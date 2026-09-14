Vecinos del barrio de San Lourenzo denuncian robos a tres menores y una agresión con amenazas de muerte

La Asociación Veciñal Río Sarela ha denunciado una sucesión de incidentes ocurridos durante el pasado fin de semana en el barrio de San Lourenzo y el entorno del Campus Sur, entre ellos varios robos a tres menores y una agresión a un joven que hacía deporte por la zona.

El suceso que más revuelo y preocupación ha causado entre los vecinos ha sido la sustracción en el Campus Vida de la USC, donde, según trasladó a EL CORREO GALLEGO el portavoz vecinal, Jon Brokenbrow, tres adolescentes sufrieron el hurto de sus bolsos. El teléfono móvil de una de las víctimas, de solo 12 años, continuaba teniendo activada la geolocalización y pudo ser situado posteriormente en la rúa de San Lourenzo, lugar en el que incluso se personó el padre de la chica antes de avisar a las autoridades.

A estos hechos se suma, según la información recabada por la asociación entre residentes del barrio, una agresión a un joven mientras hacía footing por la misma zona. Brokenbrow señala que durante el enfrentamiento se habrían producido amenazas de muerte.

Quejas por altercados durante la noche

Si bien estos dos incidentes concretos han supuesto una importante alteración en la tranquilidad habitual del barrio, desde la asociación vecinal trasladan que la problemática va mucho más allá de eventos aislados.

Los residentes del barrio aseguran que la convivencia con algunos de los toxicómanos que habitan San Lourenzo ha llegado a una situación límite, con reyertas, agresiones y otros episodios violentos que se suceden de forma continua prácticamente todos los días, aunque con especial énfasis cuando cae la noche.

Incluso, aseguran que es habitual observar a estas mismas personas consumiendo sustancias en distintas zonas del barrio y en las proximidades de viviendas y centros educativos (como el antiguo edificio de Kid's Garden), donde insisten en que se produce un llamativo "vaivén de personas" . Además de las declaraciones a EL CORREO GALLEGO, la asociación Río Sarela también ha querido hacer públicas en redes sociales imágenes de jeringuillas y demás material que, presuntamente, utilizarían los drogodependientes a la vista de todo el mundo.

La asociación mantiene contacto con las fuerzas de seguridad y asegura que agentes de paisano han realizado labores de vigilancia en el barrio. «Saben quiénes son estas personas con nombre y apellidos, saben perfectamente quiénes son, dónde operan y a qué horas», afirma Brokenbrow. Además, insisten en que la Policía está a diario presente en el barrio, realizando patrullas y en comunicación con los vecinos.

No obstante, Río Sarela considera que los últimos episodios han incrementado la sensación de inseguridad entre algunos residentes y reclama que se adopten medidas ante una situación que, sostiene, se está haciendo cada vez más visible en el día a día del barrio.

Competencia de la Policía Nacional

Preguntado por este periódico sobre las denuncias de los vecinos, el Concello de Santiago señala que las competencias relacionadas con los puntos de venta de droga corresponden a la Policía Nacional. Desde el gobierno local recuerdan además que, según les ha trasladado la propia Policía, «a desarticulación dalgún punto non implica lamentablemente a desaparición do consumo, e polo tanto a venda».

El Concello precisa que la Policía Local actúa ante las llamadas y avisos que recibe por problemas de convivencia o incidencias en la vía pública, pero subraya que, cuando se trata de narcopisos o puntos de distribución de estupefacientes, la actuación corresponde a la Policía Nacional.