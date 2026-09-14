Música
A Real Filharmonía de Galicia pon á venda os seus abonos de tempada: prezos e onde adquirilos
A orquestra ofrece diferentes modalidades para o ciclo de concertos 2026/2027, que levará o título de 'Memoria'
A Real Filharmonía de Galicia (RFG) pon á venda durante o mes de setembro as diferentes modalidades de abono para a súa tempada 2026-2027, que leva por título ‘Memoria’, así como as entradas individuais para os seus concertos.
A nova tempada da RFG ofrece diferentes posibilidades para gozar da programación da orquestra no Auditorio de Galicia. Ademais dos abonos xerais, que permiten asistir a todos os concertos, o público poderá optar por abonos flexibles ou polo abono do ciclo (En)foco Xacobeo, que reúne catro propostas que amplían os límites da experiencia sinfónica e exploran o diálogo con outras linguaxes artísticas. A venda dos diferentes formatos realizarase de maneira progresiva ao longo do mes de setembro, mentres que as entradas individuais estarán dispoñibles a partir do día 22.
Diferentes modalidades de abono
Os abonos xerais permiten asistir a toda a tempada ou a unha parte dela: o Abono A, con 24 concertos de outubro a xuño, custa 298,50 euros; o Abono B, con 13 concertos de outubro a xaneiro, 157,25 euros; e o Abono C, con 13 concertos de febreiro a xuño, 181,05 euros. Estarán á venda do 15 ao 17 de setembro e poderán adquirirse presencialmente na Zona C e no Auditorio de Galicia, ou por teléfono no 981 571 026.
O abono (En)foco Xacobeo, que reúne os catro concertos especiais deste ciclo, estará dispoñible desde o 15 de setembro e poderá adquirirse unicamente de maneira presencial na Zona C. As catro propostas que integran o ciclo son: Unha noite de tango, o 16 de outubro; Cineuropa: The General, o 20 de novembro; Rufus Wainwright + RFG, o 12 de marzo; e Michel Camilo, o 16 de abril.
Pola súa banda, os abonos flexibles permiten escoller cinco concertos por 70 euros ou dez por 140 euros, agás os incluídos no ciclo (En)foco Xacobeo. Estarán á venda desde o 22 de setembro, tanto presencialmente na Zona C como a través da web compostelacultura.gal.
Entradas individuais á venda desde o 22 de setembro
As entradas individuais para os concertos da tempada tamén estarán á venda desde o 22 de setembro. Poderán adquirirse na Zona C, na web compostelacultura.gal e, os días de concerto, no despacho de billetes do Auditorio de Galicia desde unha hora antes do comezo.
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