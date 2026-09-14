Dos jóvenes acaban en el hospital tras sufrir violentas agresiones en las fiestas de A Mercé de Conxo

Dos jóvenes tuvieron que ser atendidos en el hospital durante la madrugada del pasado sábado tras sufrir dos violentas agresiones en el transcurso de la verbena de las fiestas de A Mercé de Conxo, en Santiago. Tal y como explica la madre de una de las víctimas a EL CORREO GALLEGO, los ataques se produjeron de forma independiente y, según su testimonio, estarían detrás grupos diferentes. En una de las agresiones, la víctima quedó inconsciente después de recibir numerosas patadas en la cabeza mientras se encontraba en el suelo. En la otra, el joven sufrió un corte en una mano y varios golpes en la cabeza tras ser presuntamente atacado con botellas, cuchillos y la culata metálica de una pistola.

Tras estos violentos sucesos, las familias ya han presentado denuncia ante la Policía Nacional y ahora reclaman la colaboración de las personas que estuvieron en la fiesta para tratar de encontrar vídeos y testimonios que permitan reconstruir las agresiones e identificar a todos los participantes. Una de las madres lamenta que, pese a que muchas personas habrían presenciado el ataque a su hijo, todavía no hayan aparecido imágenes del momento. «Necesito, si no testigos, pues vídeos, pruebas, algo...», reclama.

La primera agresión comenzó tras un enfrentamiento con una expareja

En el caso de un joven de 20 años, su madre explica que todo comenzó cuando apareció en la fiesta su expareja, que estaba acompañada por varias amigas. La relación había terminado recientemente y, según el relato de la mujer, la chica se acercó al joven para increparlo: «Estaba la expareja de él ahí, y ella estaba con un grupo que vino a increparle, porque hace poco terminaron la relación», relata.

La situación se habría desencadenado rápidamente y aprovechando que la víctima se había quedado solo cuando sus amigos se desplazaron a la barra a pedir. Según su testimonio, tanto la expareja como varias de sus amigas agarraron al joven por los pelos y comenzaron a agredirlo. «De repente, tanto ella como las amigas lo cogieron por los pelos, lo tiraron, lo sacudieron, lo tiraron para el suelo», explica. Fue entonces cuando, según esta versión, se sumaron al ataque otros jóvenes que se encontraban con el grupo, por lo que esta madre considera que la agresión fue prácticamente una emboscada y que su hijo no tuvo tiempo de reaccionar.

Patadas en la cabeza hasta quedar inconsciente

La violencia del ataque se concentró especialmente en la cabeza de la víctima. Según el relato de la madre, su hijo fue derribado y recibió numerosas patadas mientras permanecía en el suelo. Su actual pareja presenció la agresión y quedó en estado de shock. «Se quedó en shock al ver como quedaba inconsciente tras recibir varias patadas en la cabeza», explica la mujer. Tras la brutal agresión, el joven tuvo que ser trasladado al hospital, donde permaneció bajo observación y fue sometido a pruebas por los golpes recibidos antes de recibir el alta al día siguiente.

Ahora, esta madre denuncia que las consecuencias de una agresión de estas características pudieron haber sido irreversibles. «Mi hijo pudo acabar en el cementerio», afirma, y añade, que únicamente han podido identificar a algunas de las personas que participaron en el ataque, mientras que otras se habrían incorporado posteriormente a la agresión. De ahí su llamamiento a quienes estuvieran en la verbena y puedan aportar imágenes o información.

Un segundo joven, herido con un cuchillo

La otra agresión tuvo como víctima a un joven de 19 años que se encontraba en la fiesta acompañado por varios amigos. La denuncia presentada ante la Policía Nacional recoge que, alrededor de las 2.30 horas, uno de los jóvenes de otro grupo se aproximó a él acompañado de otras personas y le quitó la gorra con intención de provocar una pelea. En ese momento, el denunciante asegura que recuperó la prenda pero que recibió un puñetazo en el rostro.

Tal y como cita la denuncia, a partir de ese momento comenzó una agresión en la que supuestamente fue golpeado con la culata metálica de un arma de fuego, con las culatas de navajas automáticas y con botellas de alcohol de alta graduación. La mujer que actualmente acoge al joven agredido explica que este sufrió una herida en una mano cuando intentó protegerse de un ataque con un cuchillo: «Le iban a dar con un cuchillo en la cara y él puso la mano», relata.

Asimismo, esta misma mujer asegura que los golpes sufridos en la cabeza fueron especialmente importantes. «Le dieron con la culata varias veces y le abrieron la cabeza», afirma. Como consecuencia de los mismos, el joven tuvo que permanecer varias horas en Urgencias y recibió el alta al día siguiente.

El mismo grupo ya había protagonizado otro incidente

Según el testimonio de la mujer que acoje al joven de 19 años, cuya familia ha tenido que viajar fuera del país por asuntos personales, los presuntos autores de la agresión también protagonizaron otro incidente esa misma tarde en la Alameda de Santiago. Esta asegura que otro joven habría sido agredido y golpeado contra una fuente de piedra, además de sufrir una lesión en la nariz durante el supuesto robo: «Por la tarde agredieron a un chico al que le partieron la nariz para robarle», relata la mujer.

La Policía mantiene abiertas las investigaciones

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por este diario confirman que se están realizando gestiones en relación con estos sucesos, aunque por el momento no facilitan más detalles. Desde el cuerpo policial señalan que no constan lesiones graves entre los afectados y que, por el momento, no se han intervenido armas de fuego en el marco de estas actuaciones.