Fernando Buide, de Santiago a Berlín: “El concierto me ilusiona especialmente por unir música y poesía gallega”

Este martes va a ser un día especial para el músico y compositor compostelano Fernando Buide, da un concierto en la Embajada de España en Berlín, cita titulada "Cantos do mar e da noite". Presenta obras suyas basadas en obras de tres poetas de Galicia. El concierto está organizado por la Embajada de España en Berlín y tiene apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de los Concertos do Xacobeo.

Las piezas programadas musicalizan textos de Valentín Paz Andrade, Xesús Pisón y Rosalía de Castro. Son parte del reconocimiento al alza del trabajo musical de Fernando Buide (Santiago, 1980). . E Isabel Dobarro, pianista santiaguesa ganadora de un Latin Grammy, opina sobre ello para EL CORREO GALLEGO: «Tuve la inmensa suerte de tocar algunas de sus obras tanto en Estados Unidos como en España y de colaborar con él entonces y me hizo muy feliz verle este año en los cursos de Música en Compostela, donde impartió la clase de Composición. Creo que su concierto en Berlín será un éxito. Le deseo lo mejor», dice antes de que hablemos con el propio Fernando Buide.

"Durante el año 2027 no tenemos pensado hacer ese concierto en Santiago, aunque si estoy preparando un par de propuestas, muy diferentes entre sí, que se verán en la ciudad y de las que pronto podré hablar con detalles" Fernando Buide — Músico y compositor compostelano

¿Qué le lleva a trabajar sobre esas obras? La que alude a Andrade es un encargo del Trío Preseli.

Siempre tuve muchísimo interés por la música vocal porque componer sobre un texto es una manera de interpretarlo y revivirlo. En este caso son tres textos muy diferentes de nuestras letras; Rosalía en su vena más popular recogiendo el sentir colectivo; un desgarrador texto en primera persona de Pisón, recreando el mito de Medea y el texto de Andrade, que explora la tragedia que está a punto de estallar al comienzo de la guerra civil. Este último texto, Nao de sangue, da título a una obra que sí... fue un encargo del Trío Preseli; de este grupo forman parte la soprano María Hinojosa y el trompista Simon Lewis, que participarán en el concierto de este martes en Berlín.

¿Se verá en Santiago en 2027 una propuesta como esa?

Durante el año 2027 no tenemos pensado hacer ese concierto en Santiago, aunque si estoy preparando un par de propuestas, muy diferentes entre sí, que se verán en la ciudad y de las que pronto podré hablar con detalles.

"Durante el año 2027 no tenemos pensado hacer ese concierto en Santiago, aunque si estoy preparando un par de propuestas, muy diferentes entre sí, que se verán en la ciudad y de las que pronto podré hablar con detalles" Fernando Buide — Músico y compositor compostelano

Alemania está a la vanguardia de música clásica en Europa, ¿que se siente al saber que llega una cita como esta en la capital germana?

Si algo podemos envidiar de Alemania es el hambre musical que en general existe en la sociedad. Por ejemplo en Berlín, da igual que se trate de una ópera, de un concierto de música experimental, de un concierto sinfónico o de una performance, siempre hay un público ávido de participar en experiencias escénicas y musicales. Así que, no sólo por la historia musical de la ciudad, sino por el hecho de saber que allí nos aguarda un público muy receptivo, el concierto de Berlín me ilusiona especialmente. Además, será especial tener la posibilidad de presentar una noche de música y poesía gallega en la Embajada de España.

"Es algo extraordinario ser parte de un curso con una historia tan intensa como la de Música en Compostela" Fernando Buide — Músico y compositor compostelano

¿Y qué planes para 2027 se pueden revelar? Y volviendo al 2026, ¿qué valoración hace de la gira de «Ruada» por tierras británicas, obra que, por cierto, se interpreta el 8 de de enero de 2027 en A Coruña, en el Palacio de la Ópera, con la OSG y Enluis Montes Olivar como director?

Fue una experiencia muy emocionante que la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) me encargase para su gira por Inglaterra una obra mía como es Ruada. Que el debut de esta orquesta en Londres, en el Cadogan Hall, se iniciase con mi música fue un honor tremendo, hay que tener en cuenta que además llevo admirando a esta orquesta desde que se creó cuando yo era todavía un adolescente. Además, en 2027 Ruada será interpretada ya por alguna otra orquesta. Y precisamente en ese próximo 2027 volveré a escribir música para la Sinfónica de Galicia. Espero también arrancar con el proyecto de una nueva ópera. Y seguiré activo como intérprete de órgano...

Primera por la izquierda, Isabel Dobarro; tercero en ese mismo sentido, Fernando Buide, junto a más docentes y personas allegadas a los cursos estivales Música en Compostela. / Cedida

¿Qué tal como docente de la reciente edición estival de «Música en Compostela» si lo compara con el Fernando en etapa formativa?

Es algo extraordinario ser parte de un curso con una historia tan intensa como la de Música en Compostela y poder sentirte parte de una tradición que continúa. Es muy diferente ser alumno, con todo el ansia de aprendizaje que uno lleva, que participar en los cursos como profesor e intentar estar atento a las necesidades y preocupaciones de cada alumno, pero haber estado en su lugar te ayuda a entender mejor sus intereses y sus retos artísticos y profesionales.