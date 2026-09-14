Tecido social
Raxoi aproba ao fin a convocatoria de subvencións a asociacións veciñais
A demora na publicación destas axudas foi duramente criticada polas entidades, que tacharon o feito de "inadmisible"
O PSOE describiu a situación como "inaudita e sen precedentes" e esixiu ao goberno local que convoque as seguintes "como moi tarde en xaneiro" do ano que vén
A xunta de goberno local desatascou ao fin este luns a convocatoria de subvencións ás asociacións veciñais da cidade. O prazo de presentación para as entidades convocantes será de 10 días hábiles a partir da súa publicación no BOP (Boletín Oficial da Provincia) e para elas disponse de 90.000 euros.
O atraso na convocatoria para axudar a sufragar os gastos deste ano, e que a alcaldesa Goretti Sanmartín xustificou por "causas administrativas", levantou as críticas da oposición e mais da Coordinadora de Asociacións Veciñais de Santiago, que engloba máis dunha vintena de entidades. Como "inadmisible" describiron a situación logo dunha recente xuntanza na Casa das Asociacións de Cornes, lembrándolle ao Goberno local que o 15 de outubro remata o ano fiscal.
Dende a coordinadora reclámanlle a Raxoi "unhas axudas máis áxiles" e lémbranlle que a demora "compromete a realización de actividades e o funcionamento diario" das entidades. Ademais recordan que en 2025 estas subvencións se convocaron antes do parón vacacional do verán e non se cobraron até finais de abril deste ano, polo que non contan recibir as axudas de 2026 "ata avanzado o 2027".
Prazos, condicións e xuntanza
A voceira do goberno local, Míriam Louzao, anunciou na mañá do luns que "inmediatamente" se vai convocar as asociacións veciñais para dar conta dos cambios na convocatoria de subvencións, tamén co obxectivo de axudalas a axilizar os trámites pola premura dos prazos e a demora na aprobación.
As entidades van dispoñer de 10 días hábiles unha vez que a convocatoria saia publicada no BOP cun orzamento de 90.000 euros que servirán para subvencionar até un 80% do orzamento de cada asociación para actividades neste 2026. Un máximo que non poderá superar os 3.000 euros por entidade nin os 5.100 cando aasociación sexa tamén a propietaria das instalacións.
Ate o 15 de outubro deste ano, remate do ano fiscal, deberanse xustificar os gastos realizados entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro; mentres entre o 15 de outubro e o 31 de decembro se fará unha achega do 30% do total que se aboará no momento da concesión e poderá xustificar até o 15 de xaneiro de 2027.
"Inaudita e sen precedentes": así ve a demora o grupo socialista
O grupo municipal socialista denunciaba tamén días atrás o atraso na convocatoria das axudas ás asociacións veciñais. A concelleira Marta Abal describía a situación como "inaudita e sen precedentes", recordándolle tamén a Raxoi que destas axudas defende o funcionamento do tecido asociativo veciñal e mais as obras nas súas instalacións.
No seu comunicado de prensa, o grupo municipal socialista esixíalle ao executivo local "que as axudas de 2027 se convoquen, como moi tarde en xaneiro" do ano que vén para evitar que esta situación se repita.
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