe.

La experiencia

Vivir en el extranjero le ha aportado a Ian Vázquez Rowe herramientas tanto en el ámbito profesional como en el personal.

El biólogo Ian Vázquez Rowe. / Cedida

A nivel profesional «é moi gratificante poder traballar con comunidades nativas amazónicas ou altoandinas, nas que a nosa investigación pode ter un impacto directo sobre a súa vida», explica Vázquez.

Su trabajo también le permite tener acceso a niveles altos de decisión política.

La falta de recursos también enseña a realizar investigaciones pensando de otra manera. «Iso obrígache a ser máis creativo, pero ás veces limita de facer certas cousas que poderían xerar maior impacto», señala el biólogo compostelano.

A nivel personal, el poder haber conocido sitios que no había pensado que iba a conocer. «Teño viaxado por todo o continente e visitado zonas que nunca pensei que ía pisar, como as illas Galápagos, a Patagonia ou a Amazonía», recalca Vázquez.

La riqueza de Perú

Pasar de vivir en Compostela a una megaciudad como lo es Lima, con tantos climas y tipos de terrenos juntos, supuso para Vázquez un cambio abrupto.

«Lima é unha megacidade caótica e, ademais, é un deserto. Non chove nunca. Pero fas un par de horas de estrada e estás a 5.000 metros de altitude, ou nun dos vales máis frondosos e biodiversos do planeta», comenta.

Como especialista en gestión ambiental, su trabajo siempre fue más de gabinete que experimental en el campo, pero cuando puede salir a hacer su trabajo en el campo, Vázquez ha conocido «sitios moi inesperados».

Ian Vázquez también decide disfrutar de su vida fuera del aula en la naturaleza que le regala Lima. «Gústame desfrutar do paseo marítimo, que ten algúns dos mellores solpores do continente».

La gastronomía peruana tiene asimismo su lugar en el tiempo libre del biólogo. «Discutir sobre a calidade dun ceviche ou dun lomo saltado con compañeiros de traballo ou amizades é tan intenso coma falar de política», asevera Vázquez Rowe.

Cuando decide salir de la ciudad, la zona que Ian Vázquez elige es la llamada «ceja de selva», que es una selva alta, entre 500 y 1.000 metros de altura sobre el nivel del mar, donde no hace tanto calor pero donde «as paisaxes seguen a ser impresionantes».

Compostela siempre se extraña

Pero Santiago siempre está en el corazón de Vázquez, sobre todo, en sus recuerdos.

«Compostela son todos os meus recordos de neno, de adolescente e de parte da universidade. E eses recordos non se substitúen. O feito de que podo viaxar a Compostela todos os anos é tamén un luxo que fai que a morriña esté controlada», señala el biólogo compostelano.

Pero si hay algo que echa en falta en Perú, son los atardeceres de verano, a las 22.00 y 23.00 de la noche: «Aquí o solpor oscila entre as 17.30 horas no inverno e as 19.00 do verán», relata.

Puede resultar extraño que alguien eche de menos la lluvia después de trece años en Lima, pero Vázquez Rowe reconoce que «teño os meus días», comenta el biólogo.