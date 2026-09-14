El arzobispo reivindica los lazos entre Oviedo y Santiago en el Día de Galicia en Asturias

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, fue distinguido este domingo en Oviedo con la insignia de oro y el título de socio de honor de la Asociación Día de Galicia en Asturias, dentro de una iniciativa impulsada por esta entidad con el objetivo de estrechar vínculos sociales y culturales entre ambas comunidades, y de la que se acaba de cumplir su trigésimo primera edición.

Durante su estancia en Oviedo, el prelado compostelano presidió una misa cantada en la Catedral ovetense, en la que participó la soprano Tina Gutiérrez.

En su homilía, monseñor Prieto reflexionó sobre el perdón, apuntando a que la dificultad para perdonar a los demás se debe a que previamente se ha olvidado que uno mismo también ha precisado de ese perdón en alguna ocasión.

Reflexión sobre el perdón

Señaló que "perdonamos porque vivimos del perdón", invitó a preguntarse cuánto perdón se ha recibido a lo largo de la vida y recordó los lazos históricos que unen Oviedo y Santiago a través del Camino Primitivo para considerar que, al igual que el peregrino debe desprenderse de lo que pesa en su mochila, cada persona debe revisar las heridas, decepciones y resentimientos que dificultan su camino.

Monseñor Prieto mostrando el título de socio de honor de Día de Galicia en Asturias. / Cedida

Insistió en que perdonar no significa restar importancia al daño sufrido y, tras admitir que algunas heridas precisan de tiempo, justicia, verdad y sanación, indicó que el perdón consiste en "no permitir que el mal recibido tenga la última palabra sobre nuestra ida" y que hay que evitar que el causante de una herida determine la forma de vivir de quien la padeció.

Tras la misa, fue el momento de la imposición de la insignia de oro por parte del presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias, Manuel Fernández Quevedo, al arzobispo compostelano y a Rafael del Río Sendino, en un acto en el que estuvo el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices.

Esperanza en zonas de conflicto

Monseñor Prieto agradeció este reconocimiento, que dijo aceptar como una responsabilidad para caminar juntos y construir oportunidades compartidas, y aludió de nuevo al Camino Primitivo como expresión del vínculo histórico entre Oviedo y Santiago.

Sirviéndose de la referencia de Dante a Compostela como lugar en el que "renace la esperanza", abogó por que esa esperanza se abra paso en zonas como Ceuta o Ucrania.

Mostró por último su deseo de que la Iglesia sea como el Obradoiro, un lugar abierto al encuentro, e invitó a que ambas ciudades sean espacios en los que las personas puedan reconocerse como cercanas desde la verdad, la justicia y el respeto al otro.