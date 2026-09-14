Un restaurante a media hora de Santiago, nominado a mejor apertura de España: es el único gallego

La gastronomía gallega vuelve a hacerse un hueco entre las grandes apuestas culinarias de España. Esta vez no lo hace desde Santiago, pero tampoco se aleja mucho: algo más de media hora separa la capital gallega del restaurante de Melide que se ha colado entre los nominados a mejor de apertura de España en los prestigiosos TheFork Awards 2026.

Se trata del restaurante D'Obra, que es, además, el único representante de Galicia entre los restaurantes nominados en esta quinta edición de los premios. Así, el restaurante melidense ha sido seleccionado por un jurado compuesto por más de 50 personalidades de la gastronomía española, reconocidos con una, dos o tres Estrellas Michelin y entre los que se encuentran la santiaguesa Lucía Freitas, que incluyó a D'Obra entre sus recomendados.

Los TheFork Awards son unos galardones que buscan descubrir y reconocer nuevas aperturas gastronómicas. En esta edición, el listado oficial incluye restaurantes de ciudades y localidades de diferentes puntos del país, desde grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao hasta pequeños municipios como Melide.

Una cocina gallega con una mirada contemporánea

La propuesta de D'Obra gira alrededor de "una cocina de producto, creativa y en constante evolución", con el "respeto por la materia prima y la tradición gallega" como punto de partida.

El propio restaurante define su filosofía como una "reinterpretación desde una mirada contemporánea que busca sorprender al comensal sin perder la esencia de la cocina de proximidad".

Exterior de D'Obra, en Melide / Cedida

"Una propuesta que refleja la nueva generación de la gastronomía gallega y que busca seguir creciendo desde Melide, apostando por una cocina honesta, dinámica y con identidad", señala TheFork en la presentación de la candidatura.

Al frente de D'Obra está un equipo joven, encabezado en cocina por el melidense Andrés Torreiro, "que ha convertido el restaurante en un proyecto con personalidad propia donde la cocina, el producto y el cuidado por cada detalle de la experiencia tienen el mismo protagonismo".

De formarse en Mugaritz o Culler de Pau a D'Obra

Formado en grandes cocinas como Mugaritz -reconocido como uno de los mejores restaurantes del mundo- o Culler de Pau -el dos Estrella Michelin que Javier Olleros tiene en O Grove-, el Andrés Torreiro decidió abrir su propio establecimiento en pleno Camino Francés a mediados del pasado año. Su trabajo ya ha comenzado a llamar la atención dentro del sector gastronómico y, de hecho, este mismo año fue finalista del Premio Cociñeiro Galego 2026.

Andrés Torreiro, el chef melidense que aspira a convertirse en el Cociñeiro Galego de 2026 / SAMUEL R.VALEIRAS

En D'Obra ha ido construyendo una propuesta personal que ya despierta la atención del sector gastronómico gallego. Su carta se aleja de lo convencional ofreciendo una reinterpretación moderna del recetario tradicional gallego, siempre con el producto y el territorio como eje.

¿Cuándo se conoce al ganador?

La carrera para convertirse en la mejor apertura gastronómica de España ya está en marcha. Desde este lunes 14 de septiembre y hasta el próximo 11 de octubre, los usuarios podrán votar sus aperturas favoritas entre las nominadas a través de la página web de TheForks Awards 2026.

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El restaurante más votado será galardonado con el People's Choice Award en una entrega de premios que tendrá lugar el 16 de noviembre en Madrid.