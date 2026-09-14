Las nueve medidas con las que el candidato del PP Borja Verea quiere convertir Santiago en "la mejor capital de Europa" para las familias

Con la excusa del inicio del curso escolar, el líder del Partido Popular de Santiago y candidato a la alcaldía en 2027, Borja Verea, lanza su paquete de propuestas en clave familiar, un total de nueve medidas que fue desgranando semanalmente y que son una pieza básica de su programa. "Los padres y madres serán prioridad absoluta del próximo gobierno municipal", avanza Verea, que enmarca las iniciativas en una estrategia global para convertir Santiago "en la ciudad de Europa que más piense en los padres y madres".

1. Extraescolares organizadas por el Concello

El Ayuntamiento de Santiago asumirá la organización de las actividades extraescolares en los colegios, liberando así de esa responsabilidad a las Anpas facilitando una oferta estable a los padres y madres a lo largo de todo el curso, sin que el calendario dependa de los voluntarios de las Anpas o de la situación de las propias empresas.

2. Irlanda para todos los alumnos de 3º de la ESO

El PP aprobaría un programa municipal para que todos los alumnos del tercer curso d ela ESO de Santiago puedan realizar durante el verano una estancia de inmersión lingüística en Irlanda, incorporando el aprendizaje de inglés como una oportunidad para todos los alumnos y alumnas de la ciudad en esa etapa.

3. Nuevos campamentos por toda Galicia

Una vez más, bajo la premisa de la apuesta por la conciliación familiar y el desarrollo de los jóvenes, Verea propone ampiar la oferta municipal de verano con la organización de cuatro nuevos campamentos en diferentes puntos de la geografía gallega, ampliando así las alternativas en vacaciones, donde muchos campamentos tienen lista de espera y dejan niños fuera.

4. Parada familia

Una medida para el día a día de las familias. Consiste en la creación de plazas de aparcamiento de muy corta duración para que padres y madres puedan dejar o recoger a sus hijos en los colegios, así como realizar gestiones rápidas en farmacias o centros de salud, sin convertir su estancia en un problema de tráfico.

5. Bolsa familiar de zona azul

Una bolsa específica de estacionamiento regulado para padres y madres, pensada para facilitar los movimientos y necesidades diarias vinculadas al cuidado de hijos: colegio, extraescolares, sanidad...

6. Servicio municipal de canguros

Una de las iniciativas más novedosas y más ambiciosas a la vez. Un servicio municipal para atender necesidades e imprevistos puntuales de los padres que no tienen con quién dejar a sus hijos, con un horario amplio y un número limitado de horas por familia para evitar abusos.

7. Casa de las familias

El PP quiere crear la Casa das Familias, concebida como un espacio municipal de referencia para ofrecer información, orientación y apoyo a los padres y madres de Santiago.

8. Red de cocinas escolares

Borja Verea promete la puesta en marcha de una red de cocinas en los colegios, con una primera fase en tres centros que se iría extendiendo por al red municipal, bajo la filosofía de ganar calidad en la alimentación a través de la elaboración de la comida en los propios centros.

9. ColeBus

La única medida que incluye una inyección económica directa es el Colebus, una subvención municipal de 80 euros al mes por hijo para sufragar el transporte escolar organizado por los centros concertados, con bastante peso en Santiago. ColeBus busca aliviar las economías familiares y, a la vez, reducir el uso del vehículo privado en favor del transporte público.