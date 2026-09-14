O Concello de Santiago formaliza por uns 50.000 euros convenios coa USC, Solidariedade Galega co Pobo Saharauí e IES Rosalía

A Universidade de Compostela, xunto á Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí e o Instituto Rosalía de Castro xa van dispor das subvencións nominativas comprometidas polo Concello de Santiago. A xunta de goberno local deu o visto bo á formalización destes convenios que en total suman 50.200 euros.

A USC é a entidade que máis diñeiro vai recibir, 36.000 euros que se reparten entre os seus programas de Saúde Bucodental (20.000 euros), Igualdade de Xénero (14.000 euros) e Maiores IV Ciclo (que vai contar con 2.000 euros).

No eido do ensino tamén o IES Rosalía de Castro vai recibir unha subvención nominativa de 6.200 euros para o desenvolvemento do seu programa de Bacharelato Internacional.

Acollida de nenos saharauís

A Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí vai recibir a contía de 8.000 para continuar a desenvolver o seu programa 'Vacacións en paz', que cada verán trae á cidade a nenos e nenas saharauís que conviven con familias de acollida.

«Non temos palabras para describir as familias de acollida, mulleres e homes feitos dunha pasta especial, particularmente nesta época do ano. En vez de saíren fóra quedan para acoller uns saharauís», dixo o delegado do Frente Polisario, Abidin Bucharaya, durante a recepción oficial en Raxoi á cativada que este ano gozou do programa.