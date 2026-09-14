El primer bar vikingo de Santiago abre con un barco a tamaño real como barra: "Va a ser algo nuevo en la ciudad"

El icónico local de La Radio, uno de los pubs más visitados de la ciudad durante décadas, volverá a abrir sus puertas este jueves 17 de septiembre. Pero lo hará con un concepto que no existía hasta ahora en Santiago: un bar vikingo, el primero de Compostela, que acercará a la capital de Galicia el hidromiel artesano y las historias de los guerreros nórdicos.

El 'drakkar' vikingo que sirve de barra en el nuevo Sköl de Santiago, durante las obras del local. / Cedida

Al frente está Fran Corrochano, que ha decidido expandir el negocio que comenzó hace tres años en A Coruña. El Sköl santiagués seguirá la misma filosofía que su vecino: mucha madera, escudos por las paredes y una mesa de pulsos, aunque contará con un elemento único que promete dejar a más de uno sin aliento: "Un auténtico barco vikingo a tamaño real" donde la clientela podrá pedir sus bebidas.

La barra, de ocho metros de longitud, es obra del escultor Faura Balsa, que ha tallado la parte delantera del drakkar con su propio mástil de 2,50 metros y una cabeza de serpiente a modo de proa. "Va a ser un photocall", bromea el propietario del establecimiento, que funcionará "como pub y restaurante" aprovechando que se trata de "dos locales unidos".

En sus 200 metros de ambientación vikinga, Corrochano se ha permitido algún anacronismo, como un futbolín y un arcade gratuito para los clientes. Aunque el producto estrella de este nuevo local temático de Santiago es lo más fiel posible a la gastronomía de los normandos: "No he visto a nadie aquí que trabaje el hidromiel y cervecería con temática vikinga tampoco hay ninguna. Va a ser algo nuevo en la ciudad", afirma con orgullo.

Cuernos de cerveza y comida a la brasa en pleno casco histórico

En su nueva apertura de la zona vieja de Santiago, Corrochano se estrenará en el mundo de la cocina. A diferencia de lo que ocurre en A Coruña, aquí sí servirán comidas y cenas hechas a la brasa, aunque los fogones comenzarán a funcionar unos días después de que se abran las puertas.

Por su horno de carbón pasarán pescados del día, pulpo, vieiras del Pacífico y carnes como el porco celta, el jabalí y otras piezas de caza. Los platos podrán acompañarse de cuernos con cerveza artesana o elegir entre los 18 grifos del local y su hidromiel, una mezcla de agua, miel y levadura que consumían tanto los vikingos como otras civilizaciones antiguas.

"Es un producto que hasta ahora casi no se ve en Galicia. La gente dice que va a ser un éxito", cuenta el propietario, que tendrá que repartirse entre su sede original y su nuevo negocio, que afronta con "vértigo" pero mucha "ilusión". "Me toca el coche", admite entre risas.

En su punto de mira está tanto el público más adulto del tardeo como los universitarios que empiezan a aparecer de madrugada. Y de esos en Compostela hay muchos. "Santiago me gusta de siempre. También hemos abierto aquí porque es lo más próximo a A Coruña y queremos ir expandiéndonos poco a poco", explica Corrochano.

Dice que, cuando en 2023 abrió su taberna vikinga en el Orzán de A Coruña, no pensaba que acabaría llevando la idea más allá del reino de la Torre de Hércules. Solo era un coruñés que se aficionó a las historias de Odín, Thor y Freyja y que, al hacerse mayor, pensó en recrear el universo con el que había crecido.

Hoy, con A Coruña ya 'conquistada', se atreve a mirar más lejos: "De aquí a cinco años, tenemos la idea de seguir creciendo en varias ciudades", revela el hostelero. Y también "fuera de Galicia": no hay fronteras para los vikingos.

Terraza y shows vikingos en el Sköl

Además de ser un sitio donde tomar hidromiel en Santiago, este restaurante temático de la plaza San Fiz de Solovio añadirá una nueva parada a la oferta de terrazas de Compostela. Y recuperará el espíritu de ocio nocturno con el que La Radio funcionó hasta que en 2019 se transformó en el restaurante La Radio-Pepe Solla.

El local de La Radio, en el número 3 de la plaza San Fiz de Solovio. / cc

A finales de 2024, el chef tuvo que cerrar el establecimiento porque "no acababa de coger un ritmo potente". Ahora, tanto la idea del pub como la de local de restauración se darán la mano en el Sköl, que espera contar con dos ganchos: la novedad de su propuesta y la reciente popularidad de la cultura vikinga.

Cuenta Corrochano que la vida de los antiguos guerreros nórdicos "se está poniendo más de moda por las series", aunque eso hace, muchas veces, que se "tergiverse su historia real". Para solucionarlo, por su bar pasarán de vez en cuando trovadores de leyendas vikingas, con los que los clientes podrán tropezarse en el horario de apertura del establecimiento: de 11.00 a 2.00 horas y hasta las 4.00 los fines de semana.