Xoán Concheiro: "O noso obxectivo é chegar ao 70 % de supervivencia fronte ao cancro en 2030"
Ás portas da V edición da andaina En Marcha Contra o Cancro, o presidente da Xunta Local da AECC en Santiago pon en valor o labor dos 137 voluntarios que ten a entidade na área e reivindica máis recursos, atención psicolóxica e igualdade no acceso aos tratamentos
A Asociación Española Contra o Cancro en Santiago afronta setembro cunha das súas citas máis visibles do ano. O vindeiro día 26 celebrará a quinta edición da andaina solidaria En Marcha Contra o Cancro, con saída ás 10.00 horas desde a Alameda e un percorrido de cinco quilómetros. A iniciativa, que o pasado ano reuniu arredor dun milleiro de participantes, servirá para apoiar a investigación e os distintos servizos gratuítos que a entidade presta a pacientes e familiares. A asociación prepara ademais novas actividades de prevención, exercicio e acompañamento para os próximos meses. Á fronte da Xunta Local está desde o pasado febreiro Xoán Concheiro, que reivindica máis recursos, unha atención máis humana e unha resposta igualitaria para todos os pacientes, con independencia do lugar no que vivan.
Que tería que pasar para que considerasen un éxito a Andaina deste ano?
Esta é xa a quinta edición e queremos facer fincapé na importancia social dunha acción coma esta. Non se trata unicamente de recadar fondos, senón de visibilizar toda a problemática que leva consigo o cancro e conseguir que a cidadanía se implique. O ano pasado tivemos arredor de 1.000 participantes e a nosa expectativa é superar esa cifra. Canto máis a superemos, mellor.
A inscrición custa 10 euros para os adultos e cinco para os menores. A que se destina ese diñeiro?
Axuda a sufragar a atención gratuíta que presta a Asociación e, nesta edición, especialmente a investigación. Ademais, teremos un espazo dedicado precisamente a poñer en valor a súa importancia, coa participación de diferentes institucións que investigan no ámbito sanitario en Santiago. Unha achega pequena, cando se suma a moitas outras, acaba converténdose en atención directa aos pacientes e en proxectos de investigación.
Máis alá da asistencia médica, que necesidades dos pacientes e das familias considera que seguen sen estar plenamente cubertas?
Hai moitas. A atención psicolóxica é fundamental, porque falamos de procesos moi duros e que, ás veces, son moi longos. Tamén ofrecemos servizos de logopedia, fisioterapia e, sobre todo, atención social. Hai persoas que, ademais de afrontar un cancro, se atopan en situacións vulnerables, nalgúns casos agravadas polo propio impacto económico da enfermidade. Desde a Asociación podemos axudar con orientación xurídica ou laboral, material ortopédico ou mesmo aloxamento cando é necesario.
Cambiaron esas necesidades nos últimos anos?
Van evolucionando e dependen moito de cada situación particular, pero seguimos tendo unha demanda importante dos servizos asistenciais tradicionais. E no ámbito da investigación queda moitísimo por facer, especialmente nos tumores cunha menor supervivencia e tamén para conseguir unha mellor calidade de vida. O obxectivo da Asociación é alcanzar un 70 % de supervivencia en 2030, e para iso é imprescindible seguir investigando e avanzar cara tratamentos cada vez máis personalizados.
Reciben en Santiago queixas por atrasos en probas, biopsias ou diagnósticos?
Non teño datos que me permitan facer unha valoración concreta sobre esa cuestión. O que si facemos no ámbito hospitalario, grazas aos nosos 137 voluntarios na área de Santiago, é acompañar e humanizar a estancia dos pacientes e das súas familias, resolver dúbidas e estar ao seu lado tamén en situacións moi difíciles, incluídos os coidados paliativos. Ademais contamos con profesionais da psicoloxía, da logopedia e do traballo social. Calquera paciente ou familiar pode acudir á Asociación e a atención é gratuíta.
Ata que punto un diagnóstico de cancro continúa condicionando a vida laboral dunha persoa?
Seguen existindo problemas. Ás veces atopámonos con empresas que non teñen a sensibilidade suficiente ante baixas de longa duración e tamén se producen recortes salariais ou despedimentos inxustos. Son casos illados e non podemos xeneralizar, pero existen e nós tamén os atendemos. Unha enfermidade deste tipo xa pode incrementar a carga económica dunha familia e, se ademais empeora a súa situación laboral, a vulnerabilidade aumenta. Ademais de esixir que se cumpra a legalidade, pedimos sensibilidade.
O CHUS recibe pacientes doutros puntos de Galicia. Existe desigualdade entre afrontar un cancro vivindo en Santiago e facelo desde o rural?
Conseguir unha atención igualitaria, sen discriminación polo lugar de residencia ou pola distancia ata un centro sanitario, é un dos obxectivos do plan estratéxico da Asociación. Intentamos eliminar esas barreiras a través de diferentes axudas e programas de aloxamento. E esta cuestión vai cobrar aínda máis importancia coa apertura en Santiago do centro de protonterapia, que previsiblemente recibirá pacientes procedentes de distintos lugares. A Administración terá aí a principal responsabilidade, pero nós tamén intentaremos apoiar aquelas persoas que o necesiten.
Despois da súa experiencia, que aspecto da vida dunha persoa con cancro considera que a sociedade aínda non comprende ben?
Creo que estamos avanzando en sensibilización porque o cancro está cada vez máis presente ao noso redor, pero cada persoa ten unha problemática distinta e necesita unha atención particular. O fundamental é non tratar os pacientes como cifras. Hai que humanizar a atención e ofrecer un trato próximo, coidado e adaptado a cada persoa e tamén á súa familia.
Se tivese diante ao conselleiro de Sanidade e puidese pedirlle unha única medida, cal sería?
Unha maior dotación orzamentaria e, sobre todo, unha dotación permanente. Sen abandonar a investigación, que para nós é prioritaria, hai que dedicar recursos á humanización e a garantir un trato igualitario para todos os pacientes no territorio. Tamén fan falta políticas e normas dirixidas a reducir os factores de risco, por exemplo no ámbito do tabaquismo. O cancro é un problema estrutural e, polo tanto, necesita respostas estruturais e permanentes.
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