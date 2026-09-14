Conferencia
O estudio compostelán Ameneiros Rey Arquitectos fai un percorrido pola súa traxectoria
Os seus proxectos caracterízanse por una clara vocación local e unha arquitectura pragmática, segundo destaca o COAG
A Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia (COAG) continúa esta semana coa sexta edición do ciclo de conferencias Próximos 2026 para dar a coñecer traballos arquitectónicos próximos á delegación, ben polo emprazamento das obras, estudos ou polo contexto que os envolve.
Trátase dunha iniciativa que busca achegar á cidadanía e aos profesionais a obra e o pensamento de estudios de referencia de ámbito galego e peninsular. Esta edición conta co patrocinio de empresas do sector da construción como son Aluman, Finsa, Paudepedra, Grupo Rodriñas e Tejas Verea, cuxa participación resulta fundamental para facer posible esta iniciativa e continuar impulsando actividades de divulgación arquitectónica de calidade.
A terceira das conferencias celebrarase o mércores, 16 de setembro, ás 19:0 horas na sede Afundación de Santiago (rúa do Vilar,19). Nesta ocasión, os protagonistas serán os integrantes do estudio Ameneiros Rey, que farán un percorrido polos seus traballos profesionais realizados en Galicia ao longo dos últimos anos.
Fundado en 2010
Ameneiros Rey I HH arquitectos é un estudio fundado en Santiago de Compostela en 2010 por Ismael Ameneiros Rodríguez e Santiago Rey Conde, ambos formados na Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña. Desde un estudio de pequena escala, desenvolven proxectos públicos e privados en Galicia, abordando diversas tipoloxías sen unha especialización definida.
O seu traballo caracterízase por una clara vocación local e por unha arquitectura pragmática, sensible ao contexto, á cultura, á economía e ás particularidades do territorio galego. A súa práctica combina unha sólida formación académica cunha aproximación próxima e racional á profesión, que eles mesmos definen como un "pragmatismo galego".
Premiados polo COAG
O estudio Ameneiros Rey foi premiado nesta segunda edición dos Premios Próximos do COAG Santiago pola súa obra do apeadeiro de Ribeira, na avenida do Malecón. O xurado valorou a competencia da arquitectura para enfrontarse a un programa sinxelo coa ambición de que a súa singular poética mellore tamén a contorna inmediata. Destacouse o interese por atenuar a ruidosa paisaxe industrial posterior e a elección do formigón armado para asegurar a durabilidade.
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