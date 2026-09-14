Huelga de limpieza en los colegios de Santiago: estos son los servicios mínimos que se mantendrán
La Xunta establece la limpieza de baños y comedores en días alternos y garantiza la presencia de un conserje durante las actividades lectivas
El Correo Gallego
La huelga convocada por la CIG para el personal de limpieza y mantenimiento de varios colegios públicos de Santiago tendrá unos servicios mínimos que garantizarán las tareas esenciales en los centros educativos. La Consellería de Educación ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden que establece estas medidas, que estarán vigentes durante las jornadas de paro previstas para los días 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 y 25 de septiembre.
La convocatoria afecta a trabajadores de Lacera Servicios y Mantenimiento, S.A., empresa encargada de estos servicios en centros de educación infantil y primaria (CEIP) del Ayuntamiento de Santiago.
Baños y comedores se limpiarán en días alternos
Entre los servicios considerados imprescindibles figura la limpieza de baños y aseos en días alternos, además de la retirada de residuos orgánicos. Los comedores también deberán limpiarse en días alternos cuando estas tareas correspondan al personal incluido en la convocatoria de huelga. Además, una vez a la semana se realizará el barrido y fregado de las aulas y del mobiliario, incluidas mesas y sillas. Esta frecuencia también se aplicará a la limpieza de las zonas comunes.
Para garantizar estas labores, la orden establece que deberá trabajar el 30 % de la plantilla asignada a cada centro, con un mínimo de una persona. El personal deberá permanecer en el centro únicamente durante el tiempo imprescindible para desarrollar las tareas fijadas y, en ningún caso, podrá superar su jornada diaria habitual.
Un conserje deberá permanecer en el centro
Los servicios mínimos contemplan también la presencia de un conserje u ordenanza durante todo el periodo en el que el colegio permanezca abierto para desarrollar actividades lectivas.
La empresa Lacera será la encargada de determinar qué trabajadores deberán cubrir estos servicios. La designación se comunicará a los empleados afectados y también se hará pública en los tablones de anuncios de los centros educativos.
La huelga afecta a colegios públicos de Santiago
Los paros convocados por la CIG se desarrollarán en distintos CEIP de Santiago de Compostela durante varias jornadas de septiembre. La Xunta justifica la fijación de estos servicios mínimos en la necesidad de compatibilizar el derecho constitucional a la huelga con el mantenimiento de aquellos servicios considerados esenciales para el funcionamiento de los centros educativos.
La CIG critica las condiciones del contrato de limpieza
La convocatoria llega después de las críticas del sindicato CIG a las condiciones laborales vinculadas al contrato de limpieza y mantenimiento de los colegios compostelanos.
El representante sindical Paulo Rubido aseguró la pasada semana que se trata de "clarísimamente el contrato más precario" de Santiago y denunció la existencia de una "situación anómala".
Rubido también cuestionó que, pese al aumento de la dotación económica destinada por el Concello a este contrato, que según el sindicato "casi triplicó la dotación", las condiciones laborales aplicadas por la empresa continúen siendo las mismas.
La huelga se mantendrá durante las jornadas previstas mientras los servicios mínimos establecidos por la Consellería de Educación garantizan las tareas consideradas indispensables en los colegios afectados.
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