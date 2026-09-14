Contas municipais
Santiago contrata un crédito de 2,9 millóns para atender investimentos previstos nos orzamentos
O Concello pode acoller a esta opción ao non superar o límite legal de endebedamento, situado no 75%
A xunta de goberno local aprobou este luns o expediente para a contratación dun préstamo por importe de 2.972.000 euros. A intención do goberno local de Santiago é atender con esta contía “investimentos e transferencias de capital previstas nos orzamentos de 2026”.
Na súa comparecencia de prensa, a concelleira Míriam Louzao explicou que a aprobación deste expediente se debe a “que se cumpren os requerimentos esixibles”. Refírese a voceira do goberno local a que o orzamento 2026 está definitivamente aprobado, o aforro neto é positivo (cunha porcentaxe positiva de 3,22%) e non se supera o límite legal de endebedamento, que é do 75%).
A contratación deste préstamo vaise axustar aos principios de publicidade, transparencia, igualdade e selección da oferta máis vantaxosa. Segundo explicou a concelleira o prego establece dous períodos: un primeiro tramo, como poliza de crédito que durará tres anos, nos que o Concello poderá dispor dos fondos en función da súa execución. O segundo tramo vai ter unha duración de nove anos, nos que se comezará a pagar os xuros do préstamo.
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