Literatura
A Selic pon en valor o libro galego nun momento de "crise profunda" para o sector
A décima edición da Semana do Libro de Compostela celebrarase do 2 ao 11 de outubro na Praza da Quintana baixo o lema 'Onde nacen os libros'
A Semana do Libro de Compostela (Selic) chega á súa décima edición cunha vontade clara: poñer en valor o sector editorial compostelán e galego nun momento especialmente delicado, e reivindicando o papel de Santiago como cidade de creación, edición e lectura. A cita celebrarase do venres 2 ao domingo 11 de outubro, na Praza da Quintana, e contará con máis dunha ducia de proxectos editoriais da cidade, librarías, artistas e unha ampla programación.
A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, salientou precisamente a importancia de apoiar un sector que atravesa dificultades e de facer visible a actividade editorial que se desenvolve na cidade. Neste sentido, destacou que Compostela é "berce e fogar non só de infinidade de artistas senón tamén dun altísimo número de editoras independentes", e que o obxectivo do lema desta edición, 'Onde nacen os libros', é conseguir que a cidadanía sexa consciente desa realidade.
"Crise profunda" do libro en galego
A situación do libro en galego foi posta de manifesto tamén por Henrique Alvarellos, de Alvarellos Editora, que cualificou o momento actual de "crise profunda". O editor explicou que o libro en galego representa actualmente arredor do 8 % do mercado en Galicia, polo que considerou que iniciativas como a Selic son necesarias "para intentar darlle a volta a estas estatísticas".
Alvarellos reivindicou ademais o papel das editoras como ponte entre a creación e a comercialización e puxo en valor a oportunidade que ofrece a Selic para que as editoriais poidan presentar directamente os seus catálogos ao público. "Un autor non fai un libro, crea unha historia, o libro constrúese ou nace nunha editorial", explicou, lembrando o traballo previo a que un exemplar chegue ás librarías.
Desde a Libraría Pedreira, Chus Costoia incidiu igualmente nas dificultades que atravesa o sector. Segundo sinalou, "estamos nun momento moi difícil do libro galego e da literatura en galego", e reclamou o apoio das institucións e a continuidade de iniciativas culturais como a Selic. Costoia reivindicou tamén o papel de Compostela como "capital cultural" e destacou que o evento contribúe a dar visibilidade non só ás librarías e editoriais que participan directamente, senón tamén aos libros que posteriormente son demandados noutros establecementos da cidade.
Compostela, cidade onde nacen os libros
Precisamente para reivindicar esa realidade, a décima Selic adopta como lema 'Onde nacen os libros', un proceso que se reflexa tamén nos deseños da cartelería desta edición, a cargo de Laura Romero. Míriam Louzao explicou que tamén se pretende non perder de vista "a multiplicidade de lugares simbólicos" onde isto sucede, algo que se reflexa nas actividades propostas.
Alvarellos apuntou que en Compostela funcionan máis de 20 proxectos editoriais, unha cifra que representa aproximadamente o 30 % dos que existen en Galicia. A Selic permitirá reunir boa parte desa diversidade nos 24 postos da carpa instalada na Quintana.
A directora artística, Lorena Conde, explicou que nesta décima edición se quere poñer o foco no obxecto libro e en todo o proceso que fai posible a súa existencia, desde a creación ata a chegada ás mans das lectoras e lectores. "Hai todo un proceso para que ese libro se materialice e é importante coñecelo", afirmou.
Do 2 ao 11 de outubro na Praza da Quintana
A Selic desenvolverase do 2 ao 11 de outubro, mantendo o cambio ao outono iniciado na edición anterior. As actividades terán lugar en horario de tarde de luns a venres e en horario de mañá e tarde durante as dúas fins de semana, coa Praza da Quintana como principal punto de encontro. A aposta por este momento do ano continúa ao tras detectar o pasado ano un incremento do público universitario e tamén unha boa resposta en asistencia e vendas.
A programación, que se publicará completa o día 23 de setembro na páxina web da Selic, Conde avanzou que integrará un gran número de obradoiros, un roteiro familiar guiado por Carlos Labraña, unha sesión DJ baseada en títulos de libros que se editan en Compostela, unha botica de remedios libreiros para todos os males, así como presentacións e sinaturas. A persoa encargada da benvida inaugural será a poeta Ana Romaní o venres 2 de outubro.
A organización aposta ademais por unha Selic que non sexa simplemente un espazo de compra e venda. Conde remarcou que "a Selic non é unha feira para vender, hai que vender, porque diso tamén vive o sector, pero tamén unha oportunidade para coñecer a quen está detrás dos libros", facendo fincapé en que o espazo da Quintana está pensado para que "non sexa un barullo" e que o percorrido para o visitante sexa "amable".
Paradas e puntos lectores
A Selic ampliará nesta edición ás paradas lectoras, unha iniciativa que busca crear unha ruta literaria por Compostela e identificar "espazos agradables para aproveitar para ler e que non son espazos convencionais", segundo indicou Conde. Este ano, ademais, desenvolveranse actividades en colaboración con asociacións veciñais e clubs de lectura para fomentar unha participación máis activa.
A directora artística mencionou tamén que nesta edición se está traballando co comercio de proximidade da cidade histórica para que se presenten como puntos lectores e integren espazos para o libro nos seus escaparates en colaboración coa Selic.
O Obradoiro, outro espazo para a lectura
Antes da semana central da Selic realizarase unha das actividades máis simbólicas: a lectura colectiva na Praza do Obradoiro, prevista para o domingo 27 de setembro. A iniciativa, que se celebrou por primeira vez o ano pasado, pretende reivindicar este espazo monumental como lugar de encontro cultural e de uso cidadán.
Conde defendeu a necesidade de "reclamar" o Obradoiro como "espazo de cultura autóctona, como espazo de uso da cidadanía, como espazo de compartir e disfrutar". A intención é conectar así o Obradoiro coa Quintana, dous lugares centrais da cidade histórica, a través da lectura e da participación cidadá.
A programación completa e os detalles prácticos dos obradoiros e actividades, moitos deles con prazas limitadas, iranse facendo públicos nos vindeiros días. A intención, segundo apuntou Conde, é que a Selic se poida vivir "con calma", evitando a acumulación de actividades simultáneas e favorecendo o encontro entre público, editoras, librarías e creadoras.
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