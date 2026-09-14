De perseguir autógrafos en Lavacolla a levantar la Copa del Mundo: Borja Iglesias vuelve a casa para ser homenajeado

Mucho antes de que otros niños se acercasen a él para pedirle una fotografía o un autógrafo, Borja Iglesias era quien esperaba a los futbolistas en el aeropuerto de Lavacolla. Sus padres lo llevaban hasta la terminal cuando algún equipo aterrizaba en Santiago y él perseguía a los jugadores con la intención de llevarse una firma. Conservó algunas, como las de Zinedine Zidane, Patrick Kluivert o Fernando Torres.

Un jovencísimo Borja Iglesias, a la derecha del todo, posa en Lavacolla junto a la estrella Fernando Torres / ECG

Este lunes la escena será prácticamente la contraria. A las 18.00 horas, el jugador del Celta será recibido por la corporación municipal en el Pazo de Raxoi como campeón del mundo con la selección española, con la posibilidad además de que los compostelanos se acerquen hasta la plaza del Obradoiro para participar en el homenaje.

Será el regreso institucional a casa de un futbolista cuyo camino hacia el Mundial comenzó precisamente aquí, mucho antes de que pudiera imaginar hasta dónde llegaría.

El patio de La Salle

Parte de la historia de Borja Iglesias se puede reconstruir recorriendo unos pocos puntos de Santiago. O Castiñeiriño, La Salle, el Santiago Club de Fútbol o Lavacolla forman parte de una infancia en la que casi todo giraba alrededor de un balón.

Borja Iglesias, con la camiseta del Santiago FC en el campo del Fátima / Instagram

El delantero ha reconocido en diferentes ocasiones que el patio de La Salle fue probablemente el lugar en el que más horas pasó jugando al fútbol. Al salir de clase, él y sus compañeros corrían para hacerse con el mejor espacio disponible y soñaban con utilizar una portería de verdad en lugar de improvisarla colocando las chaquetas en el suelo.

Borja Iglesias, a la izquierda, con el uniforme de La Salle / Archivo

Allí empezó jugando al fútbol sala antes de dar el salto al fútbol en el Santiago. El balón tampoco desaparecía cuando terminaban los partidos. Iglesias recordaba cómo, entre un encuentro y otro, él y sus amigos acudían a Área Central para continuar jugando con una pelota de espuma hasta que la perdían o algún vigilante terminaba por requisársela.

Su infancia compostelana quedó interrumpida futbolísticamente pronto. Con apenas 14 años abandonó Santiago para incorporarse a la cantera del Valencia.

Tour por el Mediterráneo

El conjunto che, en el año 2007, fue su primera experiencia lejos de casa. Pasó posteriormente por el Roda y el Villarreal antes de regresar a Galicia para incorporarse en 2013 al Celta, donde encontró en el filial el lugar en el que empezó a convertir los goles en su carta de presentación. Marcó más de 70 con el segundo equipo celeste y llegó a estrenarse con el primer equipo, aunque todavía tendría que salir de Vigo para encontrar definitivamente su sitio en el fútbol profesional.

Borja Iglesias, con la elástica valencianista / Archivo

Zaragoza, Barcelona y "un cambio radical"

La temporada 2017-2018 supuso uno de los grandes puntos de inflexión. Cedido por el Celta en el Real Zaragoza, Iglesias marcó 22 goles en Segunda División y estuvo cerca de conseguir el ascenso. Aquellos números lo colocaron definitivamente en el escaparate.

Borja Iglesias anotó 22 tantos en Segunda División con el Zaragoza / Archivo

El siguiente destino fue el Espanyol y el salto no frenó su progresión. En su primera campaña completa en Primera División firmó otros 17 tantos ligueros y ayudó al conjunto catalán a clasificarse para Europa.

Fue precisamente entonces, en junio de 2019, cuando EL CORREO GALLEGO volvió a encontrarse con el futbolista compostelano en uno de los momentos decisivos de su carrera. Habían pasado apenas dos temporadas desde que todavía trataba de abrirse definitivamente camino en el fútbol profesional y, de repente, Iglesias se había convertido en uno de los delanteros revelación del campeonato.

En aquella entrevista con este periódico, Iglesias trataba de poner distancia entre todo lo que estaba ocurriendo alrededor de su carrera y la persona que seguía siendo fuera del campo.

«En dos años mi vida ha cambiado radicalmente, pero soy el mismo», resumía. La frase, vista desde hoy, adquiere otra dimensión. Porque el Borja Iglesias de aquel verano todavía no había ganado un gran título, no había debutado con la selección española y tampoco sabía que terminaría regresando a Galicia después de pasar por algunos de los escenarios más importantes del fútbol europeo.

Su rendimiento con el Espanyol propició ese mismo verano su fichaje por el Real Betis, el club en el que viviría buena parte de su consolidación en la élite. En Sevilla atravesó momentos de diferente rendimiento, pero terminó convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del equipo y alcanzó uno de los grandes éxitos de su carrera hasta entonces: la Copa del Rey de 2022, conquistada por los verdiblancos ante el Valencia.

El compostelano levanta la Copa del Rey con el Betis / Archivo

Para entonces su nombre ya llevaba tiempo instalado entre los delanteros españoles más reconocibles. Y Santiago seguía apareciendo de vez en cuando en la historia.

Compostela, siempre presente

A finales de 2022, EL CORREO GALLEGO adelantó que Borja Iglesias y el exfutbolista Esteban Granero figuraban entre las personas vinculadas a un grupo que trabajaba en un proyecto para apoyar a la SD Compostela.

Borja Iglesia y Esteban Granero, durante un entrenamiento cuando jugaron juntos en el Espanyol / Archivo

La iniciativa tenía un componente especialmente simbólico en el caso del delantero. Muchos años después de marcharse para intentar construir una carrera profesional, su nombre volvía a asociarse al fútbol de la ciudad en la que había comenzado todo.

Por entonces estaba también cada vez más cerca de otro objetivo. Iglesias había debutado con la selección española en septiembre de 2022, frente a Suiza. Esa misma campaña, el picheleiro logró situarse junto a Iago Aspas y Joselu como uno de los máximos goleadores españoles. Pero todavía faltaban varios giros.

En enero de 2024 salió cedido al Bayer Leverkusen, formando parte del equipo que conquistó aquella temporada la Bundesliga y la Copa alemana. Después regresó a Galicia. Primero cedido y posteriormente de manera definitiva, volvió al Celta, el club en el que muchos años antes había comenzado a abrirse camino hacia el fútbol profesional.

El gallego tuvo un rol secundario en el equipo alemán / Archivo

Y con el regreso a Vigo llegó también una segunda oportunidad con España.

El sueño más grande

Borja Iglesias volvió a vestir la camiseta de la selección en 2025 y terminó entrando en los planes de Luis de la Fuente para el Mundial de 2026. La convocatoria colocaba al compostelano ante una posibilidad que parecía lejana cuando comenzó a golpear un balón en Santiago más de veinte años atrás.

Borja Iglesias remata un balón con la selección española / Archivo

El torneo convirtió finalmente ese sueño en algo todavía mayor. España avanzó hasta la final del 19 de julio en Nueva York, donde se encontró con Argentina. El partido necesitó una prórroga y un gol de Ferran Torres en el minuto 106 para decidir al nuevo campeón.

España gan y conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia. Borja Iglesias formaba parte del grupo que añadió esa segunda estrella a la camiseta de la selección.

El jugador que había salido de Santiago siendo adolescente volvía a tener delante su ciudad convertido en campeón mundial.

El compostelano posa con la Copa del Mundo / Archivo

De Lavacolla al Obradoiro

La recepción de esta tarde tendrá por ello algo más que una dimensión deportiva. El Concello quiere reconocer también el compromiso social que Iglesias ha mostrado públicamente a lo largo de su carrera y que ha convertido al futbolista en una figura que ha trascendido sus actuaciones sobre el terreno de juego.

Borja Iglesias celebra la clasificación para la UEFA Europa League la temporada pasada con el celta / Archivo

El homenaje llega casi dos meses después de la conquista del Mundial. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, defendió que recibirlo en el Ayuntamiento, con representación de la corporación y con los vecinos congregados en el Obradoiro, era la mejor manera de homenajear a un compostelano «ao que tanto lle debemos».

Incluso se ha abierto ya el debate sobre si la ciudad debería ir más allá. Los concejales no adscritos han planteado concederle la Medalla de Ouro de Santiago al mérito deportivo, una posibilidad sobre la que Sanmartín señaló que Iglesias es merecedor del reconocimiento, aunque deberá ser estudiada por la Comisión de Honras e Condecoracións.

Pero antes llegará la imagen de este lunes. Borja Iglesias entrará en Raxoi convertido en campeón del mundo y después podrá encontrarse con los compostelanos en la plaza del Obradoiro.

Quizá entre ellos haya algún niño esperando una fotografía o un autógrafo. Exactamente lo mismo que hacía él en Lavacolla veite años atrás.