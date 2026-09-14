La Xunta saca a subasta este piso de Vite: 74 metros desde 157.000 euros

La Xunta de Galicia sacará a subasta pública una vivienda de 74 metros cuadrados situada en el barrio compostelano de Vite, con un precio de salida de 157.870,98 euros. El inmueble, de titularidad autonómica, se encuentra en el número 15 de la calle Alexandre Bóveda, en la primera planta del bloque 15 del polígono de Vite.

La subasta tendrá lugar de forma presencial el próximo 21 de octubre, a las 10.30 horas, en la Sala D del Edificio Administrativo de San Caetano, después de que la Consellería de Hacienda y Administración Pública acordase la venta del inmueble el pasado mes de mayo.

La vivienda corresponde al piso 4D, frente derecha, de la primera planta. Según la documentación publicada por la Administración autonómica, tiene una cuota de participación del 6,20 % y figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Santiago número 2.

Procedimiento de la puja

El procedimiento contempla hasta tres subastas sucesivas con precios de salida decrecientes. La primera partirá de los citados 157.870,98 euros. En caso de quedar desierta, se celebraría una segunda con un tipo de licitación de 126.296,78 euros. Si tampoco hubiese adjudicatario, se convocaría una tercera por 101.037,42 euros.

De esta forma, si no apareciesen compradores en las dos primeras rondas, el precio mínimo de salida podría reducirse en cerca de 57.000 euros respecto a la valoración inicial. Las pujas deberán superar la oferta anterior en un mínimo de 1.000 euros.

Para participar en la primera subasta será necesario constituir una garantía de 31.574,20 euros, equivalente al 20 % del precio de salida. La fianza bajaría a 25.259,36 euros en la segunda convocatoria y a 20.207,48 euros en la tercera.

La cantidad depositada será devuelta a quienes no resulten adjudicatarios. En el caso del comprador final, pasará a formar parte del precio de la compraventa. Además, el adjudicatario deberá asumir los gastos derivados de la adjudicación y de la formalización de la escritura pública.

Si las tres primeras convocatorias quedasen desiertas, la normativa permite celebrar una cuarta subasta en el mismo acto, con un nuevo precio que sería fijado por la propia mesa encargada del procedimiento.

Otros pisos de Vite, entre 165.000 y 195.000 euros

Tomando como referencia la superficie construida, el precio de partida de este inmueble se situaría en aproximadamente 1.579 euros por metro cuadrado. La cifra queda alrededor de un 25% por debajo de los 2.094 euros por metro cuadrado que alcanzan actualmente los anuncios de vivienda en el conjunto de Santiago.

La comparación resulta todavía más directa al mirar los anuncios existentes en el propio entorno. En Carlos Maside, dentro de Vite, se anuncia actualmente una vivienda de 89 metros cuadrados por 165.000 euros, alrededor de 1.850 euros por metro cuadrado.

Más significativa es la comparación con la propia calle Alexandre Bóveda. Allí está anunciada por 195.000 euros otra vivienda de tres dormitorios, también en un edificio de 1980, con 83 metros cuadrados construidos y 75 útiles. Su precio anunciado ronda los 2.350 euros por metro cuadrado construido.