Rueda garantiza que la Xunta destinará a Santiago los fondos estatales para zonas tensionadas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha garantizado este lunes que los fondos que el Gobierno central transfiera a Galicia para financiar actuaciones de vivienda pública en las zonas de mercado residencial tensionado se destinarán a Santiago y A Coruña. Ambas son, actualmente, los únicos concellos gallegos que cuentan con esta declaración.

Tras la reunión del Consello de la Xunta, Rueda ha asegurado que el Gobierno gallego empleará estos recursos de forma «ágil y eficaz» en ambas ciudades. El mandatario autonómico remarcó que no existe «ninguna otra posibilidad» de cara al posible destino de esta partida estatal.

La posición expresada por el presidente gallego supone un cambio respecto a las dudas planteadas en las últimas semanas por la Consellería de Vivenda sobre el destino de estos recursos. La conselleira María Martínez Allegue había llegado a cuestionar que los fondos debiesen limitarse a los municipios que cuentan con la declaración de zona tensionada.

Unas declaraciones que soliviantaron a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que acusó a la Xunta de pretender «coger ese dinero y desviarlo de su fin». La regidora compostelana defendió que los recursos debían llegar directamente a los ayuntamientos, al ser estos los responsables de los planes de medidas correctoras asociados a la declaración de zona tensionada.

Sanmartín también había advertido de que el Pazo de Raxoi se reservaría de «tomar las acciones pertinentes» si finalmente no se respetaba el destino de los fondos previsto en el borrador del Real Decreto estatal. Según había señalado, el documento establece que los recursos correspondientes a Galicia deben financiar actuaciones en Santiago y A Coruña.

La alcaldesa compostelana mantiene además su reivindicación de que la financiación se transfiera directamente a los municipios. El pasado viernes anunció una reunión con la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, prevista para esta misma semana con el objetivo de abordar conjuntamente el reparto de los fondos y las posibles actuaciones ante la Xunta.

Así, tras la polémica, el presidente gallega ha reiterado hoy su oposición a la declaración de zonas tensionadas. Una medida que, en su opinión, no contribuye a resolver el problema de auge de precios del mercado residencial. No obstante, aseguró que si el Estado finalmente transfiere los fondos a Galicia, estos se invertirán en las dos ciudades que cuentan con la declaración.

La partida prevista para Santiago y A Coruña supera los cinco millones de euros, según la información difundida previamente por Raxoi. La disputa entre las administraciones se había centrado hasta ahora no solo en el destino de esta partida, sino también en quién debe gestionar directamente unos recursos vinculados a las medidas previstas para los municipios declarados como zonas tensionadas. Un término, este último, que Alfonso Rueda tampoco ha aclarado hoy.